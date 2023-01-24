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Resmi Gazete'de yayımlandı: Fabrikadaki grev Cumhurbaşkanı kararıyla ertelendi

24.01.2023 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan bir karara göre, Schneider Enerji Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yer alan iş yerinde alınan grev kararı 60 gün süreyle ertelendi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Fabrikadaki grev Cumhurbaşkanı kararıyla ertelendi

Cumhurbaşkanı kararı ile Kocaeli'de bulunan bir fabrikadaki grev kararının "milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü" için 60 gün süreyle ertelenmesine karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Schneider Enerji Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yer alan iş yerinde Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararı, "milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden" 60 gün süreyle ertelendi.

Söz konusu karar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gereğince verildi. (AA)

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