ESENYURT VERGİ DAİRESİ ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ

|Vergi No
|TC Kimlik No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı
|Ceza Toplamı
|Toplam Borç
|2910232107
|69673061558
|AHMET DENİZ
|YENİKÖY MAH. YENİKÖY MERKEZİ KÜME EVLERİ Kapı No:24 Daire No:YOK Tel: ARAKLI TRABZON
|201801201812
|4418
|4418
|2023102066dPS0000001
|2023102014dPS0000016
|11.075,64 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|11.075,64 TL
|8600017585
|24919965274
|EYÜP TUGARTİMUR
|PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201802201802
|0003
|0003
|2023102666dPY0000001
|2023102614dPY0000020
|11.299,80 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|11.299,80 TL
|1190073472
|11680762720
|BİROL AYDOĞDU
|ZEKERİYAKÖY MAH. KIRGÜLÜ SK. Kapı No:10 Daire No:MÜSTAKİL Tel: SARIYER İSTANBUL
|201807201809
|0003
|0003
|2022090566dPR0000001
|2022090514dPR0000011
|11.461,61 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|11.461,61 TL
|0010834269
|ELNURA ABDYLDAEVA
|YEŞİLCE MAH GİRNE CAD Kapı No:17 Daire No: Tel:5336849898 KAĞITHANE İSTANBUL
|201701201712
|0010
|0010
|2023103066dPQ0000001
|2023103014dPQ0000012
|11.586,96 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|11.586,96 TL
|2750245292
|27706961244
|CEM REHA DEMİR
|MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL
|201804201804
|0003
|0003
|2022090566dPS0000003
|2022090514dPS0000019
|11.861,80 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|11.861,80 TL
|2750245292
|27706961244
|CEM REHA DEMİR
|MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL
|201803201803
|0003
|0003
|2022090566dPS0000003
|2022090514dPS0000033
|12.105,51 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|12.105,51 TL
|2750245292
|27706961244
|CEM REHA DEMİR
|MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL
|201802201802
|0003
|0003
|2022090566dPS0000003
|2022090514dPS0000029
|12.135,95 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|12.135,95 TL
|2910232107
|69673061558
|AHMET DENİZ
|YENİKÖY MAH. YENİKÖY MERKEZİ KÜME EVLERİ Kapı No:24 Daire No:YOK Tel: ARAKLI TRABZON
|201801201812
|4410
|4410
|2023102066dPS0000001
|2023102014dPS0000009
|12.306,24 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|12.306,24 TL
|2750245292
|27706961244
|CEM REHA DEMİR
|MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL
|201801201812
|4410
|4410
|2022090566dPS0000003
|2022090514dPS0000036
|12.465,12 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|12.465,12 TL
|2750245292
|27706961244
|CEM REHA DEMİR
|MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL
|201806201806
|0003
|0003
|2022090566dPS0000003
|2022090514dPS0000040
|12.730,55 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|12.730,55 TL
|8600017585
|24919965274
|EYÜP TUGARTİMUR
|PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201804201804
|0015
|0015
|2023102666dPY0000001
|2023102614dPY0000017
|12.854,92 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|12.854,92 TL
|2930019220
|21425448550
|ALİ DERİNKUYU
|SOKULLU MEHMET PAŞA MAH. NİNNİ CAD. Kapı No:45 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA
|201811201811
|0003
|0003
|2023102466dPS0000004
|2023102414dPS0000037
|12.985,20 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|12.985,20 TL
|2930019220
|21425448550
|ALİ DERİNKUYU
|SOKULLU MEHMET PAŞA MAH. NİNNİ CAD. Kapı No:45 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA
|201801201812
|4415
|4415
|2023102466dPS0000004
|2023102414dPS0000036
|13.033,80 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|13.033,80 TL
|5900462227
|20300743100
|VEZİR KUBAT
|GÜVENLİ MAH. GÜVENLİ KÜME EVLERİ Kapı No:38 Daire No:YOK Tel: HALİLİYE ŞANLIURFA
|201701201712
|0010
|0010
|2022041366dPV0000001
|2022041314dPV0000003
|13.161,99 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|13.161,99 TL
|3350212120
|13012002504
|ÖMER CAN ENGEZ
