Resmi bakım merkezlerinden 7 bini aşkın engelli hizmet alıyor

MERVE YILDIZALP - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, evde bakımı mümkün olmayan engelliler, kurumsal hizmetlerle destekleniyor. Bu kapsamda, resmi bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alan engelli sayısı, 2002'de 1843 iken 2019 Mayıs itibarıyla 7 bin 255 oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Bakanlık tarafından, engellilerin ve ailelerinin haklarını ön planda tutan, engellilerin kendine yeterli hale gelmesini sağlayan hizmetler yürütülüyor. Mevcut yatılı merkezlerde ve yeni açılacak yatılı merkezlerde gündüzlü hizmetlerin verilmesine yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Engellilere hizmet veren resmi yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezi sayısı, 2002'de 21 iken bu sayı 2019 Mayıs ayı itibarıyla 99'a ulaştı.

Engellilerin izole bakım evleri yerine mahallelerinde, komşuları ile toplumdan kopmadan yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla pilot proje olarak "Umut Evleri" sistemi başlatılmıştı. Kurum bakımından toplum temelli bakım hizmet modeline dönüşümde algı değişikliğini sağlayan, ev tipi sosyal hizmet birimi Umut Evleri ile engellilerin hayata aktif katılarak bakımlarının gerçekleştirilmesi hedefleniyor.