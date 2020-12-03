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Resmi Gazete kararları 3 Aralık 2020... Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı?

03.12.2020 07:45 | Son Güncelleme:
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Resmi Gazete kararları 3 Aralık 2020... Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı?

3 Aralık 2020 tarihli ve 31323 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Bugün yayınlanan Resmi Gazete kararlarında, Cumhurbaşkanlığı ve Anayasa Mahkemesi kararları dikkat çekti. Üsküdar Üniversitesi ve Ankara Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği dair yönetmelikler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün alınan kararlar nelerdir? İşte 3 Aralık 2020 Resmi Gazete kararları...

3 Aralık 2020 tarihli ve 31323 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Bugün yayınlanan Resmi Gazete kararlarında, Cumhurbaşkanlığı ve Anayasa Mahkemesi kararları dikkat çekti. Üsküdar Üniversitesi ve Ankara Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği dair yönetmelikler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün alınan kararlar nelerdir? 3 Aralık 2020 Resmi Gazete'de yer alan başlıkları derledik... İşte 3 Aralık 2020 Perşembe Resmi Gazete kararları...

3 ARALIK 2020 RESMİ GAZETE DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3256)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3257)

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası
Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3258)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 27/11/2020 Tarihli ve 2020/604 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Üsküdar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 15/10/2020 Tarihli ve E: 2020/14, K: 2020/58 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/9/2020 Tarihli ve 2016/14475 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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