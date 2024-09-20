Resmi Gazete’de yayımlandı! Bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı!

Cumhurbaşkanı imzasıyla, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde Patnos Sultan Alparslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi kapatılıp yerine Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi kurulması kararı Resmi Gazete’de yayılandı.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ…

Buna göre, Boğaziçi Üniversitesi Aydın Doğan İletişim Enstitüsü, Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çankaya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Film ve Medya Çalışmaları Enstitüsü, Gümüşhane Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmasına karar verildi. Ayrıca Uşak Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı İslami İlimler Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi olarak değiştirildi.