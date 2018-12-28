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Resmi Gazete'de yayımlandı! 2019 trafik cezaları ve köprü cezalarıyla ilgili önemli gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 08:29 | Son Güncelleme

Trafik cezaları, çeşitli vergiler ve YSK üyelerinin görev süreleriyle ilgili önemli değişiklikler içeren kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla birlikte araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçenlere idari para cezası uygulanmayacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 2019 trafik cezaları ve köprü cezalarıyla ilgili önemli gelişme

Karayolları Trafik Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını içeren Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı.

TBMM Genel Kurulu’nun 27 Aralık 2018 tarihli birleşiminde kabul edilen Kanun’a göre, POLSAN'ın daha güçlü bir mali yapıya kavuşturulması, ortaklarına yaptığı yardımların artırılması amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli tüm memurların sandığa daimi ortak olması şartı getiriliyor.

2019'DA TRAFİK CEZALARI ARTIRILMAYACAK

Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan cezalar 2019 yılında artırılmayacak, cezalara yeniden değerleme oranı uygulanmayacak.

PARA CEZASI UYGULANMAYACAK

Araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçenlere idari para cezası uygulanmayacak. Verilmiş cezalar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsilatından vazgeçilecek.

Emlak vergisi ve Belediye Gelirleri kanunu uyarınca alınması gereken harç ve katılım payları ile içme ve kullanma suyu bedelleri 31 Aralık 2022 tarihine kadar alınmayacak.
Yasa, görevi sona erecek Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerinin görev sürelerin 1 yıl uzatılmasına imkan sağlıyor. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Seçim paketi desenize buna..
aynen öyle valla herkes işini biliyor,2019 yılında trafik cezalarına zam yokmuş olaya bak,zaten yaptınız yapicaginiz kadar zam.
bunlar oy için herşeylerini satarlar..ülkeyi bile.
Milleti soyup sogana çevirdiniz elbet çıkar bunlar sizden
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