|MİMAR SİNAN MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. Kapı No:57 Daire No:2 Tel:5074102353 PURSAKLAR ANKARA
|201808201808
|0015
|0015
|2023102666dPT0000005
|2023102614dPT0000053
|13.162,34 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|13.162,34 TL
|7660663515
|15623985504
|HASAN SEYHAN
|YENİ MAH. HÜSEYİN DEMİREL 2 SK. D1 BLOK Kapı No:11 Daire No:6 Tel: ULUS BARTIN
|201804201806
|0003
|0003
|2023100666dPX0000001
|2023100614dPX0000015
|13.180,91 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|13.180,91 TL
|2930019220
|21425448550
|ALİ DERİNKUYU
|SOKULLU MEHMET PAŞA MAH. NİNNİ CAD. Kapı No:45 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA
|201809201809
|0003
|0003
|2023102466dPS0000004
|2023102414dPS0000035
|13.540,29 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|13.540,29 TL
|2930019220
|21425448550
|ALİ DERİNKUYU
|SOKULLU MEHMET PAŞA MAH. NİNNİ CAD. Kapı No:45 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA
|201810201810
|0003
|0003
|2023102466dPS0000004
|2023102414dPS0000034
|13.585,23 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|13.585,23 TL
|5130584500
|KARAKALEM PROJE MİMARLIK ANONİM ŞİRKETİ
|ESENTEPE MAH. KESKİN KALEM SK. ARYA PLAZA Kapı No:17 Daire No:1 Tel:5325654045 ŞİŞLİ İSTANBUL
|201801201812
|4418
|4418
|2023110766dPV0000001
|2023110714dPV0000004
|13.844,55 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|13.844,55 TL
|4190075661
|17654286896
|FEYZA GÜLERYÜZ
|ORTAKÖY MAH. TÜRK HAVA YOLLARI SİTESİ YOLU SK. SAYHAN SITESI Kapı No:2 J Daire No:9 Tel:0000000000 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
|201810201810
|0015
|0015
|2023102666dPU0000001
|2023102614dPU0000001
|138.699,02 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|138.699,02 TL
|9700067218
|35327276364
|HALUK YILMAZ
|KÜÇÜKSU MAH. YAZMALI SK. Kapı No:37/2 Daire No:2 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL
|201810201810
|0015
|0015
|2023100266dPZ0000004
|2023100214dPZ0000007
|138.699,02 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|138.699,02 TL
|9700067218
|35327276364
|HALUK YILMAZ
|KÜÇÜKSU MAH. YAZMALI SK. Kapı No:37/2 Daire No:2 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL
|201810201810
|0015
|0015
|2023102666dPZ0000002
|2023102614dPZ0000002
|138.699,02 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|138.699,02 TL
|9710022897
|35342275854
|İSMAİL YILMAZ
|.. .. Kapı No:... Daire No:.. Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|201810201810
|0015
|0015
|2019092366dPZ0000001
|2019092314dPZ0000001
|138.699,02 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|138.699,02 TL
|9750050925
|35333276136
|SABİRE YILMAZ
|AKAT MAH. DEMET SK. EVRİM APARTMANI A BLOK Kapı No:2 Daire No:4 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL
|201810201810
|0015
|0015
|2023102666dPZ0000001
|2023102614dPZ0000001
|138.699,02 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|138.699,02 TL
|2750245292
|27706961244
|CEM REHA DEMİR
|MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL
|201807201807
|0003
|0003
|2022090566dPS0000003
|2022090514dPS0000021
|14.138,33 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|14.138,33 TL
|2750245292
|27706961244
|CEM REHA DEMİR
|MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL
|201808201808
|0003
|0003
|2022090566dPS0000003
|2022090514dPS0000025
|14.423,40 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|14.423,40 TL
|2750245292
|27706961244
|CEM REHA DEMİR
|MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL
|201809201809
|0003
|0003
|2022090566dPS0000003
|2022090514dPS0000034
|14.489,44 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|14.489,44 TL
|2750245292
|27706961244
|CEM REHA DEMİR
|MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL
|201810201810
|0003
|0003
|2022090566dPS0000003
|2022090514dPS0000031
|14.559,95 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|14.559,95 TL
