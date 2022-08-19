HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Resmi Gazete'de yayımlandı! 6 ile yeni milli eğitim müdürü atandı

Resmi Gazete'de yayımlandı! 6 ile yeni milli eğitim müdürü atandı

19.08.2022 06:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Hatay, Konya, Samsun, Tokat, Kırıkkale ve Malatya'ya yeni il milli eğitim müdürleri atandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 6 ile yeni milli eğitim müdürü atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan görevden alınarak yerine Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Düzce Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Ağar, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ahmet Özdemir atandı.

Kırıkkale Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi görevden alınarak yerine Hayati Telefoncu, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Hatice Özdemir getirildi.

thumbs_b_c_aba9fc561624cba052d4faba04dbb243

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atamalar yapıldı! 126 general ve amiral...Atamalar yapıldı! 126 general ve amiral...
Otomobilden duman çıkınca kenara çekip indiler! Sonrası korkunç...Otomobilden duman çıkınca kenara çekip indiler! Sonrası korkunç...
Trafikte yeni dönem! Artık izin verilmeyecekTrafikte yeni dönem! Artık izin verilmeyecek
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete atama Milli Eğitim Müdürü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Onlarca savaş uçağı aynı anda uçtu! Bölgede yeni gerilim

Onlarca savaş uçağı aynı anda uçtu! Bölgede yeni gerilim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli seçmen sayısını açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli seçmen sayısını açıkladı!

Fenerbahçe Avrupa kapısını araladı!

Fenerbahçe Avrupa kapısını araladı!

Almanlar Sörloth transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Almanlar Sörloth transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Göçmen kaçakçısının o sözleri sosyal medyada gündem oldu! Ümit Özdağ “Seni Zafer Turizm’de işe alacağım” diyerek paylaştı

Göçmen kaçakçısının o sözleri sosyal medyada gündem oldu! Ümit Özdağ “Seni Zafer Turizm’de işe alacağım” diyerek paylaştı

O ülke felaketi yaşıyor! "Ölenlerin çoğu tatilci"

O ülke felaketi yaşıyor! "Ölenlerin çoğu tatilci"

İlginizi Çekebilir

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

Çocuk ticaretinin kurbanı oldu! ''Beni ailemden çaldılar''

Çocuk ticaretinin kurbanı oldu! ''Beni ailemden çaldılar''

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Özrü kabahatinden büyük! ''Seks işçisi sandım''

Özrü kabahatinden büyük! ''Seks işçisi sandım''

2 yaşındaki çocuk tek bir kelime ile hayat kurtardı: 'Ayaklar!'

2 yaşındaki çocuk tek bir kelime ile hayat kurtardı: 'Ayaklar!'

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.