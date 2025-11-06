İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN  İLANEN TEBLİĞ - B

|İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|S. NO
|MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI
|VERGİ NUMARASI
|ADRESİ
|VERGİ VEYA CEZANIN
|
|
|VERGİNİN NEVİ
|CEZANIN NEVİ
|VERGİNİN MİKTARI
|CEZANIN MİKTARI
|DÖNEMİ
|TAKİP NO
|TAKİP NO
|1
|ZAHER ABBARA
|0011743377
|SİTELER MAH. İNCİLİPINAR . CAD 8 A1 / 28 DENİZLİ PAMUKKALE
|2015/08-2015/08
|2023082866GZm0000021
|2023082814Ga20000318
|KDV
|V.ZİYAI
|47.949,19
|64.825,41
|2
|ZAHER ABBARA
|0011743377
|SİTELER MAH. İNCİLİPINAR . CAD 8 A1 / 28 DENİZLİ PAMUKKALE
|2015/10-2015/10
|2023082866GZm0000021
|2023082814Ga20000323
|KDV
|V.ZİYAI
|104.629,72
|47.754,32
|3
|ZAHER ABBARA
|0011743377
|SİTELER MAH. İNCİLİPINAR . CAD 8 A1 / 28 DENİZLİ PAMUKKALE
|2015/09-2015/09
|2023082866GZm0000021
|2023082814Ga20000327
|KDV
|V.ZİYAI
|28.681,91
|39.023,01
|4
|ZAHER ABBARA
|0011743377
|SİTELER MAH. İNCİLİPINAR . CAD 8 A1 / 28 DENİZLİ PAMUKKALE
|2015/10-2015/10
|2023082866GZm0000021
|2023082814Ga20000328
|KDV
|V.ZİYAI
|262.492,08
|359.414,07
|5
|KORAY GÜNEŞ
|4340579772
|YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ
|2020/07-2020/09
|2023082566GZq0000003
|2023082514Ga60000008
|KUR.GEÇ. V
|V.ZİYAI
|2.055,08
|96.331,80
|6
|KORAY GÜNEŞ
|4340579772
|YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ
|2019/04-2019/06
|2023082566GZq0000003
|2023082514Ga60000009
|KUR.GEÇ. V
|V.ZİYAI
|859,26
|18.153,39
|7
|KORAY GÜNEŞ
|4340579772
|YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ
|2020/10-2020/12
|2023082566GZq0000003
|2023082514Ga60000017
|KUR.GEÇ. V
|V.ZİYAI
|469,12
|89.319,66
|8
|KORAY GÜNEŞ
|4340579772
|YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ
|2019/01-2019/03
|2023082566GZq0000003
|2023082514Ga60000020
|KUR.GEÇ. V
|V.ZİYAI
|2.068,99
|29.985,33
|9
|KORAY GÜNEŞ
|4340579772
|YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ
|2020/04-2020/06
|2023082566GZq0000003
|2023082514Ga60000021
|KUR.GEÇ. V
|V.ZİYAI
|2.300,12
|61.610,25
|10
|KORAY GÜNEŞ
|4340579772
|YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ
|2019/01-2019/12
|2023082566GZq0000003
|2023082514Ga60000022
|KURUMLAR
|V.ZİYAI
|54.772,05
|112.084,68
|11
|KORAY GÜNEŞ
|4340579772
|YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ
|2019/10-2019/12
|2023082566GZq0000003
|2023082514Ga60000029
|KUR.GEÇ. V
|V.ZİYAI
|293,77
|55.081,95
|12
|KORAY GÜNEŞ
|4340579772
|YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ
|2020/01-2020/03
|2023082566GZq0000003
|2023082514Ga60000033
|KUR.GEÇ. V
|V.ZİYAI
|1.987,93
|37.273,65
|13
|KORAY GÜNEŞ
|4340579772
|YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ
|2020/01-2020/12
|2023082566GZq0000003
|2023082514Ga60000035
|KURUMLAR
|V.ZİYAI
|79.245,31
|185.651,46
|14
|KORAY GÜNEŞ
|4340579772
|YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ
|2021/01-2021/12
|2023082566GZq0000003
|2023082514Ga60000045
|KURUMLAR
|V.ZİYAI
|48.060,59
|132.673,14
|15
|KORAY GÜNEŞ
