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Resmi Gazete'de yayımlandı! Öğretmen atamalarında KPSS şartı kaldırıldı: 1 Eylül'de yürürlüğe giriyor!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
11.01.2025 10:31
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2025 yılında öğretmenlerin atamalarında artık KPSS puanı şartı aranmayacak. Aatamalara ilişkin alınan yeni karar 1 Eylül 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Ayrıca, atamalardailk kez temmuz ayında uygulanacak olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) dikkate alınacak. Peki, Akademik Giriş Sınavı nedir, nasıl yapılır? İşte detaylı bilgiler...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Öğretmen atamalarında KPSS şartı kaldırıldı: 1 Eylül'de yürürlüğe giriyor!

Öğretmen atamalarında KPSS puan şartı kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanıp, Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre, 1 Eylül 2025 tarihi itibariyle öğretmen atamalarından bu şart aranmayacak. Bu tarihe kadar eski yönetmelik geçerli olacak.

BAKAN TEKİN AÇIKLAMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de daha önce yaptığı açıklamada, 2025 yılında öğretmenlerin artık KPSS puanı ile alınmayacağına dair şu sözleri kullanmıştı:

"2025 yılında öğretmen adayı arkadaşlarımız için bir KPSS olmayacak. ÖSYM ile yaptığımız protokol ile Akademi Giriş Sınavı (AGS) adıyla bir sınavı organize ettik. 2025’TE ilk defa 13 Temmuz'da yapılacak. AGS sonuçlarına göre atamalarımızı, Milli Eğitim Akademisi’ne giriş sürecini başlatacağız. Akademi’deki eğitimden sonra da öğretmen arkadaşlarımızı istihdam etmiş olacağız."

AKADEMİK GİRİŞ SINAVI (AGS) NEDİR?

AGS olarak bilinen akademik giriş sınavı, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacak. AGS'de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onayladığı programlar önemli olacak. Bu değişiklik, öğretmen adaylarının sadece sınav puanlarıyla değil, eğitim ve uygulama süreçleriyle de değerlendirilmesini amaçlıyor.

AGS SINAVI NASIL YAPILACAK?

Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.

Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenliği adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak. Buna göre, AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanacak.

Bu kapsamda yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılacak.Öğretmen adaylarına, MEB-AGS kapsamındaki AGS'de 80 soru sorulacak.

Sınav, sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk millî eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsayacak.

ÖABT oturumu ise adayların alan bilgisine yönelik olmak üzere 50 sorudan oluşacak.

Öğretmen Atamalarında KPSS Şartının Kaldırılması Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

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Anahtar Kelimeler:
atama Öğretmen KPSS
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