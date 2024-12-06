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  4. Resmi Gazete'de yayımlandı! Okullarda yeni dönem... Kıyafet yönetmeliği değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Okullarda yeni dönem... Kıyafet yönetmeliği değişti

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
06.12.2024 00:54
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Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öğrencilerinin kıyafetlerine dair yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre belirlenen okul kıyafetleri 4 yıl boyunca değiştirilemeyecek. Özel günler için kıyafet alınmayacak ve velilere kıyafet alımı için yönlendirmeler yapılmayacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Okullarda yeni dönem... Kıyafet yönetmeliği değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik ile birlikte; ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler için okul kıyafeti, okul-aile birliği yönetim kurulunun ve ikinci dönem başında yapılacak öğretmenler kurulunda öğretmenlerin de görüşü alınarak özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüğünce belirlenecek.

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4 YIL DEĞİŞTİRİLEMEYECEK

Belirlenen okul kıyafeti görseli ise okulun internet sitesinde yayınlanacak. Belirlenen okul kıyafeti 4 eğitim ve öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek. Okul kıyafeti değiştirildiğinde ara sınıflardaki öğrenciler bir üst öğrenim kademesine geçene kadar mevcut okul kıyafetlerini giymeye devam edebilecek.

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ÖZEL GÜNLER İÇİN ÖZEL KIYAFET ALDIRILAMAYACAK

Belirlenen okul kıyafeti 1739 sayılı kanunda yer alan genel ve özel amaçlar ile temel ilkeler doğrultusunda ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olacak. Özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye mali yük getirecek özel kıyafet aldırılamayacak. Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okullarındaki öğrenciler ise yaş grubu özelliklerine uygun, temiz ve düzenli bir kıyafet giyecek. Sağlık özrü bulunan ve bu durumu belgelendiren öğrenciler ise özürlerinin gerektirdiği şekilde kıyafet giyebilecek.

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YÖNLENDİRME YAPILMAYACAK

Öğrenciler, öğrenim gördükleri programın özelliklerine göre atölye, işçilik, laboratuvar ve işyerlerinde okul yönetiminin onayı ile önlük, tulum veya yapılan işin özelliklerine uygun kıyafet giyecek. Okul kıyafeti temin edilmesine yönelik olarak okul-aile birliklerince kıyafet satışı ve serbest rekabet şartlarını ihlal eden yaklaşım ve yönlendirilmeler yapılamayacak.

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete okul kıyafet
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