|4340579772
|YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ
|2020/07-2020/07
|2023082566GZq0000005
|2023082514Ga60000064
|KDV
|
|17.934,34
|
|16
|KORAY GÜNEŞ
|4340579772
|YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ
|2020/09-2020/09
|2023082566GZq0000005
|2023082514Ga60000076
|KDV
|
|19.523,60
|
|17
|KORAY GÜNEŞ
|4340579772
|YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ
|2019/01-2019/12
|2023082566GZq0000005
|2023082514Ga60000079
|KURUMLAR
|
|24.401,46
|
|18
|SİNAN AKKOŞ
|0300237542
|AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY
|2017/07-2017/07
|2023090766GZm0000001
|2023090714Ga20000002
|KDV
|V.ZİYAI
|36.790,22
|17.972,75
|19
|SİNAN AKKOŞ
|0300237542
|AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY
|2016/12-2016/12
|2023090766GZm0000002
|2023090714Ga20000007
|KDV
|V.ZİYAI
|308.193,23
|520.889,97
|20
|SİNAN AKKOŞ
|0300237542
|AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY
|2016/02-2016/02
|2023090766GZm0000002
|2023090714Ga20000008
|KDV
|V.ZİYAI
|50.532,62
|79.163,37
|21
|SİNAN AKKOŞ
|0300237542
|AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY
|2017/10-2017/10
|2023090766GZm0000002
|2023090714Ga20000009
|
|V.ZİYAI
|
|11.261,59
|22
|SİNAN AKKOŞ
|0300237542
|AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY
|2016/03-2016/03
|2023090766GZm0000002
|2023090714Ga20000010
|KDV
|V.ZİYAI
|51.314,61
|80.980,44
|23
|SİNAN AKKOŞ
|0300237542
|AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY
|2016/08-2016/08
|2023090766GZm0000002
|2023090714Ga20000011
|KDV
|V.ZİYAI
|151.711,44
|248.571,45
|24
|SİNAN AKKOŞ
|0300237542
|AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY
|2016/09-2016/09
|2023090766GZm0000002
|2023090714Ga20000012
|KDV
|V.ZİYAI
|155.695,59
|257.064,81
|25
|SİNAN AKKOŞ
|0300237542
|AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY
|2016/10-2016/10
|2023090766GZm0000002
|2023090714Ga20000013
|KDV
|V.ZİYAI
|25.586,88
|42.573,84
|26
|SİNAN AKKOŞ
|0300237542
|AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY
|2016/11-2016/11
|2023090766GZm0000002
|2023090714Ga20000014
|KDV
|V.ZİYAI
|93.626,56
|157.003,74
|27
|SİNAN AKKOŞ
|0300237542
|AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY
|2016/04-2016/04
|2023090766GZm0000002
|2023090714Ga20000015
|KDV
|V.ZİYAI
|129.223,23
|205.442,34
|28
|SİNAN AKKOŞ
|0300237542
|AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY
|2016/05-2016/05
|2023090766GZm0000002
|2023090714Ga20000016
|KDV
|V.ZİYAI
|249.252,90
|399.230,49
|29
|SİNAN AKKOŞ
|0300237542
|AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY
|2016/06-2016/06
|2023090766GZm0000002
|2023090714Ga20000017
|KDV
|V.ZİYAI
|98.828,03
|159.485,79
|30
|SİNAN AKKOŞ
|0300237542
|AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY
|2016/07-2016/07
|2023090766GZm0000002
|2023090714Ga20000018
|KDV
|V.ZİYAI
|181.758,22
|295.541,82
|31
|ERDİL AYDOĞAN
|1170214514
|HÜRRİYET MH 310 SK 2/1 GAZİOSMANPAŞA
|2014/04-2014/04
|2023090166GZn0000007
|2023090114Ga30000078
|KDV
|
|12.219,01
|
|32
|ERDİL AYDOĞAN
|1170214514
|HÜRRİYET MH 310 SK 2/1 GAZİOSMANPAŞA
