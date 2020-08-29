Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre; kitaplarda yer alan bazı ifade ve tasvirlerin, 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verildi.

Her iki kitap da Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu uyarınca, açık sergilerde ve seyyar dağıtıcılar tarafından satılamayacak. Teşhir, sipariş ve ilan edilemeyecek.

Ayrıca, 18 yaşından küçüklere gösterilemeyecek, küçüklere para karşılığı veya ücretsiz verilemeyecek ve okullara ithal edilemeyecek.

KİTAPTAKİ MÜSTEHCEN İFADELER NEDENİYLE TUTUKLANDI

Arı Sanat Yayınları tarafından basılan Gül ve Düşün kitabının yazarı Musa Dinç, Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında evinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Dinç, müstehcen yayınları yayınlamak suçlamasıyla tutuklandı.

(DHA)

