ESENYURT VERGİ DAİRESİ ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ

06.11.2025 00:00
Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
2910232107 69673061558 AHMET DENİZ YENİKÖY MAH. YENİKÖY MERKEZİ KÜME EVLERİ Kapı No:24 Daire No:YOK Tel: ARAKLI TRABZON 201801201812 4418 4418 2023102066dPS0000001 2023102014dPS0000016 11.075,64 TL 0,00 TL 0,00 TL 11.075,64 TL
8600017585 24919965274 EYÜP TUGARTİMUR PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 201802201802 0003 0003 2023102666dPY0000001 2023102614dPY0000020 11.299,80 TL 0,00 TL 0,00 TL 11.299,80 TL
1190073472 11680762720 BİROL AYDOĞDU ZEKERİYAKÖY MAH. KIRGÜLÜ SK. Kapı No:10 Daire No:MÜSTAKİL Tel: SARIYER İSTANBUL 201807201809 0003 0003 2022090566dPR0000001 2022090514dPR0000011 11.461,61 TL 0,00 TL 0,00 TL 11.461,61 TL
0010834269 ELNURA ABDYLDAEVA YEŞİLCE MAH GİRNE CAD Kapı No:17 Daire No: Tel:5336849898 KAĞITHANE İSTANBUL 201701201712 0010 0010 2023103066dPQ0000001 2023103014dPQ0000012 11.586,96 TL 0,00 TL 0,00 TL 11.586,96 TL
2750245292 27706961244 CEM REHA DEMİR MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL 201804201804 0003 0003 2022090566dPS0000003 2022090514dPS0000019 11.861,80 TL 0,00 TL 0,00 TL 11.861,80 TL
2750245292 27706961244 CEM REHA DEMİR MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL 201803201803 0003 0003 2022090566dPS0000003 2022090514dPS0000033 12.105,51 TL 0,00 TL 0,00 TL 12.105,51 TL
2750245292 27706961244 CEM REHA DEMİR MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL 201802201802 0003 0003 2022090566dPS0000003 2022090514dPS0000029 12.135,95 TL 0,00 TL 0,00 TL 12.135,95 TL
2910232107 69673061558 AHMET DENİZ YENİKÖY MAH. YENİKÖY MERKEZİ KÜME EVLERİ Kapı No:24 Daire No:YOK Tel: ARAKLI TRABZON 201801201812 4410 4410 2023102066dPS0000001 2023102014dPS0000009 12.306,24 TL 0,00 TL 0,00 TL 12.306,24 TL
2750245292 27706961244 CEM REHA DEMİR MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL 201801201812 4410 4410 2022090566dPS0000003 2022090514dPS0000036 12.465,12 TL 0,00 TL 0,00 TL 12.465,12 TL
2750245292 27706961244 CEM REHA DEMİR MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL 201806201806 0003 0003 2022090566dPS0000003 2022090514dPS0000040 12.730,55 TL 0,00 TL 0,00 TL 12.730,55 TL
8600017585 24919965274 EYÜP TUGARTİMUR PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 201804201804 0015 0015 2023102666dPY0000001 2023102614dPY0000017 12.854,92 TL 0,00 TL 0,00 TL 12.854,92 TL
2930019220 21425448550 ALİ DERİNKUYU SOKULLU MEHMET PAŞA MAH. NİNNİ CAD. Kapı No:45 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201811201811 0003 0003 2023102466dPS0000004 2023102414dPS0000037 12.985,20 TL 0,00 TL 0,00 TL 12.985,20 TL
2930019220 21425448550 ALİ DERİNKUYU SOKULLU MEHMET PAŞA MAH. NİNNİ CAD. Kapı No:45 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201801201812 4415 4415 2023102466dPS0000004 2023102414dPS0000036 13.033,80 TL 0,00 TL 0,00 TL 13.033,80 TL
5900462227 20300743100 VEZİR KUBAT GÜVENLİ MAH. GÜVENLİ KÜME EVLERİ Kapı No:38 Daire No:YOK Tel: HALİLİYE ŞANLIURFA 201701201712 0010 0010 2022041366dPV0000001 2022041314dPV0000003 13.161,99 TL 0,00 TL 0,00 TL 13.161,99 TL
