Resmi Gazete'de yayımlandı! 471 Mülki İdare Amirinin görev yerleri değiştirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan basın duyurusuna göre 2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 471 Mülki İdare Amiri'nin görev yerleri değiştirildi. İstanbul’da 12, İzmir’de 10, Ankara’da 3 ilçenin kaymakamının değiştirildiği açıklandı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ise Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlık tarafından yapılan basın duyurusu şöyle;

"2018 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ya da hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 471 Mülki İdare Amirinin görev yerleri, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirilmiştir.

Buna göre; Bakanlık Merkezinde görevli 8 Mülki İdare Amirinin görev yerleri değiştirilirken, 8 Kaymakam ve 1 Vali Yardımcısı Bakanlık Merkezinde değişik görevlere getirilmiştir. Merkezde görev yapan 11 Mülki İdare Amirinin, vali yardımcılığı ve kaymakamlığa atamaları yapılmıştır.

VALİ YARDIMCI SAYISI AZALTILDI

Vali Yardımcıları, kaymakamlıklara atanarak vali yardımcılığı sayısında azaltılmaya gidilmiştir. Bu bağlamda 610 olan vali yardımcısı sayısı iki yıllık süreç içerisinde 314’e indirilmiştir.