İstifa krizinin nedeni resmen açıklandı! 'Bilgilendirilmemiş'

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberinde de Zarif'in, mesajında, Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in dün İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı görüşmeleri kastettiği öne sürülmüştü.

İran'da yayın yapan "Entekhab" sitesinin haberine göre Cevad Zarif, site muhabirinin sorusuna kısa mesajla verdiği cevapta, "Bugün yapılan görüşmelerdeki fotoğraflardan sonra Cevad Zarif'in Dışişleri Bakanı olarak artık dünyada itibarı yoktur." ifadelerini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, Suriye'deki rejimin lideri Beşar Esad'in Tahran'a yaptığı ziyaretin, bilgisi dışında gerçekleşmesi nedeniyle istifa ettiği ileri sürülmüştü.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'da yer alan haberde İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün, Bakan Zarif'in, Suriye rejim lideri Beşar Esad'in Tahran'ı ziyareti hakkında bilgilendirilmediği ve bu sebeple istifa kararı verdiği belirtildi.

İran Meclisi Tahran Milletvekili İlyas Hazreti, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Suriye rejimi lideri Beşar Esad'in Tahran ziyaretinden haberi olmadığını ve bunun çok kötü bir durum olduğunu söylemişti.

İran resmi haber ajansına (IRNA) konuşan Hazreti, "Dış politikayla ilgili önemli bir konudan Dışişleri Bakanı'nın haberdar olmaması çok kötü bir durum. Beşşar Esed Tahran'a geliyor ama Dışişleri Bakanı'nın (Zarif) bundan haberi yok. Bu çok kötü." demişti.

