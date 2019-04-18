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Resmi Gazete'de yayımlandı! Yemen eski Cumhurbaşkanı Salih'in mal varlığı donduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 08:09 | Son Güncelleme

Yemenli eski cumhurbaşkanı Salih başta olmak üzere 5 kişinin Türkiye'de olan mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yemen eski Cumhurbaşkanı Salih'in mal varlığı donduruldu

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Yemenli 5 kişinin mal varlığının dondurulması kararı yayımlandı.

Karara göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2140 (2014) 2216 (2015), 2402 (2018) ve 2456 (2019) sayılı kararları doğrultusunda Yemen eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih’le birlikte 4 kişinin Türkiye’de bulunan bankalar ve diğer mali kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki kiralık kasa mevcutları da dahil olmak üzere tüm hak ve alacakları ile mal varlıklarının 26/02/2020 tarihine kadar dondurulmasına ve mal varlıklarına ilgili işlemlerin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın iznine bağlanması hükmedildi.

Daha önce de 26 Şubat 2019’a kadar bazı isimlerin mal varlıkları dondurulmuştu.

İŞTE O İSİMLER

Abd El Khaliq Al Houthi - Huti Askeri Komutanı - 1984 doğumlu

Abdullah Yahya Al Hakim – Huti Grubu İkinci Komutanı

Ali Abdullah Saleh - Yemen Genel Halk Kongresi Partisi Başkanı – 1945 doğumlu

Abdulmalik Al Houthi

Ahmet Ali Abdullah Saleh – Eski Büyükelçi ve eski Tuğgeneral – 1972 doğumlu

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Yemen'i 34 yıl yöneten Salih, cumhurbaşkanlığı döneminde mücadele ettiği ancak ülkede 2011'de patlak veren halk ayaklanmalarının ardından değişen dengelerle 2013 yılında "müttefik" konumuna geldiği Husilerin, 4 Aralık 2017'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti.

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Resmi Gazete Yemen

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