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Resmen duyuruldu! WhatsApp banka oluyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.06.2020 16:50 | Son Güncelleme

WhatsApp Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kullanıcılarının uygulama üzerinden ödeme yapabileceklerini duyurdu.

Resmen duyuruldu! WhatsApp banka oluyor

WhatsApp Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kullanıcılarının uygulama üzerinden ödeme yapabileceklerini duyurdu. Proje ilk olarak yerel işletmelerin, müşterilerinin ödemelerini doğrudan uygulama üzerinden alabilecekleri Brezilya'da başlatılıyor.

WHATSAPP BANKA OLUYOR

Açıklamaya göre, bazı büyük Brezilyalı bankalar, ödeme ve tahsilat işlemlerinin sağlanması için WhatsApp ile çalışıyor.
Facebook'a ait WhatsApp açıklamasında, yeni özelliğin Facebook Pay tarafından işletildiği ve kullanıcıların uygulama yoluyla birbirlerine para gönderebilecekleri de belirtildi.

WhatsApp para gönderme

PEKİ ÜCRETSİZ Mİ?

Açıklamada, "WhatsApp üzerinden para yollamak ya da ödeme yapmak kullanıcı için ücretsiz olacak. İşletme tarafı ise, müşterilerin ödemesi üzerinden, halen de kredi kartı ödemelerinde olduğu gibi bir işlem ücreti ödeyecek" denildi.

DHA

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