"Resmi birimler dışındaki açıklamalara itibar etmeyin"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda açıkça yalan haber yayıldığını, provokatif yalanlar üretildiğini görüyoruz. Vatandaşlarımız, resmi birimler dışındaki açıklamalara itibar etmesinler." ifadesini kullandı.

Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da meydana gelen depremler ve bundan sonra gerçekleşebilecek olanlar için tüm birimlerin koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Esas olan tek şeyin vatandaşların güvenliği olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda açıkça yalan haber yayıldığını, provokatif yalanlar üretildiğini görüyoruz. Vatandaşlarımız, resmi birimler dışındaki açıklamalara itibar etmesinler. Tüm birimler vazifelerinin farkındadır ve sahada çalışmaktadır. En üzücü olan ise bazı siyasilerin bu hassas konularda bilgisizce konuşmasıdır. Bu, şu anda vatandaşlarımıza kötülük yapmaktan başka şey değildir. Bazılarının ise bilgisizliğin ötesinde bile bile yalan söylediği görülmektedir. Utanç verici yalanlar söylüyorlar."