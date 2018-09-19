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Resmi Gazete dijital yayın platformu Dergilik'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 13:02 | Son Güncelleme

Dergilik okurları yeni çıkarılan yasa, genelge ve yönetmeliklerin yer aldığı Resmi Gazete'yi takip edebilecek

İSTANBUL (AA) - Dijital yayın platformu Dergilik, kağıt baskıyı sonlandıran Türkiye Cumhuriyeti yayın organı Resmi Gazete'yi portföyüne ekledi.

Turkcell tarafından yapılan açıklamaya göre, Dergilik okurları yeni çıkarılan yasa, genelge ve yönetmeliklerin yer aldığı Resmi Gazete'yi takip edebilecek.

Türkiye ve dünyada en çok takip edilen yayınları tek bir platformda buluşturan Dergilik, bin 700'den fazla yerli ve yabancı dergi ve gazeteyi okuyucuların cebine taşıyor.

Tüm operatörlerin abone olabildiği Dergilik'ten erişilebilen yayın sayısı her geçen gün artıyor. Dergilik ile 1 milyonu gazete olmak üzere ayda 5 milyon yayın okunuyor. Geçen ay 4 milyon 492 bin dergi ve 1 milyon 115 bin gazeteyi okuyucularla buluşturan Dergilik, yıl başından bu yana toplam 37 milyon 526 bin içeriğe dijital platformdan okuyucularına sundu.

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Anahtar Kelimeler:
Dergilik Resmi Gazete Turkcell

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