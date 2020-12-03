Resmi Gazete kararları 3 Aralık 2020... Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı?

3 Aralık 2020 tarihli ve 31323 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Bugün yayınlanan Resmi Gazete kararlarında, Cumhurbaşkanlığı ve Anayasa Mahkemesi kararları dikkat çekti. Üsküdar Üniversitesi ve Ankara Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği dair yönetmelikler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün alınan kararlar nelerdir? 3 Aralık 2020 Resmi Gazete'de yer alan başlıkları derledik... İşte 3 Aralık 2020 Perşembe Resmi Gazete kararları...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3256)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3257)

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası

Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3258)