HABER

"Resmi birimler dışındaki açıklamalara itibar etmeyin"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 21:08 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: - "Sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda açıkça yalan haber yayıldığını, provokatif yalanlar üretildiğini görüyoruz. Vatandaşlarımız, resmi birimler dışındaki açıklamalara itibar etmesinler" - "Toplanma yerlerinden, koordinasyona hangi birimlerin davetli olduğuna dair, bilinen bazı isimlerin yalan yaydığı görülüyor. Yalan üretim merkezlerini biliyoruz. Sorumlu davranmak yerine gündeme gelmek için yalan üretenleri herkes görüyor"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda açıkça yalan haber yayıldığını, provokatif yalanlar üretildiğini görüyoruz. Vatandaşlarımız, resmi birimler dışındaki açıklamalara itibar etmesinler." ifadesini kullandı.

Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da meydana gelen depremler ve bundan sonra gerçekleşebilecek olanlar için tüm birimlerin koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Esas olan tek şeyin vatandaşların güvenliği olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda açıkça yalan haber yayıldığını, provokatif yalanlar üretildiğini görüyoruz. Vatandaşlarımız, resmi birimler dışındaki açıklamalara itibar etmesinler. Tüm birimler vazifelerinin farkındadır ve sahada çalışmaktadır. En üzücü olan ise bazı siyasilerin bu hassas konularda bilgisizce konuşmasıdır. Bu, şu anda vatandaşlarımıza kötülük yapmaktan başka şey değildir. Bazılarının ise bilgisizliğin ötesinde bile bile yalan söylediği görülmektedir. Utanç verici yalanlar söylüyorlar."

Her şeyin vatandaşların gözleri önünde yaşandığına dikkati çeken Çelik, şu görüşleri dile getirdi:

"Kimler canla başla vazifesine sahip çıkıyor, kimler yalan peşinde açıkça görülmektedir. Toplanma yerlerinden, koordinasyona hangi birimlerin davetli olduğuna dair, bilinen bazı isimlerin yalan yaydığı görülüyor. Yalan üretim merkezlerini biliyoruz. Sorumlu davranmak yerine gündeme gelmek için yalan üretenleri herkes görüyor. Bunları kendi yalanlarıyla baş başa bırakılım. İşini yapan, masada ve sahada görevini hassasiyetle yerine getiren resmi birimlerin açıklamaları takip edilmelidir. Afet yönetimi yüksek sorumluluk gerektirir. Tek ajandası vatandaşımızın her türlü güvenliğidir. Ajandasında başka şeyler olanların yalanları sadece vatandaşımıza kötülük yapar."

İşte korkutan depremin sesi!İşte korkutan depremin sesi!
Çanakkale'de 213 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de 213 kaçak göçmen yakalandı
Babuna ailesi karşı karşıya! 'Bir iftira sitesi var'Babuna ailesi karşı karşıya! 'Bir iftira sitesi var'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İstanbul'daki deprem Twitter Twitter hesabından

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediği iddiası olay olmuştu! Valilik'ten açıklama

İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediği iddiası olay olmuştu! Valilik'ten açıklama

Bir deprem de Ege Denizi'nde!

Bir deprem de Ege Denizi'nde!

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Dünkü depremden sonra ona talep arttı

Dünkü depremden sonra ona talep arttı

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Babuna ailesi karşı karşıya! 'Bir iftira sitesi var'

Babuna ailesi karşı karşıya! 'Bir iftira sitesi var'

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' mesajı!

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' mesajı!

TÜBİTAK’dan İstanbul depremine ilişkin açıklama

TÜBİTAK’dan 'İstanbul depremi' açıklaması!

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan deprem açıklaması

5,8'lik depremin ardından son durum!

İstanbul'daki depremin ardından Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den açıklama

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den deprem açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.