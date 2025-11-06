  1. ANASAYFA
  2. RESMİ İLANLAR

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN  İLANEN TEBLİĞ

06.11.2025 00:00
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
S. NO MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI VERGİ NUMARASI ADRESİ VERGİ VEYA CEZANIN VERGİNİN NEVİ CEZANIN NEVİ VERGİNİN MİKTARI CEZANIN MİKTARI
DÖNEMİ TAKİP NO TAKİP NO
1 ZAHER ABBARA 0011743377 SİTELER MAH. İNCİLİPINAR . CAD 8 A1 / 28 DENİZLİ PAMUKKALE 2015/08-2015/08 2023082866GZm0000021 2023082814Ga20000318 KDV V.ZİYAI 47.949,19 64.825,41
2 ZAHER ABBARA 0011743377 SİTELER MAH. İNCİLİPINAR . CAD 8 A1 / 28 DENİZLİ PAMUKKALE 2015/10-2015/10 2023082866GZm0000021 2023082814Ga20000323 KDV V.ZİYAI 104.629,72 47.754,32
3 ZAHER ABBARA 0011743377 SİTELER MAH. İNCİLİPINAR . CAD 8 A1 / 28 DENİZLİ PAMUKKALE 2015/09-2015/09 2023082866GZm0000021 2023082814Ga20000327 KDV V.ZİYAI 28.681,91 39.023,01
4 ZAHER ABBARA 0011743377 SİTELER MAH. İNCİLİPINAR . CAD 8 A1 / 28 DENİZLİ PAMUKKALE 2015/10-2015/10 2023082866GZm0000021 2023082814Ga20000328 KDV V.ZİYAI 262.492,08 359.414,07
5 KORAY GÜNEŞ 4340579772 YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ 2020/07-2020/09 2023082566GZq0000003 2023082514Ga60000008 KUR.GEÇ. V V.ZİYAI 2.055,08 96.331,80
6 KORAY GÜNEŞ 4340579772 YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ 2019/04-2019/06 2023082566GZq0000003 2023082514Ga60000009 KUR.GEÇ. V V.ZİYAI 859,26 18.153,39
7 KORAY GÜNEŞ 4340579772 YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ 2020/10-2020/12 2023082566GZq0000003 2023082514Ga60000017 KUR.GEÇ. V V.ZİYAI 469,12 89.319,66
8 KORAY GÜNEŞ 4340579772 YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ 2019/01-2019/03 2023082566GZq0000003 2023082514Ga60000020 KUR.GEÇ. V V.ZİYAI 2.068,99 29.985,33
9 KORAY GÜNEŞ 4340579772 YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ 2020/04-2020/06 2023082566GZq0000003 2023082514Ga60000021 KUR.GEÇ. V V.ZİYAI 2.300,12 61.610,25
10 KORAY GÜNEŞ 4340579772 YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ 2019/01-2019/12 2023082566GZq0000003 2023082514Ga60000022 KURUMLAR V.ZİYAI 54.772,05 112.084,68
11 KORAY GÜNEŞ 4340579772 YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ 2019/10-2019/12 2023082566GZq0000003 2023082514Ga60000029 KUR.GEÇ. V V.ZİYAI 293,77 55.081,95
12 KORAY GÜNEŞ 4340579772 YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ 2020/01-2020/03 2023082566GZq0000003 2023082514Ga60000033 KUR.GEÇ. V V.ZİYAI 1.987,93 37.273,65
13 KORAY GÜNEŞ 4340579772 YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ 2020/01-2020/12 2023082566GZq0000003 2023082514Ga60000035 KURUMLAR V.ZİYAI 79.245,31 185.651,46
14 KORAY GÜNEŞ 4340579772 YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ 2021/01-2021/12 2023082566GZq0000003 2023082514Ga60000045 KURUMLAR V.ZİYAI 48.060,59 132.673,14
15 KORAY GÜNEŞ 4340579772 YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ 2020/07-2020/07 2023082566GZq0000005 2023082514Ga60000064 KDV 17.934,34
