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Resmi Gazete'de yayımlandı! Büyükelçi atamaları gerçekleştirildi

19.10.2024 01:40
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Büyükelçi atamaları gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararlarına göre; Sırbistan Cumhuriyeti nezdinde, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince İkili İlişkiler Genel Müdürü İlhan Saygılı atandı.

Güney Afrika Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne ise Çok Taraflı İlişkiler Müdürü Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç atandı.

Güney Sudan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Büyükelçiliği'ne Protokol Genel Müdür Yardımcısı Metin Ergin, Sierra Leone nezdinde Türkiye Büyükelçiliği'ne ise Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Burak Rende atandı.

(DHA)Bu içerik Melih Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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