Resmen korku saldı! "Seni uyarmıştık" dedi, gözdağı verdi... Zelenskiy'e zehir zemberek tehditler: Seni beceriksiz, bırak acizliği

Keskin çıkışları, Putin'e gönülden desteği ve kullandığı ağır dille dünyanın özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla tanımaya başladığı Çeçen lider Ramazan Kadirov yeniden ortaya çıktı. Daha önce de Zelenksiy'e akılalmaz tehditler savuran, hatta Ukrayna Güvenlik Servisi'yle alay ederek aldatmacalara başvuran Kadirov, bu kez Zelenskiy'e "kaçmasını" salık verirken "beceriksiz" diye seslendi.

RUSYA'NIN SALDIRISINA DESTEK

Kadirov, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil olmak üzere birçok kente bu sabah saldırması üzerine Telegram hesabından Zelenksiy'e seslendi.

"SEN SALDIRABİLİRSİN DE BAŞKALARI SALDIRAMAZ, ÖYLE Mİ?"

Kadirov şunları yazdı:

"Zelenskiy Kiev ve öbür kentlere yapılan saldırılardan şikayetçiymiş.

Seni beceriksiz Zelenskiy, sen bir şehre saldırabilirsin de başkaları saldıramaz, öyle mi?

"RUSYA DAHA BAŞLAMADI"

"Seni uyardık, Rusya daha başlamadı bile. O yüzden şikayet etme acizliğinden vazgeç. Başlamadan kaç. Kaç Zelenksiy, arkana bakmadan kaç Batı'ya.

Özel askeri operasyondan işte şimdi yüzde yüz tatmin oldum."