16 KORAY GÜNEŞ 4340579772 YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ 2020/09-2020/09 2023082566GZq0000005 2023082514Ga60000076 KDV 19.523,60
17 KORAY GÜNEŞ 4340579772 YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ 2019/01-2019/12 2023082566GZq0000005 2023082514Ga60000079 KURUMLAR 24.401,46
18 SİNAN AKKOŞ 0300237542 AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY 2017/07-2017/07 2023090766GZm0000001 2023090714Ga20000002 KDV V.ZİYAI 36.790,22 17.972,75
19 SİNAN AKKOŞ 0300237542 AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY 2016/12-2016/12 2023090766GZm0000002 2023090714Ga20000007 KDV V.ZİYAI 308.193,23 520.889,97
20 SİNAN AKKOŞ 0300237542 AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY 2016/02-2016/02 2023090766GZm0000002 2023090714Ga20000008 KDV V.ZİYAI 50.532,62 79.163,37
21 SİNAN AKKOŞ 0300237542 AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY 2017/10-2017/10 2023090766GZm0000002 2023090714Ga20000009 V.ZİYAI 11.261,59
22 SİNAN AKKOŞ 0300237542 AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY 2016/03-2016/03 2023090766GZm0000002 2023090714Ga20000010 KDV V.ZİYAI 51.314,61 80.980,44
23 SİNAN AKKOŞ 0300237542 AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY 2016/08-2016/08 2023090766GZm0000002 2023090714Ga20000011 KDV V.ZİYAI 151.711,44 248.571,45
24 SİNAN AKKOŞ 0300237542 AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY 2016/09-2016/09 2023090766GZm0000002 2023090714Ga20000012 KDV V.ZİYAI 155.695,59 257.064,81
25 SİNAN AKKOŞ 0300237542 AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY 2016/10-2016/10 2023090766GZm0000002 2023090714Ga20000013 KDV V.ZİYAI 25.586,88 42.573,84
26 SİNAN AKKOŞ 0300237542 AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY 2016/11-2016/11 2023090766GZm0000002 2023090714Ga20000014 KDV V.ZİYAI 93.626,56 157.003,74
27 SİNAN AKKOŞ 0300237542 AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY 2016/04-2016/04 2023090766GZm0000002 2023090714Ga20000015 KDV V.ZİYAI 129.223,23 205.442,34
28 SİNAN AKKOŞ 0300237542 AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY 2016/05-2016/05 2023090766GZm0000002 2023090714Ga20000016 KDV V.ZİYAI 249.252,90 399.230,49
29 SİNAN AKKOŞ 0300237542 AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY 2016/06-2016/06 2023090766GZm0000002 2023090714Ga20000017 KDV V.ZİYAI 98.828,03 159.485,79
30 SİNAN AKKOŞ 0300237542 AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY 2016/07-2016/07 2023090766GZm0000002 2023090714Ga20000018 KDV V.ZİYAI 181.758,22 295.541,82
31 ERDİL AYDOĞAN 1170214514 HÜRRİYET MH 310 SK 2/1 GAZİOSMANPAŞA 2014/04-2014/04 2023090166GZn0000007 2023090114Ga30000078 KDV 12.219,01
32 ERDİL AYDOĞAN 1170214514 HÜRRİYET MH 310 SK 2/1 GAZİOSMANPAŞA 2014/06-2014/06 2023090166GZn0000007 2023090114Ga30000083 KDV 13.989,55
33 ERDİL AYDOĞAN 1170214514 HÜRRİYET MH 310 SK 2/1 GAZİOSMANPAŞA 2013/01-2013/12 2023090166GZn0000007 2023090114Ga30000085 KURUMLAR 24.376,65
34 ERDİL AYDOĞAN 1170214514 HÜRRİYET MH 310 SK 2/1 GAZİOSMANPAŞA 2014/09-2014/09 2023090166GZn0000007 2023090114Ga30000099 KDV 45.040,56
