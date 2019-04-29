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Resmi Gazete'de yayımlandı! Adı değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 08:54 | Son Güncelleme

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Müzakereler Komisyonu'nun adı Dünya Ticaret Örgütü Koordinasyon Kurulu olarak değiştirildi ve yeniden yapılandırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Adı değişti

Resmi Gazete’nin 27 Nisan tarihli sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre, Kurul, Ticaret Bakanı’nın veya bu bakanlıkla ilgili Bakan Yardımcısının başkanlığında; Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Adaleti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman bakanlıkları ile Rekabet Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Türk Patent ve Marka Kurumu adına karar vermeye yetkili üst düzey temsilcilerin katılımıyla yeniden oluşturuldu.

(Reuters)


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