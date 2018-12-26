HABER

Resmi Gazete'de yayımlandı! Süre 1 yıl uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 04:19 | Son Güncelleme

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Süre 1 yıl uzatıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararı ile OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı.

Söz konusu karar 7075 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesi gereğince verildi. (AA)

Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!
Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar varYolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Böyle ihbar etti: Birini hastaneye yolladım, diğerleri yaralıBöyle ihbar etti: Birini hastaneye yolladım, diğerleri yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Resmi Gazete OHAL

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişlerinden dikkat çeken açıklama: FBI'yı yakından takip ediyoruz

Dışişlerinden dikkat çeken açıklama: FBI'yı yakından takip ediyoruz

Şehirler arası ulaşım durma noktasına geldi! Kar geçit vermiyor!

Kar geçit vermiyor! Çok sayıda ilde trafik felç oldu!

Uçakla yolculuk yapacaklar dikkat! DHMİ'den yolculara önemli çağrı!

Uçakla yolculuk yapacaklar dikkat! DHMİ'den yolculara önemli çağrı!

Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Önce polisi aradı ardından olay yerinden hızla kaçtı!

Böyle ihbar etti: Birini hastaneye yolladım, diğerleri yaralı

Zonguldak’ta itfaiye aracı devrildi: Yaralılar var

Zonguldak’ta itfaiye aracı devrildi: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.