35 MURMANI AMKOLADZE 0691005159 SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. Kapı No:78 Daire No:1 Tel:5435321060 ÜMRANİYE 2019/12-2019/12 2023090766GZm0000016 2023090714Ga20000172 KDV 13.057,21
36 MURMANI AMKOLADZE 0691005159 SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. Kapı No:78 Daire No:1 Tel:5435321060 ÜMRANİYE 2020/12-2020/12 2023090766GZm0000017 2023090714Ga20000183 KDV 15.988,95
37 MURMANI AMKOLADZE 0691005159 SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. Kapı No:78 Daire No:1 Tel:5435321060 ÜMRANİYE 2021/01-2021/01 2023090766GZm0000017 2023090714Ga20000187 KDV 25.936,04
38 MURMANI AMKOLADZE 0691005159 SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. Kapı No:78 Daire No:1 Tel:5435321060 ÜMRANİYE 2020/01-2020/12 2023090766GZm0000017 2023090714Ga20000196 KURUMLAR 49.692,78
39 MURMANI AMKOLADZE 0691005159 SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. Kapı No:78 Daire No:1 Tel:5435321060 ÜMRANİYE 2021/11-2021/11 2023090766GZm0000017 2023090714Ga20000208 KDV 18.041,25
40 MURMANI AMKOLADZE 0691005159 SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. Kapı No:78 Daire No:1 Tel:5435321060 ÜMRANİYE 2021/12-2021/12 2023090766GZm0000018 2023090714Ga20000212 KDV 45.157,96
41 MURMANI AMKOLADZE 0691005159 SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. Kapı No:78 Daire No:1 Tel:5435321060 ÜMRANİYE 2021/01-2021/12 2023090766GZm0000018 2023090714Ga20000218 KURUMLAR 123.628,96
42 MURMANI AMKOLADZE 0691005159 SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. Kapı No:78 Daire No:1 Tel:5435321060 ÜMRANİYE 2022/01-2022/12 2023090766GZm0000018 2023090714Ga20000231 153/A TMN 3.917.382,73
43 HAKAN ASLAN 0870509132 KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR 2019/12-2019/12 2023081566GZm0000002 2023081514Ga20000045 KDV V.ZİYAI 25.208,36 45.694,92
44 HAKAN ASLAN 0870509132 KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR 2018/07-2018/09 2023081566GZm0000002 2023081514Ga20000047 KUR.GEÇ. V V.ZİYAI 1.041,24 39.046,53
45 HAKAN ASLAN 0870509132 KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR 2019/10-2019/12 2023081566GZm0000002 2023081514Ga20000048 KUR.GEÇ. V V.ZİYAI 575,25 107.859,96
46 HAKAN ASLAN 0870509132 KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR 2020/07-2020/07 2023081566GZm0000002 2023081514Ga20000051 KDV V.ZİYAI 50.775,59 130.955,06
47 HAKAN ASLAN 0870509132 KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR 2018/10-2018/12 2023081566GZm0000002 2023081514Ga20000052 KUR.GEÇ. V V.ZİYAI 202,88 30.432,24
48 HAKAN ASLAN 0870509132 KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR 2020/06-2020/06 2023081566GZm0000002 2023081514Ga20000053 KDV V.ZİYAI 79.055,63 184.361,45
49 HAKAN ASLAN 0870509132 KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR 2020/04-2020/06 2023081566GZm0000002 2023081514Ga20000055 KUR.GEÇ. V V.ZİYAI 6.941,52 218.167,58
50 HAKAN ASLAN 0870509132 KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR 2020/01-2020/12 2023081566GZm0000002 2023081514Ga20000057 KURUMLAR V.ZİYAI 723.641,24 1.566.455,60
51 HAKAN ASLAN 0870509132 KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR 2019/01-2019/12 2023081566GZm0000002 2023081514Ga20000058 KURUMLAR V.ZİYAI 125.293,75 268.488,59