|2014/06-2014/06
|2023090166GZn0000007
|2023090114Ga30000083
|KDV
|
|13.989,55
|
|33
|ERDİL AYDOĞAN
|1170214514
|HÜRRİYET MH 310 SK 2/1 GAZİOSMANPAŞA
|2013/01-2013/12
|2023090166GZn0000007
|2023090114Ga30000085
|KURUMLAR
|
|24.376,65
|
|34
|ERDİL AYDOĞAN
|1170214514
|HÜRRİYET MH 310 SK 2/1 GAZİOSMANPAŞA
|2014/09-2014/09
|2023090166GZn0000007
|2023090114Ga30000099
|KDV
|
|45.040,56
|
|35
|MURMANI AMKOLADZE
|0691005159
|SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. Kapı No:78 Daire No:1 Tel:5435321060 ÜMRANİYE
|2019/12-2019/12
|2023090766GZm0000016
|2023090714Ga20000172
|KDV
|
|13.057,21
|
|36
|MURMANI AMKOLADZE
|0691005159
|SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. Kapı No:78 Daire No:1 Tel:5435321060 ÜMRANİYE
|2020/12-2020/12
|2023090766GZm0000017
|2023090714Ga20000183
|KDV
|
|15.988,95
|
|37
|MURMANI AMKOLADZE
|0691005159
|SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. Kapı No:78 Daire No:1 Tel:5435321060 ÜMRANİYE
|2021/01-2021/01
|2023090766GZm0000017
|2023090714Ga20000187
|KDV
|
|25.936,04
|
|38
|MURMANI AMKOLADZE
|0691005159
|SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. Kapı No:78 Daire No:1 Tel:5435321060 ÜMRANİYE
|2020/01-2020/12
|2023090766GZm0000017
|2023090714Ga20000196
|KURUMLAR
|
|49.692,78
|
|39
|MURMANI AMKOLADZE
|0691005159
|SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. Kapı No:78 Daire No:1 Tel:5435321060 ÜMRANİYE
|2021/11-2021/11
|2023090766GZm0000017
|2023090714Ga20000208
|KDV
|
|18.041,25
|
|40
|MURMANI AMKOLADZE
|0691005159
|SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. Kapı No:78 Daire No:1 Tel:5435321060 ÜMRANİYE
|2021/12-2021/12
|2023090766GZm0000018
|2023090714Ga20000212
|KDV
|
|45.157,96
|
|41
|MURMANI AMKOLADZE
|0691005159
|SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. Kapı No:78 Daire No:1 Tel:5435321060 ÜMRANİYE
|2021/01-2021/12
|2023090766GZm0000018
|2023090714Ga20000218
|KURUMLAR
|
|123.628,96
|
|42
|MURMANI AMKOLADZE
|0691005159
|SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. Kapı No:78 Daire No:1 Tel:5435321060 ÜMRANİYE
|2022/01-2022/12
|2023090766GZm0000018
|2023090714Ga20000231
|153/A TMN
|
|3.917.382,73
|
|43
|HAKAN ASLAN
|0870509132
|KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
|2019/12-2019/12
|2023081566GZm0000002
|2023081514Ga20000045
|KDV
|V.ZİYAI
|25.208,36
|45.694,92
|44
|HAKAN ASLAN
|0870509132
|KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
|2018/07-2018/09
|2023081566GZm0000002
|2023081514Ga20000047
|KUR.GEÇ. V
|V.ZİYAI
|1.041,24
|39.046,53
|45
|HAKAN ASLAN
|0870509132
|KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
|2019/10-2019/12
|2023081566GZm0000002
|2023081514Ga20000048
|KUR.GEÇ. V
|V.ZİYAI
|575,25
|107.859,96
|46
|HAKAN ASLAN
|0870509132
|KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
|2020/07-2020/07
|2023081566GZm0000002
|2023081514Ga20000051
|KDV
|V.ZİYAI
|50.775,59
|130.955,06
|47
|HAKAN ASLAN
|0870509132
|KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
|2018/10-2018/12
|2023081566GZm0000002
|2023081514Ga20000052
|KUR.GEÇ. V
|V.ZİYAI
