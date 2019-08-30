HABER

Resmi araçla kurban eti taşımaya soruşturma

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 15:57 | Son Güncelleme

KANHRAMANMARAŞ'ta resmi araçla kurban eti taşıyan 5 memur hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Resmi araçla kurban eti taşımaya soruşturma

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KANHRAMANMARAŞ'ta resmi araçla kurban eti taşıyan 5 memur hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Kurban Bayramı'nın 1'inci günü mezbahane önünde Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait olduğu öne sürülen resmi plakalı kamyonete kurban eti yükleyenler, bir vatandaş tarafından görüntülendi. İddialar üzerine inceleme başlatan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, kurban eti yüklenen kamyonetin kendi araçları, etleri taşıyanların ise kendi personelleri olduğunu tespit etti. Müdürlük 5 çalışanı hakkında soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Resmi araçla kurban eti taşımaya soruşturmaResmi araçla kurban eti taşımaya soruşturma

PARTNER Yazı böyle bitirdi Yazı böyle bitirdi
Şüpheli araçtan 5 kilo patlayıcı çıktıŞüpheli araçtan 5 kilo patlayıcı çıktı
81 yaşındaki adam intihar etti81 yaşındaki adam intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

Korkunç iddiayla ilgili açıklama! 'Hastanede öldürüp...'

Korkunç iddiayla ilgili açıklama! 'Hastanede öldürüp...'

İzleyicileri çıldırtan yarışmacı! Müge Anlı uyardı

İzleyicileri çıldırtan yarışmacı! Müge Anlı uyardı

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Arif Komiş Malezya'da yakalandı

Arif Komiş Malezya'da yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lokantada garsona ateş açıldı, yemek yiyen genç öldü

Babasıyla lokantaya giden gencin feci ölümü!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.