|2610123733
|25748167730
|RESUL ÇORBACI
|MUHİTTİN MAH. BAĞLARİÇİ 2. SK. ÜNİLEVER APT. A-1 Kapı No:26 Daire No:19 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ
|201804201804
|0015
|0015
|2022092366dPS0000001
|2022092314dPS0000008
|143.641,12 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|143.641,12 TL
|1190073472
|11680762720
|BİROL AYDOĞDU
|ZEKERİYAKÖY MAH. KIRGÜLÜ SK. Kapı No:10 Daire No:MÜSTAKİL Tel: SARIYER İSTANBUL
|201801201812
|4424
|4424
|2022090566dPR0000001
|2022090514dPR0000004
|145.339,11 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|145.339,11 TL
|5130584500
|KARAKALEM PROJE MİMARLIK ANONİM ŞİRKETİ
|ESENTEPE MAH. KESKİN KALEM SK. ARYA PLAZA Kapı No:17 Daire No:1 Tel:5325654045 ŞİŞLİ İSTANBUL
|201801201812
|4410
|4410
|2023110766dPV0000001
|2023110714dPV0000003
|15.382,80 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|15.382,80 TL
|3260221818
|10601045614
|FATİH EKE
|PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAH. 2893 SK. Kapı No:4 Daire No:42 Tel: ÇANKAYA ANKARA
|201805201805
|0003
|0003
|2023102566dPT0000009
|2023102514dPT0000227
|150.266,98 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|150.266,98 TL
|7970521508
|57505528546
|MİRAY AKYEL
|KARDELEN MAH. 2091 SK. Kapı No:4/88 Daire No:8 Tel: YENİMAHALLE ANKARA
|201801201812
|4410
|4410
|2023110766dPX0000001
|2023110714dPX0000008
|16.007,55 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|16.007,55 TL
|1190073472
|11680762720
|BİROL AYDOĞDU
|ZEKERİYAKÖY MAH. KIRGÜLÜ SK. Kapı No:10 Daire No:MÜSTAKİL Tel: SARIYER İSTANBUL
|201808201808
|0015
|0015
|2022090566dPR0000001
|2022090514dPR0000001
|16.396,41 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|16.396,41 TL
|8600017585
|24919965274
|EYÜP TUGARTİMUR
|PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201804201804
|0003
|0003
|2023102666dPY0000001
|2023102614dPY0000009
|16.714,17 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|16.714,17 TL
|1810547757
|HANENE BOUKHTIOUA
|ÇAMLICA MAH. AY(190) SK. YAMAÇ SİTESİ C BLOK Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5426901948 NİLÜFER BURSA
|201701201712
|0010
|0010
|2023110366dPR0000001
|2023110314dPR0000018
|168.664,62 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|168.664,62 TL
|9670046371
|36856495332
|AYDIN YILMAZ
|NUSRETTİN MAH. İSTİKLAL CAD. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: MERKEZ DÜZCE
|201701201712
|0010
|0010
|2023102666dPZ0000003
|2023102614dPZ0000006
|17.036,84 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|17.036,84 TL
|3350212120
|13012002504
|ÖMER CAN ENGEZ
|MİMAR SİNAN MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. Kapı No:57 Daire No:2 Tel:5074102353 PURSAKLAR ANKARA
|201809201809
|0015
|0015
|2023102666dPT0000005
|2023102614dPT0000055
|17.406,96 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|17.406,96 TL
|8600017585
|24919965274
|EYÜP TUGARTİMUR
|PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201805201805
|0003
|0003
|2023102666dPY0000001
|2023102614dPY0000019
|17.803,20 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|17.803,20 TL
|3350212120
|13012002504
|ÖMER CAN ENGEZ
|MİMAR SİNAN MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. Kapı No:57 Daire No:2 Tel:5074102353 PURSAKLAR ANKARA
|201701201712
|0010
|0010
|2023102666dPT0000005
|2023102614dPT0000051
|18.530,24 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|18.530,24 TL
|1190073472
|11680762720
|BİROL AYDOĞDU
|ZEKERİYAKÖY MAH. KIRGÜLÜ SK. Kapı No:10 Daire No:MÜSTAKİL Tel: SARIYER İSTANBUL
|201805201805
|0015
|0015
|2022090566dPR0000001
|2022090514dPR0000010
|18.747,80 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|18.747,80 TL
|3260221818
|10601045614
|FATİH EKE
|PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAH. 2893 SK. Kapı No:4 Daire No:42 Tel: ÇANKAYA ANKARA
|201808201808
|0003
|0003
