Resmi Gazete'de yayımlandı! TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TBMM'nin 30 Temmuz Salı gününden başlayıp 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurul'un 27 Temmuz 2024 tarihli 110'uncu birleşiminde karar verildiği kaydedildi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır