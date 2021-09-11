Resmi Gazete'de yayınlandı! Uzman erbaşlara zati demirbaş tabanca hakkı

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, 'Subay', astsubay' ve 'uzman jandarma çavuşlar' ibaresi 'Subay', 'Astsubay,'uzman jandarma çavuş' ve 'Uzman erbaş' şeklinde değiştirildi.

İHA

