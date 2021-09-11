Resmi Gazete'de yayınlandı! Uzman erbaşlara zati demirbaş tabanca hakkı

Ate\u015fli Silahlar ve B\u0131\u00e7aklar ile Di\u011fer Aletler Hakk\u0131nda Y\u00f6netmelikte yap\u0131lan de\u011fi\u015fikli\u011fe g\u00f6re, 'Subay', astsubay' ve 'uzman jandarma \u00e7avu\u015flar' ibaresi 'Subay', 'Astsubay,'uzman jandarma \u00e7avu\u015f' ve 'Uzman erba\u015f' \u015feklinde de\u011fi\u015ftirildi.\n\n Uzman erba\u015f al\u0131m\u0131 ba\u015fvuru formu 2021... 5 bin uzman erba\u015f al\u0131m tarihleri! Uzman erba\u015f ba\u015fvurusu nas\u0131l yap\u0131l\u0131r, \u015fartlar\u0131 nedir?\n \n\u0130HA
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