3350212120 13012002504 ÖMER CAN ENGEZ MİMAR SİNAN MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. Kapı No:57 Daire No:2 Tel:5074102353 PURSAKLAR ANKARA 201808201808 0015 0015 2023102666dPT0000005 2023102614dPT0000053 13.162,34 TL 0,00 TL 0,00 TL 13.162,34 TL
7660663515 15623985504 HASAN SEYHAN YENİ MAH. HÜSEYİN DEMİREL 2 SK. D1 BLOK Kapı No:11 Daire No:6 Tel: ULUS BARTIN 201804201806 0003 0003 2023100666dPX0000001 2023100614dPX0000015 13.180,91 TL 0,00 TL 0,00 TL 13.180,91 TL
2930019220 21425448550 ALİ DERİNKUYU SOKULLU MEHMET PAŞA MAH. NİNNİ CAD. Kapı No:45 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201809201809 0003 0003 2023102466dPS0000004 2023102414dPS0000035 13.540,29 TL 0,00 TL 0,00 TL 13.540,29 TL
2930019220 21425448550 ALİ DERİNKUYU SOKULLU MEHMET PAŞA MAH. NİNNİ CAD. Kapı No:45 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201810201810 0003 0003 2023102466dPS0000004 2023102414dPS0000034 13.585,23 TL 0,00 TL 0,00 TL 13.585,23 TL
5130584500 KARAKALEM PROJE MİMARLIK ANONİM ŞİRKETİ ESENTEPE MAH. KESKİN KALEM SK. ARYA PLAZA Kapı No:17 Daire No:1 Tel:5325654045 ŞİŞLİ İSTANBUL 201801201812 4418 4418 2023110766dPV0000001 2023110714dPV0000004 13.844,55 TL 0,00 TL 0,00 TL 13.844,55 TL
4190075661 17654286896 FEYZA GÜLERYÜZ ORTAKÖY MAH. TÜRK HAVA YOLLARI SİTESİ YOLU SK. SAYHAN SITESI Kapı No:2 J Daire No:9 Tel:0000000000 BEŞİKTAŞ İSTANBUL 201810201810 0015 0015 2023102666dPU0000001 2023102614dPU0000001 138.699,02 TL 0,00 TL 0,00 TL 138.699,02 TL
9700067218 35327276364 HALUK YILMAZ KÜÇÜKSU MAH. YAZMALI SK. Kapı No:37/2 Daire No:2 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL 201810201810 0015 0015 2023100266dPZ0000004 2023100214dPZ0000007 138.699,02 TL 0,00 TL 0,00 TL 138.699,02 TL
9700067218 35327276364 HALUK YILMAZ KÜÇÜKSU MAH. YAZMALI SK. Kapı No:37/2 Daire No:2 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL 201810201810 0015 0015 2023102666dPZ0000002 2023102614dPZ0000002 138.699,02 TL 0,00 TL 0,00 TL 138.699,02 TL
9710022897 35342275854 İSMAİL YILMAZ .. .. Kapı No:... Daire No:.. Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL 201810201810 0015 0015 2019092366dPZ0000001 2019092314dPZ0000001 138.699,02 TL 0,00 TL 0,00 TL 138.699,02 TL
9750050925 35333276136 SABİRE YILMAZ AKAT MAH. DEMET SK. EVRİM APARTMANI A BLOK Kapı No:2 Daire No:4 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL 201810201810 0015 0015 2023102666dPZ0000001 2023102614dPZ0000001 138.699,02 TL 0,00 TL 0,00 TL 138.699,02 TL
2750245292 27706961244 CEM REHA DEMİR MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL 201807201807 0003 0003 2022090566dPS0000003 2022090514dPS0000021 14.138,33 TL 0,00 TL 0,00 TL 14.138,33 TL
2750245292 27706961244 CEM REHA DEMİR MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL 201808201808 0003 0003 2022090566dPS0000003 2022090514dPS0000025 14.423,40 TL 0,00 TL 0,00 TL 14.423,40 TL
2750245292 27706961244 CEM REHA DEMİR MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL 201809201809 0003 0003 2022090566dPS0000003 2022090514dPS0000034 14.489,44 TL 0,00 TL 0,00 TL 14.489,44 TL
2750245292 27706961244 CEM REHA DEMİR MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL 201810201810 0003 0003 2022090566dPS0000003 2022090514dPS0000031 14.559,95 TL 0,00 TL 0,00 TL 14.559,95 TL