|2023102566dPT0000009
|2023102514dPT0000225
|18.819,35 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|18.819,35 TL
|8600017585
|24919965274
|EYÜP TUGARTİMUR
|PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201806201806
|0003
|0003
|2023102666dPY0000001
|2023102614dPY0000026
|19.027,75 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|19.027,75 TL
|3350212120
|13012002504
|ÖMER CAN ENGEZ
|MİMAR SİNAN MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. Kapı No:57 Daire No:2 Tel:5074102353 PURSAKLAR ANKARA
|201811201811
|0015
|0015
|2023102666dPT0000005
|2023102614dPT0000052
|19.146,81 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|19.146,81 TL
|1190073472
|11680762720
|BİROL AYDOĞDU
|ZEKERİYAKÖY MAH. KIRGÜLÜ SK. Kapı No:10 Daire No:MÜSTAKİL Tel: SARIYER İSTANBUL
|201804201804
|0015
|0015
|2022090566dPR0000001
|2022090514dPR0000019
|19.384,43 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|19.384,43 TL
|8600017585
|24919965274
|EYÜP TUGARTİMUR
|PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201807201807
|0003
|0003
|2023102666dPY0000001
|2023102614dPY0000028
|19.403,22 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|19.403,22 TL
|8600017585
|24919965274
|EYÜP TUGARTİMUR
|PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201808201808
|0003
|0003
|2023102666dPY0000001
|2023102614dPY0000002
|20.235,99 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|20.235,99 TL
|8600017585
|24919965274
|EYÜP TUGARTİMUR
|PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201809201809
|0003
|0003
|2023102666dPY0000001
|2023102614dPY0000012
|20.793,68 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|20.793,68 TL
|8600017585
|24919965274
|EYÜP TUGARTİMUR
|PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201811201811
|0003
|0003
|2023102666dPY0000001
|2023102614dPY0000005
|20.862,74 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|20.862,74 TL
|1190073472
|11680762720
|BİROL AYDOĞDU
|ZEKERİYAKÖY MAH. KIRGÜLÜ SK. Kapı No:10 Daire No:MÜSTAKİL Tel: SARIYER İSTANBUL
|201807201807
|0015
|0015
|2022090566dPR0000001
|2022090514dPR0000018
|21.832,93 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|21.832,93 TL
|8600017585
|24919965274
|EYÜP TUGARTİMUR
|PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201810201810
|0003
|0003
|2023102666dPY0000001
|2023102614dPY0000013
|21.869,30 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|21.869,30 TL
|8890177132
|17366274310
|SAİT ULUS
|KOCATEPE MAH. 9. SK. Kapı No:34 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|201701201712
|0010
|0010
|2022062866dPY0000003
|2022062814dPY0000050
|22.350,00 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|22.350,00 TL
|3260221818
|10601045614
|FATİH EKE
|PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAH. 2893 SK. Kapı No:4 Daire No:42 Tel: ÇANKAYA ANKARA
|201811201811
|0003
|0003
|2023102566dPT0000009
|2023102514dPT0000231
|22.999,25 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|22.999,25 TL
|1810547757
|HANENE BOUKHTIOUA
|ÇAMLICA MAH. AY(190) SK. YAMAÇ SİTESİ C BLOK Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5426901948 NİLÜFER BURSA
|201802201802
|0015
|0015
|2023110366dPR0000001
|2023110314dPR0000002
|24.231,70 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|24.231,70 TL
|1810547757
|HANENE BOUKHTIOUA
|ÇAMLICA MAH. AY(190) SK. YAMAÇ SİTESİ C BLOK Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5426901948 NİLÜFER BURSA
|201806201806
|0015
|0015
|2023110366dPR0000001
|2023110314dPR0000001
|25.603,73 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|25.603,73 TL
|8600017585
|24919965274
|EYÜP TUGARTİMUR
|PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201701201712
|0010
|0010
|2023102666dPY0000001
|2023102614dPY0000022
|251.289,07 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|251.289,07 TL
|8600017585
|24919965274
