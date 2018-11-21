HABER

Resmen fışkırdı! Tam 50 ton

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 08:41 | Son Güncelleme

Palamut bolluğundan sonra şimdi de Karadeniz'den hamsi fışkırıyor. Yaklaşık 500 ton hamsi avlayan balıkçılardan bazısı 500 kasayla bazısı da bin 500 kasayla geri döndü.

Balıkçılar, bu bolluğun balık fiyatlarını etkileyip etkilemeyeceği sorulduğunda mazot ve ekip giderlerinin göz önüne alınarak düşünülmesi gerektiği görüşünde.

Karadeniz'den hamsi fışkırdı

Karadeniz’de palamut bereketinin ardından hamsi bereketi yaşanıyor. Zonguldak açıklarında avlanan balıkçılar yaklaşık 500 ton hamsi avladı. Karadeniz’den adeta hamsi fışkırdı.
Karadeniz’in bazı illerinden yola çıkan balıkçı tekneleri Zonguldak açıklarında hamsi avladı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan palamut bereketinin ardından bu kez de hamsi bolluğu yaşandı. Kilimli ilçesindeki limana gelen yaklaşık 30 balıkçı teknesi 500 tona yakın hamsi avladı.
Limana gelen tırlara yüklenen hamsiler başta metropol kentler olmak üzere Türkiye’nin dört bir bölgesine dağıtılmak üzere yola çıktı. Balıkçı teknesi kaptanı Köksal Akkan, “Palamut balığı sezonunu açtık. Bu zamana kadar devam ettik. Sakarya’dan beri hamsi avlıyoruz. Sakarya’dan buraya kadar devam ettik.
Bir gün daha buradayız. Hamsi poyraza doğru devam ediyor. Biz yaklaşık 500 kasa balık avladık. Yaklaşık 25 tekne var. Hepsi balık aldı. Tabi bunu balık olarak hesaplamayalım bunun mazot ve ekip giderleri de var” diye konuştu.
Ordu’dan Zonguldak’a gelen balıkçı teknesi kaptanı ise “Bu akşam bin kasaya yakın hamsi avladık. Herkeste bin bin beşyüz kasa hamsi var. Kilimli’deyiz. Fatsa’dan yola çıktık. Bu sene palamut boldu” diye konuştu.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karadeniz balık

En Çok Okunan Haberler

Zonguldak'ta maden ocağında patlama!

Zonguldak'ta maden ocağında patlama!

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

AK Parti Adana ve Mersin'de aday çıkarmayacak mı? Flaş iddia

AK Parti Adana ve Mersin'de aday çıkarmayacak mı? Flaş iddia

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

Defne Samyeli'den kızı Deren için duygusal doğum günü mesajı

Defne Samyeli'den kızı Deren için duygusal doğum günü mesajı

Tekneler ağzına kadar dolu geldi! Zonguldak açıklarında 500 ton hamsi avlandı

Tekneler ağzına kadar dolu geldi! Zonguldak açıklarında 500 ton hamsi avlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan 'mutlaka gidin' demişti! Ziyaretçi akını

Erdoğan 'mutlaka gidin' demişti! Ziyaretçi akını

Bursa'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda polis ve asker için yakalama kararı

Bursa'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda polis ve asker için yakalama kararı

PKK sığınağında çok çarpıcı detay!

PKK sığınağında çok çarpıcı detay!

Bu kadarı pes dedirtti! Bilgisayarı çalmak için...

Bu kadarı pes dedirtti! Bilgisayarı çalmak için...

Avrasya Tüneli'nde kaza!

Avrasya Tüneli'nde kaza!

'Kocamda gözü var' cinayeti kan dondurdu!

'Kocamda gözü var' cinayeti kan dondurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.