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Resmi açıklama geldi... İşte Engin Akyürek'in yeni kanalı

DİZİ HABERLERİ  | 05.09.2019 13:47 | Son Güncelleme

Yıldız oyuncu Engin Akyürek, Sefirin Kızı diziyle ekranlara dönüyor. Akyürek, 'Sancar' karakteri ile hayranlarının karşısında olacak.

Resmi açıklama geldi... İşte Engin Akyürek'in yeni kanalı

Yeni sezonun merakla beklenen dizisi Sefirin Kızı oyuncu kadrosuyla ve hikayesiyle şimdiden konuşulmaya başlandı.

Yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı, Star’ın yeni sezondaki iddialı projesi Sefirin Kızı’nda Engin Akyürek yörenin sözü geçen, varlıklı adamı 'Sancar Efeoğlu'nu canlandıracak.

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Çekimlerinin Ege’de yapılacağı dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü anlatımı ile 'Sefirin Kızı' yakında Star’da.

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