|EYÜP TUGARTİMUR
|PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201801201812
|4420
|4420
|2023102666dPY0000001
|2023102614dPY0000018
|28.860,00 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|28.860,00 TL
|3260221818
|10601045614
|FATİH EKE
|PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAH. 2893 SK. Kapı No:4 Daire No:42 Tel: ÇANKAYA ANKARA
|201807201807
|0003
|0003
|2023102566dPT0000009
|2023102514dPT0000224
|29.000,58 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|29.000,58 TL
|0010834269
|ELNURA ABDYLDAEVA
|YEŞİLCE MAH GİRNE CAD Kapı No:17 Daire No: Tel:5336849898 KAĞITHANE İSTANBUL
|201808201808
|0015
|0015
|2023103066dPQ0000001
|2023103014dPQ0000007
|29.486,64 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|29.486,64 TL
|3260221818
|10601045614
|FATİH EKE
|PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAH. 2893 SK. Kapı No:4 Daire No:42 Tel: ÇANKAYA ANKARA
|201809201809
|0003
|0003
|2023102566dPT0000009
|2023102514dPT0000226
|30.745,90 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|30.745,90 TL
|1810547757
|HANENE BOUKHTIOUA
|ÇAMLICA MAH. AY(190) SK. YAMAÇ SİTESİ C BLOK Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5426901948 NİLÜFER BURSA
|201807201807
|0015
|0015
|2023110366dPR0000001
|2023110314dPR0000004
|37.266,51 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|37.266,51 TL
|4541264381
|SOFIYA RUMENOVA HADZHIYSKA
|YEŞİLKENT MAH. G-659 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL
|201801201812
|4415
|4415
|2020022066dPU0000001
|2020022014dPU0000015
|2.509.879,55 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|2.509.879,55 TL
|4541264381
|SOFIYA RUMENOVA HADZHIYSKA
|YEŞİLKENT MAH. G-659 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL
|201801201812
|4418
|4418
|2020022066dPU0000001
|2020022014dPU0000013
|371.359,68 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|371.359,68 TL
|1810547757
|HANENE BOUKHTIOUA
|ÇAMLICA MAH. AY(190) SK. YAMAÇ SİTESİ C BLOK Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5426901948 NİLÜFER BURSA
|201804201804
|0015
|0015
|2023110366dPR0000001
|2023110314dPR0000015
|38.438,86 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|38.438,86 TL
|3260221818
|10601045614
|FATİH EKE
|PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAH. 2893 SK. Kapı No:4 Daire No:42 Tel: ÇANKAYA ANKARA
|201806201806
|0003
|0003
|2023102566dPT0000009
|2023102514dPT0000223
|38.738,49 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|38.738,49 TL
|3350212120
|13012002504
|ÖMER CAN ENGEZ
|MİMAR SİNAN MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. Kapı No:57 Daire No:2 Tel:5074102353 PURSAKLAR ANKARA
|201801201812
|4418
|4418
|2023102666dPT0000005
|2023102614dPT0000043
|39.125,42 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|39.125,42 TL
|2750245292
|27706961244
|CEM REHA DEMİR
|MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL
|201802201802
|0015
|0015
|2022090566dPS0000003
|2022090514dPS0000023
|39.568,83 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|39.568,83 TL
|0010834269
|ELNURA ABDYLDAEVA
|YEŞİLCE MAH GİRNE CAD Kapı No:17 Daire No: Tel:5336849898 KAĞITHANE İSTANBUL
|201807201807
|0015
|0015
|2023103066dPQ0000001
|2023103014dPQ0000005
|40.343,59 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|40.343,59 TL
|2930019220
|21425448550
|ALİ DERİNKUYU
|SOKULLU MEHMET PAŞA MAH. NİNNİ CAD. Kapı No:45 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA
|201809201809
|0015
|0015
|2023102466dPS0000004
|2023102414dPS0000039
|40.479,27 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|40.479,27 TL
|2750245292
|27706961244
|CEM REHA DEMİR
|MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL
|201806201806
|0015
|0015
|2022090566dPS0000003
|2022090514dPS0000037
|41.532,05 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|41.532,05 TL
|2660287139
|26179333442
