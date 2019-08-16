HABER

Resmi Gazete yayımlandı! İşte görevden alınan ve atama yapılan isimler...

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 07:31 | Son Güncelleme

Bazı bakanlıklara ve kurumlara ilişkin görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete yayımlandı! İşte görevden alınan ve atama yapılan isimler...

Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararı’na göre, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca görevden alındı ve bu suretle boşalan Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Rıdvan Duran getirildi.

GÖREVLERİNDEN ALINDILAR

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği görevini yürütmek üzere görevlendirilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenksu Üçer ve Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesi gereğince üniversitelerdeki asli görevlerine döndürülmek üzere görevlerinden alındı.

5 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE ATAMA

Ayrıca, Atama Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Faruk Tekin, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ferhat Yılmaz, Erzurum il Milli Eğitim Müdürlüğüne Salih Kaygusuz, Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ertuğrul Tosunoğlu, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf Tüfekçi atandı.

MSB GENEL MÜDÜRLÜKLERİNDE ATAMA

Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararı ile Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardımcılığına Ali Mazak, Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Cengiz Dişli, Personel Genel Müdür Yardımcılığına Cengiz Kahraman getirildi.

Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ebubekir Gizligider atandı.
Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Abdülkadir Karabulut görevden alındı. Bu suretle boşalan Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Selami Ersen atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararı ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Bahri Kesici atandı.

Ayrıca, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Şirin Karadeniz Oran atandı.

Kaynak: İHA

Türkiye'de sadece orada yetişiyor! Hasadına başlandıTürkiye'de sadece orada yetişiyor! Hasadına başlandı
İyilik yapmak isterken hayatını kaybetti!İyilik yapmak isterken hayatını kaybetti!
Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Resmi Gazete basın ilan kurumu

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Kan dondurdu! Cinnet geçirip baba ve oğlunu öldürdükten sonra...

Kan dondurdu! Cinnet geçirip baba ve oğlunu öldürdükten sonra...

Veda etti! Hatamız olduysa...

Veda etti! Hatamız olduysa...

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Keşmir'de çatışma! 10 kişi hayatını kaybetti

Keşmir'de çatışma! 10 kişi hayatını kaybetti

Çöpe dökülen domateslerle ilgili İBB'den açıklama

Çöpe dökülen domateslerle ilgili İBB'den açıklama

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaplumbağayı kurtarmak isterken canından oldu

İyilik yapmak isterken hayatını kaybetti!

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Dikkat çeken 12 Nisan detayı

Kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Dikkat çeken 12 Nisan detayı

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Basın İlan Kurumu Müdürü Yakup Karaca görevinden alındı

Basın İlan Kurumu Müdürü Yakup Karaca görevinden alındı

Tunceli'de cinnet: 3 ölü, 1 yaralı

Kan dondurdu! Cinnet geçirip baba ve oğlunu öldürdükten sonra...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.