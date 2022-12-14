Resmi Gazete'de yayımlandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı belli oldu! Prof. Dr. Sadettin Hülagü kimdir, nereli? 'Türkiye'de ilk kez...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü kimdir, ne iş yapıyor? 1959 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Üniversitesi'nde rektör olarak görev yapıyordu. Erzurumlu olan Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Resmi Gazete kararı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı oldu.

PROF. DR. SADETTİN HÜLAGÜ TÜRKİYE'DE İLK KEZ O UYGULAMAYI BAŞLATMIŞTI

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Prof. Dr. Sadettin Hülagü, GATA'da da eğitim aldı. 1996 yılında Kocaeli Üniversitesi'nde görev yapmaya başlayan Hülagü, Türkiye'de ilk kez 'Çift balonlu enteroskopi' uygulamasını başlatmasıyla da tanınıyor.

Prof. Dr. Sadettin Hülagü, 2014 senesinde Kocaeli Üniversitesi rektörlük seçimlerinden birinci çıkmış ve rektör olmuştu. Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Resmi Gazete kararıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev yapacak!

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! İŞTE O KARAR...

2022/671 sayılı kararda şu ifadeler yer aldı. 'Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile Cumhurbaşkanı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesi gereğince Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ görevlendirilmiştir.'

