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Resmi açılışı yarın yapılacak Çamlıca Camii havadan böyle fotoğraflandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 15:08 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013'te temelleri atılan, Regaip Kandilinde halkın ibadetine açılan Çamlıca Camii'nin resmi açılışı yarın yapılacak.  Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor.

Resmi açılışı yarın yapılacak Çamlıca Camii havadan böyle fotoğraflandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013'te temelleri atılan, Regaip Kandilinde halkın ibadetine açılan Çamlıca Camii'nin resmi açılışı yarın yapılacak. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor.

AÇILIŞA HAZIRLANIYOR

Yarın yapılacak resmi açılışla ilgili Çamlıca camiinde çalışmalar gün boyu sürdü. Açılışla ilgili cami avlusuna davetlilerin oturacağı bir tribün kurulurken, cami avlusuna da dev ekranlar yerleştiriliyor. Artık son çalışmaların yapıldığı camide bir yandan da mermerlerde temizlik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Caminin bahçesi ve çevresindeki peyzaj çalışmalarının da tamamlandığı belirtildi. İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "2013 yılından bu yana devam edilen çalışmalarımızın artık sonuna geldik. Yarın yapılacak törenin ardından Çamlıca camii ibadete açılıyor ve inşaat çalışmaları fiili olarak sona eriyor. " dedi.

ÇAMLICA CAMİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ ŞÖYLE

Cumhuriyet tarihinin en büyük cami kompleksi Çamlıca Camii, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlandı. Camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer alacağı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak. Komplekste ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları, 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark bulunuyor.

24 YÜRÜYEN MERDİVEN 27 ASANSÖRÜ VAR

Çamlıca Camii külliyesinde vatandaşların rahat hareket etmeleri için 24 yürüyen merdiven ile 27 asansör de yerlerine yerleştirildi. Yürüyen merdivenlerin, camiye yaya gelen vatandaşların rahatlıkla caminin içine ulaşmalarını sağladığı belirtildi. Asansörleri kullanan vatandaşlar da otoparktan direkt caminin içine girebiliyor.

17 BİN METREKARE HALI SERİLDİ

Caminin içinde 17 bin metrekarelik alan, Çamlıca Camii için tasarlanan özel yapım halı ile kaplandı. Halının altında elektrikli ısıtma sistemi bulunuyor.

7 TON AĞIRLIĞINDA AVİZESİ VAR

Bu arada daha önceden Çamlıca Camii'nin dev kubbesinin altına yerleştirilen 7 ton ağırlığında 3 kattan oluşan dev avize ise testleri tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi. İç içe geçmiş halkalar şeklinde olan dev avizenin en geniş bölümü 32 metre çapında, diğer halkalar ise 24 ve 16 metre çapında. Camide ayrıca 10 metre çapında 4 avize daha bulunuyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ALEMİNE SAHİP

Çamlıca Camii 7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemine sahip. Çamlıca cami ayrıca kubbe kemerlerinin iç kısmına takılan 220 metre boyunda "Fetih Suresi"yle dikkat çekiyor.

DEV KUBBESİ VAR

Caminin 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapında dev ana kubbesi bulunuyor. Cami 4'ü 107.1 metre, 2'si ise 90'ar metre uzunluğunda 6 minareye sahip. Çamlıca Camii bir afet anında sivil savunma anlamında kapalı alanları ile 100 bin kişiyi barındıracak şekilde planlandı.

(FOTOĞRAF)

Resmi açılışı yarın yapılacak Çamlıca Camii havadan böyle fotoğraflandıResmi açılışı yarın yapılacak Çamlıca Camii havadan böyle fotoğraflandıResmi açılışı yarın yapılacak Çamlıca Camii havadan böyle fotoğraflandıResmi açılışı yarın yapılacak Çamlıca Camii havadan böyle fotoğraflandı

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