|202,88
|30.432,24
|48
|HAKAN ASLAN
|0870509132
|KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
|2020/06-2020/06
|2023081566GZm0000002
|2023081514Ga20000053
|KDV
|V.ZİYAI
|79.055,63
|184.361,45
|49
|HAKAN ASLAN
|0870509132
|KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
|2020/04-2020/06
|2023081566GZm0000002
|2023081514Ga20000055
|KUR.GEÇ. V
|V.ZİYAI
|6.941,52
|218.167,58
|50
|HAKAN ASLAN
|0870509132
|KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
|2020/01-2020/12
|2023081566GZm0000002
|2023081514Ga20000057
|KURUMLAR
|V.ZİYAI
|723.641,24
|1.566.455,60
|51
|HAKAN ASLAN
|0870509132
|KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
|2019/01-2019/12
|2023081566GZm0000002
|2023081514Ga20000058
|KURUMLAR
|V.ZİYAI
|125.293,75
|268.488,59
|52
|HAKAN ASLAN
|0870509132
|KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
|2019/01-2019/03
|2023081566GZm0000002
|2023081514Ga20000059
|KUR.GEÇ. V
|V.ZİYAI
|778,80
|11.286,99
|53
|HAKAN ASLAN
|0870509132
|KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
|2020/08-2020/08
|2023081566GZm0000002
|2023081514Ga20000061
|KDV
|V.ZİYAI
|34.528,72
|100.070,27
|54
|HAKAN ASLAN
|0870509132
|KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
|2020/07-2020/09
|2023081566GZm0000002
|2023081514Ga20000063
|KUR.GEÇ. V
|V.ZİYAI
|6.957,17
|358.351,28
|55
|HAKAN ASLAN
|0870509132
|KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
|2020/09-2020/09
|2023081566GZm0000002
|2023081514Ga20000064
|KDV
|V.ZİYAI
|50.500,51
|132.499,61
|56
|HAKAN ASLAN
|0870509132
|KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
|2020/12-2020/12
|2023081566GZm0000002
|2023081514Ga20000067
|KDV
|V.ZİYAI
|170.020,64
|148.447,58
|57
|HAKAN ASLAN
|0870509132
|KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
|2020/11-2020/11
|2023081566GZm0000002
|2023081514Ga20000069
|KDV
|V.ZİYAI
|176.508,99
|390.264,29
|58
|HAKAN ASLAN
|0870509132
|KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
|2020/10-2020/12
|2023081566GZm0000002
|2023081514Ga20000070
|KUR.GEÇ. V
|V.ZİYAI
|5.451,58
|1.054.404,53
|59
|HAKAN ASLAN
|0870509132
|KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
|2020/10-2020/10
|2023081566GZm0000002
|2023081514Ga20000072
|KDV
|V.ZİYAI
|64.608,89
|161.883,83
|60
|HAKAN ASLAN
|0870509132
|KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
|2021/01-2021/12
|2023081566GZm0000002
|2023081514Ga20000077
|KURUMLAR
|V.ZİYAI
|52.683,16
|161.464,85
|61
|HAKAN ASLAN
|0870509132
|KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
|2018/01-2018/12
|2023081566GZm0000002
|2023081514Ga20000078
|KURUMLAR
|V.ZİYAI
|97.040,55
|157.704,03
|62
|HAKAN ASLAN
|0870509132
|KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
|2021/01-2021/03
|2023081566GZm0000002
|2023081514Ga20000080
|KUR.GEÇ. V
|V.ZİYAI
|6.892,32
|161.464,85
|63
|HAKAN ASLAN
|0870509132
|KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
|2018/01-2018/03
|2023081566GZm0000002
|2023081514Ga20000081
|KUR.GEÇ. V
|V.ZİYAI
|1.952,85
|33.287,28
|64
|HAKAN ASLAN
|0870509132
|KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
