HABER

Resmi Gazete'den mobil uygulama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 06:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Resmi Gazete'nin mobil uygulaması IOS ve Android platformlarında kullanıma sunuldu

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Resmi Gazete'nin mobil uygulaması hayata geçirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından IOS ve Android platformlarında kullanıma sunulan Resmi Gazete'nin "resmi" uygulaması Google Play ve App Store'dan ücretsiz indirilebiliyor.

Uygulama üzerinden Resmi Gazete'nin ilk sayısının yayımlandığı 7 Şubat 1921'den itibaren tüm sayılara "Arşiv" ve "Mükerrer Arşivi" bölümlerinden ulaşılırken "Arama" bölümünden de tüm yayınlar içinden arama yapma imkanı sunuluyor.

Ayrıca uygulamadaki "PDF Görüntüle" butonundan Resmi Gazete'nin basılabilir PDF formatındaki nüshasına erişilebiliyor.

"Takvim" bölümünden ise görüntülemek istenilen tarihin üzerine tıklanarak Resmi Gazete içeriğine ulaşılabiliyor.

Uygulama IOS ve Android platformlarında Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun bulunduğu "T.C. Resmi Gazete" logosuyla yer alıyor.

Uygulamanın yayımlandığı platformlara "www.resmigazete.gov.tr" sayfasındaki App Store ve Google Play logolarına tıklanarak da kısa yolla erişim sağlanıyor.

PARTNER100. yıl için özel tasarım! İşte Bentley EXP 100 GT100. yıl için özel tasarım! İşte Bentley EXP 100 GT
Resmen açıklandı! 15 Temmuz'da ücretsizResmen açıklandı! 15 Temmuz'da ücretsiz
Bahçelievler'de korkutan yangın!Bahçelievler'de korkutan yangın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
android Cumhurbaşkanlığı ios Mobil uygulama Resmi Gazete

En Çok Okunan Haberler

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı

İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı

Aldıkları fantezi koltuğuyla gündem olmuşlardı! Şimdi de...

Aldıkları fantezi koltuğuyla gündem olmuşlardı! Şimdi de...

A Milli Takım'da istifa depremi

A Milli Takım'da istifa depremi

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz'da toplu taşıma ile Başkentray ve Marmaray ücretsiz

Resmen açıklandı! 15 Temmuz'da ücretsiz

Beş katlı binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Bahçelievler'de korkutan yangın!

Diyarbakır'da bir kişi kafe önünde otururken tabancayla vuruldu

Kafenin önünde otururken bir anda...

Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 41 kişi tutuklandı

8 İlde dev operasyon! 41 tutuklu

Balıkesir'de, devrilen kamyondan dökülen kayaların altında kalan sürücü öldü

3 aracın karıştığı kaza feci ölüm getirdi!

Eker: ABD'nin Gülen'in iadesi konusunda hiçbir şey yapmaması kabul edilemez

AK Partili Eker'den sert mesajlar! ' ABD'nin FETÖ ve elebaşı Gülen konusunda...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.