2610123733 25748167730 RESUL ÇORBACI MUHİTTİN MAH. BAĞLARİÇİ 2. SK. ÜNİLEVER APT. A-1 Kapı No:26 Daire No:19 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201804201804 0015 0015 2022092366dPS0000001 2022092314dPS0000008 143.641,12 TL 0,00 TL 0,00 TL 143.641,12 TL
1190073472 11680762720 BİROL AYDOĞDU ZEKERİYAKÖY MAH. KIRGÜLÜ SK. Kapı No:10 Daire No:MÜSTAKİL Tel: SARIYER İSTANBUL 201801201812 4424 4424 2022090566dPR0000001 2022090514dPR0000004 145.339,11 TL 0,00 TL 0,00 TL 145.339,11 TL
5130584500 KARAKALEM PROJE MİMARLIK ANONİM ŞİRKETİ ESENTEPE MAH. KESKİN KALEM SK. ARYA PLAZA Kapı No:17 Daire No:1 Tel:5325654045 ŞİŞLİ İSTANBUL 201801201812 4410 4410 2023110766dPV0000001 2023110714dPV0000003 15.382,80 TL 0,00 TL 0,00 TL 15.382,80 TL
3260221818 10601045614 FATİH EKE PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAH. 2893 SK. Kapı No:4 Daire No:42 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201805201805 0003 0003 2023102566dPT0000009 2023102514dPT0000227 150.266,98 TL 0,00 TL 0,00 TL 150.266,98 TL
7970521508 57505528546 MİRAY AKYEL KARDELEN MAH. 2091 SK. Kapı No:4/88 Daire No:8 Tel: YENİMAHALLE ANKARA 201801201812 4410 4410 2023110766dPX0000001 2023110714dPX0000008 16.007,55 TL 0,00 TL 0,00 TL 16.007,55 TL
1190073472 11680762720 BİROL AYDOĞDU ZEKERİYAKÖY MAH. KIRGÜLÜ SK. Kapı No:10 Daire No:MÜSTAKİL Tel: SARIYER İSTANBUL 201808201808 0015 0015 2022090566dPR0000001 2022090514dPR0000001 16.396,41 TL 0,00 TL 0,00 TL 16.396,41 TL
8600017585 24919965274 EYÜP TUGARTİMUR PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 201804201804 0003 0003 2023102666dPY0000001 2023102614dPY0000009 16.714,17 TL 0,00 TL 0,00 TL 16.714,17 TL
1810547757 HANENE BOUKHTIOUA ÇAMLICA MAH. AY(190) SK. YAMAÇ SİTESİ C BLOK Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5426901948 NİLÜFER BURSA 201701201712 0010 0010 2023110366dPR0000001 2023110314dPR0000018 168.664,62 TL 0,00 TL 0,00 TL 168.664,62 TL
9670046371 36856495332 AYDIN YILMAZ NUSRETTİN MAH. İSTİKLAL CAD. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: MERKEZ DÜZCE 201701201712 0010 0010 2023102666dPZ0000003 2023102614dPZ0000006 17.036,84 TL 0,00 TL 0,00 TL 17.036,84 TL
3350212120 13012002504 ÖMER CAN ENGEZ MİMAR SİNAN MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. Kapı No:57 Daire No:2 Tel:5074102353 PURSAKLAR ANKARA 201809201809 0015 0015 2023102666dPT0000005 2023102614dPT0000055 17.406,96 TL 0,00 TL 0,00 TL 17.406,96 TL
8600017585 24919965274 EYÜP TUGARTİMUR PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 201805201805 0003 0003 2023102666dPY0000001 2023102614dPY0000019 17.803,20 TL 0,00 TL 0,00 TL 17.803,20 TL
3350212120 13012002504 ÖMER CAN ENGEZ MİMAR SİNAN MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. Kapı No:57 Daire No:2 Tel:5074102353 PURSAKLAR ANKARA 201701201712 0010 0010 2023102666dPT0000005 2023102614dPT0000051 18.530,24 TL 0,00 TL 0,00 TL 18.530,24 TL
1190073472 11680762720 BİROL AYDOĞDU ZEKERİYAKÖY MAH. KIRGÜLÜ SK. Kapı No:10 Daire No:MÜSTAKİL Tel: SARIYER İSTANBUL 201805201805 0015 0015 2022090566dPR0000001 2022090514dPR0000010 18.747,80 TL 0,00 TL 0,00 TL 18.747,80 TL
3260221818 10601045614 FATİH EKE PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAH. 2893 SK. Kapı No:4 Daire No:42 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201808201808 0003 0003 2023102566dPT0000009 2023102514dPT0000225 18.819,35 TL 0,00 TL 0,00 TL 18.819,35 TL