52 HAKAN ASLAN 0870509132 KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR 2019/01-2019/03 2023081566GZm0000002 2023081514Ga20000059 KUR.GEÇ. V V.ZİYAI 778,80 11.286,99
53 HAKAN ASLAN 0870509132 KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR 2020/08-2020/08 2023081566GZm0000002 2023081514Ga20000061 KDV V.ZİYAI 34.528,72 100.070,27
54 HAKAN ASLAN 0870509132 KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR 2020/07-2020/09 2023081566GZm0000002 2023081514Ga20000063 KUR.GEÇ. V V.ZİYAI 6.957,17 358.351,28
55 HAKAN ASLAN 0870509132 KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR 2020/09-2020/09 2023081566GZm0000002 2023081514Ga20000064 KDV V.ZİYAI 50.500,51 132.499,61
56 HAKAN ASLAN 0870509132 KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR 2020/12-2020/12 2023081566GZm0000002 2023081514Ga20000067 KDV V.ZİYAI 170.020,64 148.447,58
57 HAKAN ASLAN 0870509132 KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR 2020/11-2020/11 2023081566GZm0000002 2023081514Ga20000069 KDV V.ZİYAI 176.508,99 390.264,29
58 HAKAN ASLAN 0870509132 KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR 2020/10-2020/12 2023081566GZm0000002 2023081514Ga20000070 KUR.GEÇ. V V.ZİYAI 5.451,58 1.054.404,53
59 HAKAN ASLAN 0870509132 KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR 2020/10-2020/10 2023081566GZm0000002 2023081514Ga20000072 KDV V.ZİYAI 64.608,89 161.883,83
60 HAKAN ASLAN 0870509132 KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR 2021/01-2021/12 2023081566GZm0000002 2023081514Ga20000077 KURUMLAR V.ZİYAI 52.683,16 161.464,85
61 HAKAN ASLAN 0870509132 KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR 2018/01-2018/12 2023081566GZm0000002 2023081514Ga20000078 KURUMLAR V.ZİYAI 97.040,55 157.704,03
62 HAKAN ASLAN 0870509132 KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR 2021/01-2021/03 2023081566GZm0000002 2023081514Ga20000080 KUR.GEÇ. V V.ZİYAI 6.892,32 161.464,85
63 HAKAN ASLAN 0870509132 KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR 2018/01-2018/03 2023081566GZm0000002 2023081514Ga20000081 KUR.GEÇ. V V.ZİYAI 1.952,85 33.287,28
64 HAKAN ASLAN 0870509132 KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR 2019/04-2019/06 2023081566GZm0000002 2023081514Ga20000082 KUR.GEÇ. V V.ZİYAI 2.506,63 52.956,99
65 HAKAN ASLAN 0870509132 KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR 2021/01-2021/01 2023081566GZm0000002 2023081514Ga20000083 KDV V.ZİYAI 44.879,33 125.280,17
66 HAKAN ASLAN 0870509132 KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR 2018/04-2018/06 2023081566GZm0000002 2023081514Ga20000087 KUR.GEÇ. V V.ZİYAI 2.453,90 54.937,98
67 HAKAN ASLAN 0870509132 KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR 2019/07-2019/09 2023081566GZm0000002 2023081514Ga20000090 KUR.GEÇ. V V.ZİYAI 1.539,62 64.150,77
68 HAKAN ASLAN 0870509132 KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR 2018/01-2018/12 2023081566GZm0000005 2023081514Ga20000102 KURUMLAR 43.853,73
