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Resmi ilan yönetmeliğinde değişiklik

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 03:16 | Son Güncelleme

Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yer aldı

"Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gazetelerin her sayısına ilişkin sayfalarının yayın yerinde dizilip tertiplenmiş olması ve yine 15 Temmuz 1950 tarihli ve 5681 sayılı Matbaalar Kanunu hükümlerine uygun olarak faaliyet gösteren yayın yerindeki matbaalarda basılması gerekiyor.

Ancak günlük fiili satışı 800 adedin üzerindeki veya yüz ölçümü 1,50 metrekarenin altında olmayan gazeteler baskı işlemlerini, görev alanlarına göre önceden ilgili kuruma veya valiliğe yazılı bildirimde bulunması kaydıyla aynı esaslar dahilinde yayın yerlerinin dışında da yapabilecek.

Gazetelerin yayımlanan her sayısına ait asgari yüz ölçümü toplamı 1,12 metrekareden, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yayımlanan gazeteler de ise asgari yüz ölçümü 1,50 metrekareden az olmayacak.

Öte yandan, gazetelerin yayın yerlerine göre yayımlanan her sayısına ilişkin asgari fiili satış adetlerinin, İstanbul'daki gazeteler için 4 bin, Ankara ve İzmir'de yayımlanan gazeteler için 2 bin 400, diğer şubelerin bulunduğu yerlerde yayımlanan gazeteler için ise 400 olması zorunluluğu getirildi.

Gazetelerin yayımlanan her sayısına ait, aynı yönetmeliğin 42'nci maddesi gereğince belirlenen asgari yüz ölçümü toplamı 0,90 metrekareden az olmayacak. Gazetelerin yayın yerlerindeki son nokta-tali bayiler ve aboneler vasıtasıyla gerçekleştirilen asgari fiili satış adedinin il merkezlerinde 200, ilçelerde ise 80'den az olmaması gerekiyor.

Alt vasıflı gazetelerin yüz ölçümünün ise 0,60 metrekareden az olamayacağı belirtildi.

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