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Resmen istila etmişler! Gören şaşıp kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 11:08 | Son Güncelleme

Bursa'daki İnegöl-Domaniç karayolunda bulunan ormanlık alanda karşılaşılan manzara vatandaşları tedirgin etti.

Ormanlık alana yakın yerleşim bölgelerinde yaşayanların ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

İnegöl ormanlarında tırtıl yoğunluğu

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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki ormanlık alanlarda yaşanan tırtıl yoğunluğuyla ilgili çalışma başlatıldı.
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İnegöl-Domaniç karayolu Arapoturağı mevkisindeki ormanlık alandaki ağaçlarda yoğun şekilde tırtıl görülmeye başlandı.
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Ormanlık alana yakın yerleşim birimlerinde yaşayanların ihbarı üzerine İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü, tırtıl yoğunluğuyla ilgili çalışma başlatırken, araştırma için ekip oluşturuldu.
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Bölge sakinlerinden Recep Küpçüoğlu, ormanda bir anda ciddi oranda tırtıl görüldüğünü söyledi. Ormana çalışmaya geldiklerinde tırtıl ve zarar verdikleri yapraklarla karşılaştıklarını dile getiren Küpçüoğlu, "Yetkililere haber verdik. Şu an gördüğümüz gibi sürekli yaprak kemiriyorlar, ağaçlara zarar veriyorlar. Geniş bir alanda görülüyor." dedi.
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Anahtar Kelimeler:
inegöl orman tırtıl Bursa

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