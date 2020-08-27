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Resmi Gazete'de yayımlandı! Sabri Demir, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı (Sabri Demir kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 06:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne ilişkin atama kararları ile Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine seçme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sabri Demir, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı (Sabri Demir kimdir?)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Sabri Demir, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Yusuf Sarınay atandı.

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine ise H. Abdullah Kaya yeniden seçildi.

SABRİ DEMİR KİMDİR?

Bosna Hersek’te Sarayevo da eğitim gördüğü dönemde savaşın başlamasıyla eğitimi yarım kaldı. Sabri Demir, bu dönemde Suriye'nin başkenti Şam'da 2 yıl ikamet ederek Arapça eğitimi aldı.

Sabri Demir, 2009 yılında Başbakanlık Basın ve halkla ilişkiler müşavirliğine atandı. Daha sonra 2013 yılında Başbakanlık Müşavirliğine atanıp dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkanlardan sorumlu danışmanı olarak görevine devam etti.

Sabri Demir, Recep Tayyip Erdoğan’ın Balkanlardaki tüm çalışmalarında yer aldı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına seçilmesinden sonra 22 Ekim 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Danışmanı olarak atandı.

Sabri Demir evli ve 2 çocuk babasıdır. Çok iyi derecede Boşnakça, Makedonca, Arnavutça, iyi derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

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