Resmi Gazete de yayınlandı... Bakanlık tarafından bildirilen sığınmacılar 6 ay çalışma izni almadan çalışabilecekler

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği" ile sığınmacılara yönelik önemli düzenlemeler yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği sürelerde sığınmacılar, 6 ay boyunca çalışma izni almadan çalışabilecek. Bu düzenleme, insani ikamet izni ve geçici koruma altında bulunan yabancıları da kapsıyor.

6 AYDAN 3 YILA ÇIKARILDI

Yönetmelikte ayrıca, daimi basın kartı sahibi yabancı basın mensupları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın uygun görüşü ile görevleri süresince çalışma izninden muaf tutulacak. Türkiye’ye önemli katkılar sağlayabilecek yabancılar için bu muafiyet süresi 6 aydan 3 yıla çıkarıldı.

İZNE GEREK DUYMADAN ÇALIŞABİLECEK

Profesyonel yabancı sporcular, antrenörler ve spor personeli için de çalışma izni gerekliliği kaldırıldı; bu kişiler, kulüplerle olan sözleşmeleri süresince Türkiye’de çalışma izni olmadan faaliyet gösterebilecek.

SINIR KALDIRILDI

Son olarak, yabancıların Türkiye içinden yapacakları çalışma izni muafiyeti başvuruları için 30 günlük süre sınırı kaldırıldı. Yabancılar, yasal olarak bulundukları süre zarfında bu başvuruları yapabilecek.