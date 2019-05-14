Resmi Gazete'de yayımlandı! Araştırma komisyonları kuruldu

Kararda, ALS, SMA, DMD, MS hastalıklarında ve kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıklarda uygulanan tedavi, bakım yöntemleri, bu hastaların ve yakınlarının yaşadıkları sorunların ve çözümlerinin belirlenmesi için kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığına AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, başkanvekilliğine AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, katip üyeliğine AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, sözcü olarak ise AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu seçildi. Komisyon üyeleri ise CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ve CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel olarak belirlendi.

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI ARAŞTIRMA KOMİSYONU

Teknoloji bağımlılığı araştırma komisyonu ise bilişim teknolojileri bağımlılığının etkilerinin incelenerek olası zararlarının önlenmesi, bu teknolojilerin kontrollü kullanımının sağlanması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla kuruldu. Komisyon Başkanı olarak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, başkanvekili AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, komisyon sözcüsü AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, katip üye ise AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci oldu.