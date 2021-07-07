Resmi Gazete'de yayımlandı! 33 ile yeni emniyet müdürü atandı

Merkeze atanan bazı emniyet müdürleri ile bazı daire başkanlarının da aralarında yer aldığı 26 emniyet müdürü ile bir mülkiye başmüfettişinin de 27 yurt dışı misyonuna İçişleri Müşaviri olarak atamaları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Bartın Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Iğdır Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Isparta Emniyet Müdürü Metin Akay, Kırıkkale Emniyet Müdürü Günter Şenses, Niğde Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanarak merkeze alındı.

Atama kararnamesi ile 33 ilin emniyet müdürlüklerine yapılan atamalar ise şöyle:

Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne

Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne

Bolu Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Tokat Emniyet Müdürlüğüne

Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Bolu Emniyet Müdürlüğüne

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Amasya Emniyet Müdürlüğüne

Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Mersin Emniyet Müdürlüğüne

Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya Emniyet Müdürlüğüne

Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne

Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Emniyet Müdürlüğüne

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne

Kilis Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Mardin Emniyet Müdürlüğüne

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Emniyet Müdürlüğüne

Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Giresun Emniyet Müdürlüğüne

Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne

Şırnak Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne

Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Yalova Emniyet Müdürlüğüne

Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Çankırı Emniyet Müdürlüğüne

Yalova Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne

Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Isparta Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Ali Temiz, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Salavat Mete Pınar, Hakkari Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Şakir Engin Korkmaz, Bartın Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Celal Özcan, Bitlis Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Kenan Kurt, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Ahmet Kurt, Kilis Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Adnan Özdemir, Niğde Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Halit Aziz Yılmaz, Siirt Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Burhan Akçay, Sivas Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Cemal Dalman, Şırnak Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Tolga Yılmaz, Tunceli Emniyet Müdürlüğüne

Asayiş Dairesi Başkanı Levent Tuncer, Erzurum Emniyet Müdürlüğüne

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yonca, Iğdır Emniyet Müdürlüğüne

İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mustafa Alçalar, Edirne Emniyet Müdürlüğüne

27 yurt dışı misyonuna İçişleri Müşaviri ataması yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 33 ilin il emniyet müdürünün değiştiği belirtilerek ayrıca Cumhurbaşkanlığı onayıyla 26 emniyet hizmetleri sınıfında ve bir mülki idare amiri hizmetleri sınıfı olmak üzere 27 yurt dışı misyonuna İçişleri Müşaviri ataması yapıldığı bildirildi.

Merkeze alınan Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Avusturya'ya; Kırıkkale Emniyet Müdürü Günter Şenses, Bulgaristan'a; Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Bosna Hersek'e ve Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'in Sudan'a İçişleri Müşaviri olarak atamaları yapıldı. Bartın İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş ise İstihbarat Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Ayrıca Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, Belçika'ya; İnterpol - Europol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, Katar'a; Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Daire Başkanı Özer Korkmaz, Kıbrıs'a; Tanık Koruma Daire Başkanı İlker Arslan, Makedonya'ya ve Havacılık Daire Başkanı Uygar Elmastaşı da Yunanistan'a İçişleri Müşaviri olarak atandı.

Yurt dışı misyonlarına yapılan İçişleri Müşaviri atamaları ise şöyle:

Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Avusturya - Viyana

Kırıkkale Emniyet Müdürü Günter Şenses, Bulgaristan - Sofya

Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Bosna Hersek - Saraybosna

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Sudan - Hartum

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, Belçika - Brüksel

Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Subutay Eraslan, ABD - New York BM Daimi Temsilciliği

Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Teoman Kuru, ABD - Washington

Özel Harekat Başkan Yardımcısı Abdullah Dündar, Afganistan - Kabil

Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Deniz Alemdar, Çin - Pekin

Mülkiye Başmüfettişi Ali Baştürk, Danimarka - Kopenhag

Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Sefer Akıllı, Fransa - Paris

Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Necmettin Akça, Gürcistan - Tiflis

Dış İlişkiler Daire Başkanı Volkan İmişci, Hollanda - Lahey

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanı Kemal Şahin, İngiltere - Londra

Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Cengiz Erişir, İran - Tahran

Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Gafur Cem Cehdioğlu, İtalya - Roma

Adana Polis Meslek Yüksekokulu (POMEM) Müdürü Naim Cengiz, Kanada - Ottava

İnterpol- Europol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, Katar - Doha

Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi İsmail Akıntürk, Kazakistan - Astana

Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Daire Başkanı Özer Korkmaz, Kıbrıs - Lefkoşa

Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi İsmail Yılmaz, Macaristan - Budapeşte

Tanık Koruma Daire Başkanı İlker Arslan, Makedonya - Üsküp

Balıkesir Ayvalık Polis Moral Eğitim Merkezi (PMEM) Müdürü Murat Karausta, Özbekistan - Taşkent

Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Recep Akcan, Romanya - Bükreş

Özel Güvenlik Denetleme Başkan Yardımcısı Emrullah Gölcük, Rusya - Moskova

Ankara PMEM Müdürü Hikmet Özmen, Ukrayna - Kiev

Havacılık Daire Başkanı Uygar Elmastaşı, Yunanistan - Atina

(AA)

