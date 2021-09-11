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  4. Resmi Gazete'de yayınlandı! Uzman erbaşlara zati demirbaş tabanca hakkı

Resmi Gazete'de yayınlandı! Uzman erbaşlara zati demirbaş tabanca hakkı

11.09.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzman Erbaşlara zati demirbaş tabanca hakkı verilmesine yönelik değişiklik Resmi Gazetede yayınlandı.

Resmi Gazete'de yayınlandı! Uzman erbaşlara zati demirbaş tabanca hakkı

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, 'Subay', astsubay' ve 'uzman jandarma çavuşlar' ibaresi 'Subay', 'Astsubay,'uzman jandarma çavuş' ve 'Uzman erbaş' şeklinde değiştirildi.

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İHA

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