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Resmi Gazete'de yayımlandı! Akıllı telefonlara yeni vergi geldi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.03.2020 12:23 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı cep telefonlarının fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yaradığını gerekçe gösterdi. Bu gerekçe ile cep telefonlarına yüzde 1 oranında ek vergi uygulanmasına karar verildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Akıllı telefonlara yeni vergi geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan DVD, CD, USB bellek gibi ürünlerden yüzde 0.5 ila yüzde 3 arasında değişen oranda vergi almaktaydı. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karar ile birlikte akıllı telefonlar da bu ürünlerin arasına eklendi.

TELEFONLARA FİKİR VE SANAT VERGİSİ GELDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yurt dışından getirilen telefonların ithalat bedeli üzerinden, yerli telefonların imalat bedeli üzerinden yüzde 1 oranında ''Fikir ve Sanat vergisi'' alınacak. Yeni düzenleme ile ithalatçılar yüzde 1 oranı üzerinden hesaplanan bedeli Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ödeyecek.

Fikir ve Sanat Vergisi

19 MART'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Fikir ve Sanat vergisi düzenlemesi 19 Mart tarihinde yürürlüğe girecek. 19 Mart tarihinden itibaren yurt dışından getirilen telefonların ve yerli telefonların tümü Fikir ve Sanat Vergisi kesintisine uğrayacak.

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