Resmi Gazete'de yayımlandı! 33 ile yeni emniyet müdürü atandı

Merkeze atanan bazı emniyet müdürleri ile bazı daire başkanlarının da aralarında yer aldığı 26 emniyet müdürü ile bir mülkiye başmüfettişinin de 27 yurt dışı misyonuna İçişleri Müşaviri olarak atamaları yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Bartın Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Iğdır Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Isparta Emniyet Müdürü Metin Akay, Kırıkkale Emniyet Müdürü Günter Şenses, Niğde Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanarak merkeze alındı.
Atama kararnamesi ile 33 ilin emniyet müdürlüklerine yapılan atamalar ise şöyle:
Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne
Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne
Bolu Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Tokat Emniyet Müdürlüğüne
Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Bolu Emniyet Müdürlüğüne
Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Amasya Emniyet Müdürlüğüne
Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Mersin Emniyet Müdürlüğüne
Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya Emniyet Müdürlüğüne
Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne
Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Emniyet Müdürlüğüne
İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne
Kilis Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Mardin Emniyet Müdürlüğüne
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Emniyet Müdürlüğüne
Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Giresun Emniyet Müdürlüğüne
Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne
Şırnak Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne
Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Yalova Emniyet Müdürlüğüne
Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Çankırı Emniyet Müdürlüğüne
Yalova Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne
Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Isparta Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Ali Temiz, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Salavat Mete Pınar, Hakkari Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Şakir Engin Korkmaz, Bartın Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Celal Özcan, Bitlis Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Kenan Kurt, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Ahmet Kurt, Kilis Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Adnan Özdemir, Niğde Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Halit Aziz Yılmaz, Siirt Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Burhan Akçay, Sivas Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Cemal Dalman, Şırnak Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Tolga Yılmaz, Tunceli Emniyet Müdürlüğüne
Asayiş Dairesi Başkanı Levent Tuncer, Erzurum Emniyet Müdürlüğüne
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yonca, Iğdır Emniyet Müdürlüğüne
İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mustafa Alçalar, Edirne Emniyet Müdürlüğüne
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 33 ilin il emniyet müdürünün değiştiği belirtilerek ayrıca Cumhurbaşkanlığı onayıyla 26 emniyet hizmetleri sınıfında ve bir mülki idare amiri hizmetleri sınıfı olmak üzere 27 yurt dışı misyonuna İçişleri Müşaviri ataması yapıldığı bildirildi.
Merkeze alınan Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Avusturya'ya; Kırıkkale Emniyet Müdürü Günter Şenses, Bulgaristan'a; Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Bosna Hersek'e ve Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'in Sudan'a İçişleri Müşaviri olarak atamaları yapıldı. Bartın İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş ise İstihbarat Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
Ayrıca Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, Belçika'ya; İnterpol - Europol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, Katar'a; Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Daire Başkanı Özer Korkmaz, Kıbrıs'a; Tanık Koruma Daire Başkanı İlker Arslan, Makedonya'ya ve Havacılık Daire Başkanı Uygar Elmastaşı da Yunanistan'a İçişleri Müşaviri olarak atandı.
Yurt dışı misyonlarına yapılan İçişleri Müşaviri atamaları ise şöyle:
Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Avusturya - Viyana
Kırıkkale Emniyet Müdürü Günter Şenses, Bulgaristan - Sofya
Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Bosna Hersek - Saraybosna
Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Sudan - Hartum
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, Belçika - Brüksel
Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Subutay Eraslan, ABD - New York BM Daimi Temsilciliği
Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Teoman Kuru, ABD - Washington
Özel Harekat Başkan Yardımcısı Abdullah Dündar, Afganistan - Kabil
Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Deniz Alemdar, Çin - Pekin
Mülkiye Başmüfettişi Ali Baştürk, Danimarka - Kopenhag
Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Sefer Akıllı, Fransa - Paris
Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Necmettin Akça, Gürcistan - Tiflis
Dış İlişkiler Daire Başkanı Volkan İmişci, Hollanda - Lahey
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanı Kemal Şahin, İngiltere - Londra
Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Cengiz Erişir, İran - Tahran
Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Gafur Cem Cehdioğlu, İtalya - Roma
Adana Polis Meslek Yüksekokulu (POMEM) Müdürü Naim Cengiz, Kanada - Ottava
İnterpol- Europol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, Katar - Doha
Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi İsmail Akıntürk, Kazakistan - Astana
Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Daire Başkanı Özer Korkmaz, Kıbrıs - Lefkoşa
Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi İsmail Yılmaz, Macaristan - Budapeşte
Tanık Koruma Daire Başkanı İlker Arslan, Makedonya - Üsküp
Balıkesir Ayvalık Polis Moral Eğitim Merkezi (PMEM) Müdürü Murat Karausta, Özbekistan - Taşkent
Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Recep Akcan, Romanya - Bükreş
Özel Güvenlik Denetleme Başkan Yardımcısı Emrullah Gölcük, Rusya - Moskova
Ankara PMEM Müdürü Hikmet Özmen, Ukrayna - Kiev
(AA)
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