HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı

Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 01:23 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, Musa Dinç'in 'Gül ve Düşün' kitabı ile Selma Aydın'ın kaleme aldığı 'Yolsuz Dere' kitabının 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre; kitaplarda yer alan bazı ifade ve tasvirlerin, 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verildi.

Her iki kitap da Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu uyarınca, açık sergilerde ve seyyar dağıtıcılar tarafından satılamayacak. Teşhir, sipariş ve ilan edilemeyecek.

Ayrıca, 18 yaşından küçüklere gösterilemeyecek, küçüklere para karşılığı veya ücretsiz verilemeyecek ve okullara ithal edilemeyecek.

KİTAPTAKİ MÜSTEHCEN İFADELER NEDENİYLE TUTUKLANDI

Arı Sanat Yayınları tarafından basılan Gül ve Düşün kitabının yazarı Musa Dinç, Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında evinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Dinç, müstehcen yayınları yayınlamak suçlamasıyla tutuklandı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar doldu Adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar doldu
Kartal'da korkunç olay! Sevgilisini öldürüp intihar ettiKartal'da korkunç olay! Sevgilisini öldürüp intihar etti
Üniversite yüksek lisans ve doktora ilanları yayınlandı!Üniversite yüksek lisans ve doktora ilanları yayınlandı!
En Çok Okunan Haberler
Fark etmeden korona geçirmiş olabileceğinizi gösteren 7 işaret
Fark etmeden korona geçirmiş olabileceğinizi gösteren 7 işaret
Kuzey Amerika’dan geldi artık Tokat'ta yetişiyor! Kilosu 300 TL
Kuzey Amerika’dan geldi artık Tokat'ta yetişiyor! Kilosu 300 TL
Bomba iddialar! 'İki kadını idare ediyor'
Bomba iddialar! 'İki kadını idare ediyor'
Sörloth,dünya devine transfer oluyor!
Sörloth,dünya devine transfer oluyor!
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
28 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
28 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
İlginizi Çekebilir
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Musa Orhan tahliye edildi, acılı baba isyan etti!
Musa Orhan tahliye edildi, acılı baba isyan etti!
Düğünler 1 saatle sınırlandırıldı ama...
Düğünler 1 saatle sınırlandırıldı ama...
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
Diğer Haberler
Kartal'da korkunç olay! Önce sevgilisini öldürdü, sonra intihar etti
Kartal'da korkunç olay! Sevgilisini öldürüp intihar etti
İstanbul Boğazı'nda tekne denetimi
İstanbul Boğazı'nda tekne denetimi
Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Maltepe'deki yangında flaş gelişme: Operasyonla yakalandı
Diyarbakır'da kadın cinayeti! Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Bakan Koca, 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü
6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü
Son dakika: Hakkari Şemdinli'den kahreden haber! Bir askerimiz şehit
Şemdinli’de bir askerimiz şehit oldu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.