8600017585 24919965274 EYÜP TUGARTİMUR PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 201806201806 0003 0003 2023102666dPY0000001 2023102614dPY0000026 19.027,75 TL 0,00 TL 0,00 TL 19.027,75 TL
3350212120 13012002504 ÖMER CAN ENGEZ MİMAR SİNAN MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. Kapı No:57 Daire No:2 Tel:5074102353 PURSAKLAR ANKARA 201811201811 0015 0015 2023102666dPT0000005 2023102614dPT0000052 19.146,81 TL 0,00 TL 0,00 TL 19.146,81 TL
1190073472 11680762720 BİROL AYDOĞDU ZEKERİYAKÖY MAH. KIRGÜLÜ SK. Kapı No:10 Daire No:MÜSTAKİL Tel: SARIYER İSTANBUL 201804201804 0015 0015 2022090566dPR0000001 2022090514dPR0000019 19.384,43 TL 0,00 TL 0,00 TL 19.384,43 TL
8600017585 24919965274 EYÜP TUGARTİMUR PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 201807201807 0003 0003 2023102666dPY0000001 2023102614dPY0000028 19.403,22 TL 0,00 TL 0,00 TL 19.403,22 TL
8600017585 24919965274 EYÜP TUGARTİMUR PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 201808201808 0003 0003 2023102666dPY0000001 2023102614dPY0000002 20.235,99 TL 0,00 TL 0,00 TL 20.235,99 TL
8600017585 24919965274 EYÜP TUGARTİMUR PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 201809201809 0003 0003 2023102666dPY0000001 2023102614dPY0000012 20.793,68 TL 0,00 TL 0,00 TL 20.793,68 TL
8600017585 24919965274 EYÜP TUGARTİMUR PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 201811201811 0003 0003 2023102666dPY0000001 2023102614dPY0000005 20.862,74 TL 0,00 TL 0,00 TL 20.862,74 TL
1190073472 11680762720 BİROL AYDOĞDU ZEKERİYAKÖY MAH. KIRGÜLÜ SK. Kapı No:10 Daire No:MÜSTAKİL Tel: SARIYER İSTANBUL 201807201807 0015 0015 2022090566dPR0000001 2022090514dPR0000018 21.832,93 TL 0,00 TL 0,00 TL 21.832,93 TL
8600017585 24919965274 EYÜP TUGARTİMUR PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 201810201810 0003 0003 2023102666dPY0000001 2023102614dPY0000013 21.869,30 TL 0,00 TL 0,00 TL 21.869,30 TL
8890177132 17366274310 SAİT ULUS KOCATEPE MAH. 9. SK. Kapı No:34 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL 201701201712 0010 0010 2022062866dPY0000003 2022062814dPY0000050 22.350,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 22.350,00 TL
3260221818 10601045614 FATİH EKE PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAH. 2893 SK. Kapı No:4 Daire No:42 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201811201811 0003 0003 2023102566dPT0000009 2023102514dPT0000231 22.999,25 TL 0,00 TL 0,00 TL 22.999,25 TL
1810547757 HANENE BOUKHTIOUA ÇAMLICA MAH. AY(190) SK. YAMAÇ SİTESİ C BLOK Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5426901948 NİLÜFER BURSA 201802201802 0015 0015 2023110366dPR0000001 2023110314dPR0000002 24.231,70 TL 0,00 TL 0,00 TL 24.231,70 TL
1810547757 HANENE BOUKHTIOUA ÇAMLICA MAH. AY(190) SK. YAMAÇ SİTESİ C BLOK Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5426901948 NİLÜFER BURSA 201806201806 0015 0015 2023110366dPR0000001 2023110314dPR0000001 25.603,73 TL 0,00 TL 0,00 TL 25.603,73 TL
8600017585 24919965274 EYÜP TUGARTİMUR PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 201701201712 0010 0010 2023102666dPY0000001 2023102614dPY0000022 251.289,07 TL 0,00 TL 0,00 TL 251.289,07 TL
