Resmi Gazete'de açıklandı! 26 Haziran Resmi Gazete kararları

Kurban Bayramı öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan tebliğe göre koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu kesim yapılamayacak. Ayrıca park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 351 TL cezai işlem uygulanacak.
Bunun yanında kurban kesim alanlarında gerekli yasalara uymayan, önlem almayan, kurban atıklarını toprağa veren tesislere, toplu kesimler için 88 bin 499 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 2 bin 199 TL ceza kesilecek.
26 Haziran 2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmi Gazete'de şu kararlar yer alıyor:
Kanun
Milletlerarası andlaşma
Cumhurbaşkanı kararı
Atama kararları
Yönetmelikler
6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
İçişleri Bakanlığının trafik görevlerinin yürütülmesi hakkında yönetmelik
Su dışındaki sıvılar için ölçme sistemleri ile bazı ölçü ve tartı aletlerinin muayene yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
Tebliğler
2020 yılı kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğ
Konkordato gider avansı tarifesi
İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğler
Anayasa Mahkemesi kararları
Yargıtay kararı
Danıştay kararı