69 NURİ AFAT 0080340935 "MİMAR SİNAN MAH. DEREKUŞU SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: SULTANBEYLİ 2018/10-2018/12 2023082366GZm0000016 2023082314Ga20000087 KUR.GEÇ. V V.ZİYAI 371,25 55.686,84
70 NURİ AFAT 0080340935 "MİMAR SİNAN MAH. DEREKUŞU SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: SULTANBEYLİ 2018/01-2018/12 2023082366GZm0000016 2023082314Ga20000090 KURUMLAR V.ZİYAI 58.171,07 90.844,98
71 FIRAT ALİ YEŞİLDAĞ 9510523341 ZÜBEYDE HANIM MAH. SEL CAD. Kapı No:43 Daire No:6 Tel: ALTINDAĞ ANKARA 2017/02-2017/02 2023082566GZv0000010 2023082514GaB0000067 KDV V.ZİYAI 22.681,19 35.384,07
72 FIRAT ALİ YEŞİLDAĞ 9510523341 ZÜBEYDE HANIM MAH. SEL CAD. Kapı No:43 Daire No:6 Tel: ALTINDAĞ ANKARA 2016/10-2016/12 2023082566GZv0000010 2023082514GaB0000072 KUR.GEÇ. V V.ZİYAI 151,90 32.549,52
73 FIRAT ALİ YEŞİLDAĞ 9510523341 ZÜBEYDE HANIM MAH. SEL CAD. Kapı No:43 Daire No:6 Tel: ALTINDAĞ ANKARA 2017/01-2017/03 2023082566GZv0000010 2023082514GaB0000076 KUR.GEÇ. V V.ZİYAI 4.280,19 91.718,28
74 SERKAN POLAT 7320708863 BOĞAZKÖY MERKEZ MAH. 20 SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ARNAVUTKÖY 2012/01-2012/12 2023082366GZt0000003 2023082314Ga90000017 KURUMLAR V.ZİYAI 19.525,83 49.252,36
75 SERKAN POLAT 7320708863 BOĞAZKÖY MERKEZ MAH. 20 SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ARNAVUTKÖY 2012/10-2012/12 2023082366GZt0000003 2023082314Ga90000021 KUR.GEÇ. V V.ZİYAI 96,81 20.746,60
76 SERKAN POLAT 7320708863 BOĞAZKÖY MERKEZ MAH. 20 SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ARNAVUTKÖY 2013/01-2013/03 2023082366GZt0000004 2023082314Ga90000032 KUR.GEÇ. V V.ZİYAI 353,43 11.360,21
77 RASİM ÖZDEMİR 6800500605 KARAKAŞ MAH. ADALET SK. Kapı No:4/1 Daire No:1 Tel: MERKEZ KIRKLARELİ 2021/09-2021/09 2023082166GZs0000001 2023082114Ga80000001 KDV 38.895,24
78 RASİM ÖZDEMİR 6800500605 KARAKAŞ MAH. ADALET SK. Kapı No:4/1 Daire No:1 Tel: MERKEZ KIRKLARELİ 2021/10-2021/10 2023082166GZs0000001 2023082114Ga80000007 KDV 19.752,76
79 RASİM ÖZDEMİR 6800500605 KARAKAŞ MAH. ADALET SK. Kapı No:4/1 Daire No:1 Tel: MERKEZ KIRKLARELİ 2021/11-2021/11 2023082166GZs0000002 2023082114Ga80000016 KDV 28.787,70
80 RASİM ÖZDEMİR 6800500605 KARAKAŞ MAH. ADALET SK. Kapı No:4/1 Daire No:1 Tel: MERKEZ KIRKLARELİ 2021/11-2021/11 2023082166GZs0000002 2023082114Ga80000017 V.ZİYAI 15.261,95
81 AHMET TOPRAK 8540597711 CEBECİ MAH. 2546. SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 2018/04-2018/06 2023092966GZu0000002 2023092914GaA0000005 KUR.GEÇ. V V.ZİYAI 2.027,07 62.386,11
82 AHMET TOPRAK 8540597711 CEBECİ MAH. 2546. SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 2018/01-2018/12 2023092966GZu0000002 2023092914GaA0000008 KURUMLAR V.ZİYAI 43.528,80 124.406,01
83 AHMET TOPRAK 8540597711 CEBECİ MAH. 2546. SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 2018/01-2018/03 2023092966GZu0000002 2023092914GaA0000009 KUR.GEÇ. V V.ZİYAI 1.631,23 28.607,40
84 AHMET TOPRAK 8540597711 CEBECİ MAH. 2546. SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 2017/10-2017/12 2023092966GZu0000002 2023092914GaA0000017 KUR.GEÇ. V V.ZİYAI 169,49 37.122,57
