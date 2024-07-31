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  4. Resmi Gazete'de yayımlandı! TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi

31.07.2024 01:01
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TBMM'nin 30 Temmuz Salı gününden başlayıp 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurul'un 27 Temmuz 2024 tarihli 110'uncu birleşiminde karar verildiği kaydedildi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi
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