8600017585 24919965274 EYÜP TUGARTİMUR PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 201801201812 4420 4420 2023102666dPY0000001 2023102614dPY0000018 28.860,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 28.860,00 TL
3260221818 10601045614 FATİH EKE PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAH. 2893 SK. Kapı No:4 Daire No:42 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201807201807 0003 0003 2023102566dPT0000009 2023102514dPT0000224 29.000,58 TL 0,00 TL 0,00 TL 29.000,58 TL
0010834269 ELNURA ABDYLDAEVA YEŞİLCE MAH GİRNE CAD Kapı No:17 Daire No: Tel:5336849898 KAĞITHANE İSTANBUL 201808201808 0015 0015 2023103066dPQ0000001 2023103014dPQ0000007 29.486,64 TL 0,00 TL 0,00 TL 29.486,64 TL
3260221818 10601045614 FATİH EKE PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAH. 2893 SK. Kapı No:4 Daire No:42 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201809201809 0003 0003 2023102566dPT0000009 2023102514dPT0000226 30.745,90 TL 0,00 TL 0,00 TL 30.745,90 TL
1810547757 HANENE BOUKHTIOUA ÇAMLICA MAH. AY(190) SK. YAMAÇ SİTESİ C BLOK Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5426901948 NİLÜFER BURSA 201807201807 0015 0015 2023110366dPR0000001 2023110314dPR0000004 37.266,51 TL 0,00 TL 0,00 TL 37.266,51 TL
4541264381 SOFIYA RUMENOVA HADZHIYSKA YEŞİLKENT MAH. G-659 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL 201801201812 4415 4415 2020022066dPU0000001 2020022014dPU0000015 2.509.879,55 TL 0,00 TL 0,00 TL 2.509.879,55 TL
4541264381 SOFIYA RUMENOVA HADZHIYSKA YEŞİLKENT MAH. G-659 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL 201801201812 4418 4418 2020022066dPU0000001 2020022014dPU0000013 371.359,68 TL 0,00 TL 0,00 TL 371.359,68 TL
1810547757 HANENE BOUKHTIOUA ÇAMLICA MAH. AY(190) SK. YAMAÇ SİTESİ C BLOK Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5426901948 NİLÜFER BURSA 201804201804 0015 0015 2023110366dPR0000001 2023110314dPR0000015 38.438,86 TL 0,00 TL 0,00 TL 38.438,86 TL
3260221818 10601045614 FATİH EKE PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAH. 2893 SK. Kapı No:4 Daire No:42 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201806201806 0003 0003 2023102566dPT0000009 2023102514dPT0000223 38.738,49 TL 0,00 TL 0,00 TL 38.738,49 TL
3350212120 13012002504 ÖMER CAN ENGEZ MİMAR SİNAN MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. Kapı No:57 Daire No:2 Tel:5074102353 PURSAKLAR ANKARA 201801201812 4418 4418 2023102666dPT0000005 2023102614dPT0000043 39.125,42 TL 0,00 TL 0,00 TL 39.125,42 TL
2750245292 27706961244 CEM REHA DEMİR MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL 201802201802 0015 0015 2022090566dPS0000003 2022090514dPS0000023 39.568,83 TL 0,00 TL 0,00 TL 39.568,83 TL
0010834269 ELNURA ABDYLDAEVA YEŞİLCE MAH GİRNE CAD Kapı No:17 Daire No: Tel:5336849898 KAĞITHANE İSTANBUL 201807201807 0015 0015 2023103066dPQ0000001 2023103014dPQ0000005 40.343,59 TL 0,00 TL 0,00 TL 40.343,59 TL
2930019220 21425448550 ALİ DERİNKUYU SOKULLU MEHMET PAŞA MAH. NİNNİ CAD. Kapı No:45 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201809201809 0015 0015 2023102466dPS0000004 2023102414dPS0000039 40.479,27 TL 0,00 TL 0,00 TL 40.479,27 TL
2750245292 27706961244 CEM REHA DEMİR MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL 201806201806 0015 0015 2022090566dPS0000003 2022090514dPS0000037 41.532,05 TL 0,00 TL 0,00 TL 41.532,05 TL
