Resmi Gazete'de yayımlandı! Adı değişti

Resmi Gazete’nin 27 Nisan tarihli sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre, Kurul, Ticaret Bakanı’nın veya bu bakanlıkla ilgili Bakan Yardımcısının başkanlığında; Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Adaleti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman bakanlıkları ile Rekabet Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Türk Patent ve Marka Kurumu adına karar vermeye yetkili üst düzey temsilcilerin katılımıyla yeniden oluşturuldu.

(Reuters)



