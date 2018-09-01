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Resmi Gazete'de yayımlandı! 471 Mülki İdare Amirinin görev yerleri değiştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 04:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, aralarında vali yardımcısı ve kaymakamların da bulunduğu 471 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 471 Mülki İdare Amirinin görev yerleri değiştirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan basın duyurusuna göre 2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 471 Mülki İdare Amiri'nin görev yerleri değiştirildi. İstanbul’da 12, İzmir’de 10, Ankara’da 3 ilçenin kaymakamının değiştirildiği açıklandı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ise Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlık tarafından yapılan basın duyurusu şöyle;

"2018 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ya da hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 471 Mülki İdare Amirinin görev yerleri, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirilmiştir.

Buna göre; Bakanlık Merkezinde görevli 8 Mülki İdare Amirinin görev yerleri değiştirilirken, 8 Kaymakam ve 1 Vali Yardımcısı Bakanlık Merkezinde değişik görevlere getirilmiştir. Merkezde görev yapan 11 Mülki İdare Amirinin, vali yardımcılığı ve kaymakamlığa atamaları yapılmıştır.

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VALİ YARDIMCI SAYISI AZALTILDI

Vali Yardımcıları, kaymakamlıklara atanarak vali yardımcılığı sayısında azaltılmaya gidilmiştir. Bu bağlamda 610 olan vali yardımcısı sayısı iki yıllık süreç içerisinde 314’e indirilmiştir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki ilçelere tecrübeli ve başarılı kaymakamların atamaları planlandı. Yapılan atamalarla söz konusu bölgelerdeki tüm ilçelere kaymakam ataması gerçekleştirilerek kaymakamsız ilçe bırakılmadı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kayyum olarak çalışan ve görev süresi biten kaymakamların başka il ve ilçelere atamaları yapıldı.

Kayyum olarak görev yapan kaymakamlardan Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan'ın Antalya'nın Kaş ilçesine, Kızıltepe Kaymakamı Ahmet Odabaş'ın İstanbul'un Arnavutköy ilçesine, Nusaybin Kaymakamı Ergün Baysal'ın Antalya'nın Finike ilçesine ve Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı'nın Yalova'nın Çınarcık ilçesine atanmaları, söz konusu atamalara örnek olarak gösterildi.

GENÇ KAYMAKAMLARA GÖREV VERİLDİ

Yapılan atamalarla İstanbul'da 12, İzmir'de 10 ve Ankara'da 3 ilçenin kaymakamı değiştirildi.

İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerin ilçelerine ve stratejik durumu bulunan ilçelere daha genç kaymakamlar atandı.

Büyükşehir ilçelerine kadın kaymakam atama prensibine de devam edildi.

Merkezde görev yapan mülki idare amirlerinin kaymakamlık ve vali yardımcılıklarına atanmasıyla da taşra teşkilatı güçlendirildi.

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