2660287139 26179333442 MEHMET ŞİRİN DAĞILMA CİMİSADİ MAH. CİMBAN KÜME EVLERİ Kapı No:115 Daire No:2 Tel: REŞADİYE TOKAT 201811201811 0015 0015 2023102666dPS0000001 2023102614dPS0000012 41.765,58 TL 0,00 TL 0,00 TL 41.765,58 TL
2750245292 27706961244 CEM REHA DEMİR MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL 201804201804 0015 0015 2022090566dPS0000003 2022090514dPS0000022 42.499,44 TL 0,00 TL 0,00 TL 42.499,44 TL
1810547757 HANENE BOUKHTIOUA ÇAMLICA MAH. AY(190) SK. YAMAÇ SİTESİ C BLOK Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5426901948 NİLÜFER BURSA 201810201810 0015 0015 2023110366dPR0000001 2023110314dPR0000021 44.693,42 TL 0,00 TL 0,00 TL 44.693,42 TL
2750245292 27706961244 CEM REHA DEMİR MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL 201807201807 0015 0015 2022090566dPS0000003 2022090514dPS0000020 46.080,80 TL 0,00 TL 0,00 TL 46.080,80 TL
2750245292 27706961244 CEM REHA DEMİR MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL 201808201808 0015 0015 2022090566dPS0000003 2022090514dPS0000026 48.323,24 TL 0,00 TL 0,00 TL 48.323,24 TL
8600017585 24919965274 EYÜP TUGARTİMUR PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 201801201812 4424 4424 2023102666dPY0000001 2023102614dPY0000008 48.969,94 TL 0,00 TL 0,00 TL 48.969,94 TL
2750245292 27706961244 CEM REHA DEMİR MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL 201803201803 0015 0015 2022090566dPS0000003 2022090514dPS0000032 48.981,92 TL 0,00 TL 0,00 TL 48.981,92 TL
2750245292 27706961244 CEM REHA DEMİR MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL 201805201805 0015 0015 2022090566dPS0000003 2022090514dPS0000038 49.916,30 TL 0,00 TL 0,00 TL 49.916,30 TL
2750245292 27706961244 CEM REHA DEMİR MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL 201809201809 0015 0015 2022090566dPS0000003 2022090514dPS0000028 54.320,42 TL 0,00 TL 0,00 TL 54.320,42 TL
3350212120 13012002504 ÖMER CAN ENGEZ MİMAR SİNAN MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. Kapı No:57 Daire No:2 Tel:5074102353 PURSAKLAR ANKARA 201807201807 0015 0015 2023102666dPT0000005 2023102614dPT0000036 56.880,20 TL 0,00 TL 0,00 TL 56.880,20 TL
1900346238 28858920080 BÜLENT BUNYAK FATİH MAH. YALI CAD. Kapı No:48-56B Daire No:35 Tel:5327209686 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201802201802 0015 0015 2020020466dPR0000001 2020020414dPR0000016 58.923,15 TL 0,00 TL 0,00 TL 58.923,15 TL
1810547757 HANENE BOUKHTIOUA ÇAMLICA MAH. AY(190) SK. YAMAÇ SİTESİ C BLOK Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5426901948 NİLÜFER BURSA 201811201811 0015 0015 2023110366dPR0000001 2023110314dPR0000013 61.092,49 TL 0,00 TL 0,00 TL 61.092,49 TL
2750245292 27706961244 CEM REHA DEMİR MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL 201701201712 0010 0010 2022090566dPS0000003 2022090514dPS0000030 73.436,68 TL 0,00 TL 0,00 TL 73.436,68 TL
4541264381 SOFIYA RUMENOVA HADZHIYSKA YEŞİLKENT MAH. G-659 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL 201801201812 4418 4418 2020022066dPU0000001 2020022014dPU0000013 371.359,68 TL 0,00 TL 0,00 TL 371.359,68 TL

Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Esenyurt Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Esenyurt Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