|MEHMET ŞİRİN DAĞILMA
|CİMİSADİ MAH. CİMBAN KÜME EVLERİ Kapı No:115 Daire No:2 Tel: REŞADİYE TOKAT
|201811201811
|0015
|0015
|2023102666dPS0000001
|2023102614dPS0000012
|41.765,58 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|41.765,58 TL
|2750245292
|27706961244
|CEM REHA DEMİR
|MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL
|201804201804
|0015
|0015
|2022090566dPS0000003
|2022090514dPS0000022
|42.499,44 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|42.499,44 TL
|1810547757
|HANENE BOUKHTIOUA
|ÇAMLICA MAH. AY(190) SK. YAMAÇ SİTESİ C BLOK Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5426901948 NİLÜFER BURSA
|201810201810
|0015
|0015
|2023110366dPR0000001
|2023110314dPR0000021
|44.693,42 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|44.693,42 TL
|2750245292
|27706961244
|CEM REHA DEMİR
|MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL
|201807201807
|0015
|0015
|2022090566dPS0000003
|2022090514dPS0000020
|46.080,80 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|46.080,80 TL
|2750245292
|27706961244
|CEM REHA DEMİR
|MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL
|201808201808
|0015
|0015
|2022090566dPS0000003
|2022090514dPS0000026
|48.323,24 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|48.323,24 TL
|8600017585
|24919965274
|EYÜP TUGARTİMUR
|PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201801201812
|4424
|4424
|2023102666dPY0000001
|2023102614dPY0000008
|48.969,94 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|48.969,94 TL
|2750245292
|27706961244
|CEM REHA DEMİR
|MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL
|201803201803
|0015
|0015
|2022090566dPS0000003
|2022090514dPS0000032
|48.981,92 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|48.981,92 TL
|2750245292
|27706961244
|CEM REHA DEMİR
|MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL
|201805201805
|0015
|0015
|2022090566dPS0000003
|2022090514dPS0000038
|49.916,30 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|49.916,30 TL
|2750245292
|27706961244
|CEM REHA DEMİR
|MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL
|201809201809
|0015
|0015
|2022090566dPS0000003
|2022090514dPS0000028
|54.320,42 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|54.320,42 TL
|3350212120
|13012002504
|ÖMER CAN ENGEZ
|MİMAR SİNAN MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. Kapı No:57 Daire No:2 Tel:5074102353 PURSAKLAR ANKARA
|201807201807
|0015
|0015
|2023102666dPT0000005
|2023102614dPT0000036
|56.880,20 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|56.880,20 TL
|1900346238
|28858920080
|BÜLENT BUNYAK
|FATİH MAH. YALI CAD. Kapı No:48-56B Daire No:35 Tel:5327209686 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201802201802
|0015
|0015
|2020020466dPR0000001
|2020020414dPR0000016
|58.923,15 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|58.923,15 TL
|1810547757
|HANENE BOUKHTIOUA
|ÇAMLICA MAH. AY(190) SK. YAMAÇ SİTESİ C BLOK Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5426901948 NİLÜFER BURSA
|201811201811
|0015
|0015
|2023110366dPR0000001
|2023110314dPR0000013
|61.092,49 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|61.092,49 TL
|2750245292
|27706961244
|CEM REHA DEMİR
|MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL
|201701201712
|0010
|0010
|2022090566dPS0000003
|2022090514dPS0000030
|73.436,68 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|73.436,68 TL
|4541264381
|SOFIYA RUMENOVA HADZHIYSKA
|YEŞİLKENT MAH. G-659 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL
|201801201812
|4418
|4418
|2020022066dPU0000001
|2020022014dPU0000013
|371.359,68 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|371.359,68 TL
Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Esenyurt Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Esenyurt Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.