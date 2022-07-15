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Resmi Gazete'de yayımlandı! Kedi ve köpeklerin vitrine konarak satışı yasaklandı: Sonuçları daha kötü olacak

15.07.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayvanları Koruma Kanunu, dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Artık petshoplarda kedi ve köpeklerin vitrine konularak satışı yasaklanırken satışlar, internet üzerinden ve dükkanlarda bulunan kataloglardan yapılacak. Evcil hayvan mağazası sahibi Okan Alp, yasağın kendilerine kötü yansıdığını ifade ederek "Kedi ve köpek satışının yasaklanmasının sonucu kötü olacak, merdiven altına inecek" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kedi ve köpeklerin vitrine konarak satışı yasaklandı: Sonuçları daha kötü olacak

Resmi Gazete'de dün itibarıyla petshoplarda kedi ve köpeklerin vitrine konularak satışını yasaklayan Hayvanları Koruma Kanunu yayımlanarak yürürlüğe girdi. Artık satışlar internet üzerinden ve dükkanlarda bulunan kataloglardan yapılacak. Evcil hayvan mağazası sahibi Okan Alp, söz konusu uygulamanın sonuçlarının daha kötü olacağını açıkladı.

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2 BİN TL PARA CEZASI

Resmi Gazete'de 14 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren kanun ile bugün itibariyle petshoplarda kedi ve köpeklerin vitrine konularak satışı yasaklandı. Petshop işletmesi sahipleri satışı yapılacak hayvana ait bilgi ve fotoğrafların internete yüklenerek satışını gerçekleştirebilecek. Hayvanlar ise petshop sahipleri tarafından belirlenecek çiftliklerde tutulacak. Denetimler ise Tarım ve Orman İl Müdürlükleri tarafından yapılacak. Vitrinden kedi ve köpek satışı yapanlara 2 bin 43 TL para cezası uygulanacak. Kanunun bugün yürürlüğe girmesiyle birlikte petshop vitrinlerindeki kedi ve köpeklerın kaldırıldığı gözlendi. Petshop mağazalarından sadece birinde vitrinde tutulan kedinin de daha önce satıldığı, sahibi gelinceye kadar bekletildiği öğrenildi.

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"SONUÇLARI DAHA KÖTÜ OLACAK"

Evcil hayvan mağazası sahibi Okan Alp, yasağın kendilerine kötü yansıdığını ifade ederek "Dükkanı boşalttık. Kedi ve köpek satışının yasaklanmasının sonucu kötü olacak, merdiven altına inecek. Burada hayvanları veteriner kontrol edip veriyordu. Kimlikli ve aşılı hayvan satıyorduk. İnternetten satış yapılacak. Fakat köpeğe bir şey olduğunda karşında muhattap bulamayacaksın. Sonuçları daha kötü olacak. Müşteri katalogdan bakacak, beğenecek. Sipariş üzerine köpek getireceğiz, faydalı bir uygulama değil. İnsanlar görerek, içine sinerek alıyordu hayvanı" diye konuştu.

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Bir diğer petshop sahibi Yaşar Solgun ise "Kedi-köpek satabileceğiz ama, internet üzerinden. Örneğin çiftlikten bize gelecek fotoğraflar ve videolar müşteriye gösterilecek. Beğendikleri hayvan için kapora alınacak, adresine teslim edeceğiz. Bu satışlar çiftlik belgeli olduğu zaman, izin belgesi olan petshoplar satabilecek. İnternetten de satışımız olacak ama, çiftlik belgesi ve kaydı olmak şartıyla. Şimdi normalde internette kedi köpek satılıyor biliyorsunuz. Artık bunlara da tabii devletimiz illaki bir önlem bulacak. Kedi ve köpek sadece dükkanda bulundurulamayacak" ifadelerini kullandı.

"YASAĞI ÇOK SAÇMA BULUYORUM"

Müşteri Volkan Güçtekin ise, "Kedi almaya geldik ama, yok. Burada ne güzel sağlıklı bir şekilde satılıyordu. Yasağı çok saçma buluyorum. Kesinlikle faydalı değil. Bu adamlar işin ehli. Bir an önce bu uygulamanın kaldırılması lazım" dedi.

Uygulamayı doğru bulduğunu ifade eden Bahar Alatlı, yasağın uzun zaman önce çıkması gerektiğini belirterek, "Hayvanları bu şekilde camların arkasına koymaları acımasızca bir şey bence. Hayvanlara özgü bırakılacakları bir çiftlikte barındırsınlar. O çiftlikten de insanlar gidip sahiplensinler. Yani böyle camın arkasında olmaz. Katalog üzerinden satış en mantıklısı" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete petshop
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