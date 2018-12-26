Resmi Gazete'de yayımlandı! Süre 1 yıl uzatıldı

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan imzas\u0131yla Resmi Gazete'de yer alan Cumhurba\u015fkan\u0131 karar\u0131 ile OHAL \u0130\u015flemleri \u0130nceleme Komisyonunun g\u00f6rev s\u00fcresi 1 y\u0131l uzat\u0131ld\u0131.\nS\u00f6z konusu karar 7075 say\u0131l\u0131 Kanun'un 3'\u00fcnc\u00fc maddesi gere\u011fince verildi. (AA)So\u011fuk havalarda antibiyotik yerine t\u00fcketiliyor!Yolcu otob\u00fcs\u00fc devrildi: \u00d6l\u00fc ve yaral\u0131lar varB\u00f6yle ihbar etti: Birini hastaneye yollad\u0131m, di\u011ferleri yaral\u0131
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