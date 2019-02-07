Resmi evrakta sahtecilik yapanlar yakalandı

Mersin polisi, resmi belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından 2 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların evlerinde yapılan aramada çok sayıda fatura, banka dekontları, çek yaprakları, banka kartları ve harddisk bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir gümrükleme firmasında çalışan B.A. ve A.K. isimli şahısların, resmi belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarını işlediğini belirledi. Bunun üzerine şahısları gözaltına alan ekipler, evlerinde arama yaptı. Yapılan aramada çok sayıda fatura, banka dekontları, çek yaprakları, banka kartları ve harddisk bulundu.
Gözaltına alınan şahıslara ’resmi belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet’ suçlarından işlem yapıldı.
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