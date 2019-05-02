RESMİ AÇILIŞI YARIN YAPILACAK ÇAMLICA CAMİİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013'te temelleri atılan, Regaip Kandilinde halkın ibadetine açılan Çamlıca Camii'nin resmi açılışı yarın yapılacak. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor.

AÇILIŞA HAZIRLANIYOR

Yarın yapılacak resmi açılışla ilgili Çamlıca camiinde çalışmalar gün boyu sürdü. Açılışla ilgili cami avlusuna davetlilerin oturacağı bir tribün kurulurken, cami avlusuna da dev ekranlar yerleştiriliyor. Artık son çalışmaların yapıldığı camide bir yandan da mermerlerde temizlik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Caminin bahçesi ve çevresindeki peyzaj çalışmalarının da tamamlandığı belirtildi. İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "2013 yılından bu yana devam edilen çalışmalarımızın artık sonuna geldik. Yarın yapılacak törenin ardından Çamlıca camii ibadete açılıyor ve inşaat çalışmaları fiili olarak sona eriyor." dedi.

ÇAMLICA CAMİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ ŞÖYLE

Cumhuriyet tarihinin en büyük cami kompleksi Çamlıca Camii, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlandı. Camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer alacağı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak. Komplekste ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları, 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark bulunuyor.