85 AHMET TOPRAK 8540597711 CEBECİ MAH. 2546. SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 2018/07-2018/09 2023092966GZu0000002 2023092914GaA0000018 KUR.GEÇ. V V.ZİYAI 1.259,95 64.252,20
86 AHMET TOPRAK 8540597711 CEBECİ MAH. 2546. SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 2017/01-2017/12 2023092966GZu0000002 2023092914GaA0000023 KURUMLAR V.ZİYAI 41.765,51 68.566,83
87 MUHAMMED ASLAN 0880304189 HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA 2017/01-2017/12 2023092666GZm0000002 2023092614Ga20000005 KURUMLAR V.ZİYAI 99.816,17 151.160,28
88 MUHAMMED ASLAN 0880304189 HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA 2018/01-2018/03 2023092666GZm0000002 2023092614Ga20000007 KUR.GEÇ. V V.ZİYAI 7.211,74 122.927,31
89 MUHAMMED ASLAN 0880304189 HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA 2018/03-2018/03 2023092666GZm0000002 2023092614Ga20000008 KDV V.ZİYAI 29.773,59 44.997,87
90 MUHAMMED ASLAN 0880304189 HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA 2018/10-2018/12 2023092666GZm0000002 2023092614Ga20000009 KUR.GEÇ. V V.ZİYAI 85,17 12.775,26
91 MUHAMMED ASLAN 0880304189 HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA 2018/01-2018/12 2023092666GZm0000002 2023092614Ga20000011 KURUMLAR V.ZİYAI 294.562,73 498.976,95
92 MUHAMMED ASLAN 0880304189 HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA 2018/06-2018/06 2023092666GZm0000002 2023092614Ga20000013 KDV V.ZİYAI 22.079,38 34.090,65
93 MUHAMMED ASLAN 0880304189 HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA 2018/07-2018/07 2023092666GZm0000002 2023092614Ga20000014 KDV V.ZİYAI 35.712,66 55.540,68
94 MUHAMMED ASLAN 0880304189 HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA 2018/04-2018/06 2023092666GZm0000002 2023092614Ga20000015 KUR.GEÇ. V V.ZİYAI 4.538,79 101.614,68
95 MUHAMMED ASLAN 0880304189 HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA 2018/07-2018/09 2023092666GZm0000002 2023092614Ga20000018 KUR.GEÇ. V V.ZİYAI 6.977,59 261.659,70
96 MUHAMMED ASLAN 0880304189 HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA 2017/07-2017/09 2023092666GZm0000002 2023092614Ga20000021 KUR.GEÇ. V V.ZİYAI 929,35 49.786,56
97 MUHAMMED ASLAN 0880304189 HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA 2017/10-2017/10 2023092666GZm0000002 2023092614Ga20000023 KDV V.ZİYAI 23.766,05 34.694,97
98 MUHAMMED ASLAN 0880304189 HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA 2017/10-2017/12 2023092666GZm0000002 2023092614Ga20000024 KUR.GEÇ. V V.ZİYAI 471,14 100.959,51
99 MUHAMMED ASLAN 0880304189 HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA 2018/01-2018/01 2023092666GZm0000002 2023092614Ga20000027 KDV V.ZİYAI 28.280,52 42.146,82
100 MUHAMMED ASLAN 0880304189 HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA 2018/08-2018/08 2023092666GZm0000002 2023092614Ga20000028 KDV V.ZİYAI 41.878,73 65.606,37
"Sultanbeyli Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan Ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı VUK'nun 103-106'ncı maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."
#ilangovtr Basın no 1234567
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.