|2019/04-2019/06
|2023081566GZm0000002
|2023081514Ga20000082
|KUR.GEÇ. V
|V.ZİYAI
|2.506,63
|52.956,99
|65
|HAKAN ASLAN
|0870509132
|KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
|2021/01-2021/01
|2023081566GZm0000002
|2023081514Ga20000083
|KDV
|V.ZİYAI
|44.879,33
|125.280,17
|66
|HAKAN ASLAN
|0870509132
|KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
|2018/04-2018/06
|2023081566GZm0000002
|2023081514Ga20000087
|KUR.GEÇ. V
|V.ZİYAI
|2.453,90
|54.937,98
|67
|HAKAN ASLAN
|0870509132
|KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
|2019/07-2019/09
|2023081566GZm0000002
|2023081514Ga20000090
|KUR.GEÇ. V
|V.ZİYAI
|1.539,62
|64.150,77
|68
|HAKAN ASLAN
|0870509132
|KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
|2018/01-2018/12
|2023081566GZm0000005
|2023081514Ga20000102
|KURUMLAR
|
|43.853,73
|
|69
|NURİ AFAT
|0080340935
|"MİMAR SİNAN MAH. DEREKUŞU SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: SULTANBEYLİ
|2018/10-2018/12
|2023082366GZm0000016
|2023082314Ga20000087
|KUR.GEÇ. V
|V.ZİYAI
|371,25
|55.686,84
|70
|NURİ AFAT
|0080340935
|"MİMAR SİNAN MAH. DEREKUŞU SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: SULTANBEYLİ
|2018/01-2018/12
|2023082366GZm0000016
|2023082314Ga20000090
|KURUMLAR
|V.ZİYAI
|58.171,07
|90.844,98
|71
|FIRAT ALİ YEŞİLDAĞ
|9510523341
|ZÜBEYDE HANIM MAH. SEL CAD. Kapı No:43 Daire No:6 Tel: ALTINDAĞ ANKARA
|2017/02-2017/02
|2023082566GZv0000010
|2023082514GaB0000067
|KDV
|V.ZİYAI
|22.681,19
|35.384,07
|72
|FIRAT ALİ YEŞİLDAĞ
|9510523341
|ZÜBEYDE HANIM MAH. SEL CAD. Kapı No:43 Daire No:6 Tel: ALTINDAĞ ANKARA
|2016/10-2016/12
|2023082566GZv0000010
|2023082514GaB0000072
|KUR.GEÇ. V
|V.ZİYAI
|151,90
|32.549,52
|73
|FIRAT ALİ YEŞİLDAĞ
|9510523341
|ZÜBEYDE HANIM MAH. SEL CAD. Kapı No:43 Daire No:6 Tel: ALTINDAĞ ANKARA
|2017/01-2017/03
|2023082566GZv0000010
|2023082514GaB0000076
|KUR.GEÇ. V
|V.ZİYAI
|4.280,19
|91.718,28
|74
|SERKAN POLAT
|7320708863
|BOĞAZKÖY MERKEZ MAH. 20 SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ARNAVUTKÖY
|2012/01-2012/12
|2023082366GZt0000003
|2023082314Ga90000017
|KURUMLAR
|V.ZİYAI
|19.525,83
|49.252,36
|75
|SERKAN POLAT
|7320708863
|BOĞAZKÖY MERKEZ MAH. 20 SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ARNAVUTKÖY
|2012/10-2012/12
|2023082366GZt0000003
|2023082314Ga90000021
|KUR.GEÇ. V
|V.ZİYAI
|96,81
|20.746,60
|76
|SERKAN POLAT
|7320708863
|BOĞAZKÖY MERKEZ MAH. 20 SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ARNAVUTKÖY
|2013/01-2013/03
|2023082366GZt0000004
|2023082314Ga90000032
|KUR.GEÇ. V
|V.ZİYAI
|353,43
|11.360,21
|77
|RASİM ÖZDEMİR
|6800500605
|KARAKAŞ MAH. ADALET SK. Kapı No:4/1 Daire No:1 Tel: MERKEZ KIRKLARELİ
|2021/09-2021/09
|2023082166GZs0000001
|2023082114Ga80000001
|KDV
|
|38.895,24
|
|78
|RASİM ÖZDEMİR
|6800500605
|KARAKAŞ MAH. ADALET SK. Kapı No:4/1 Daire No:1 Tel: MERKEZ KIRKLARELİ
|2021/10-2021/10
|2023082166GZs0000001
|2023082114Ga80000007
|KDV
|
|19.752,76
|
|79
|RASİM ÖZDEMİR
|6800500605
|KARAKAŞ MAH. ADALET SK. Kapı No:4/1 Daire No:1 Tel: MERKEZ KIRKLARELİ
|2021/11-2021/11
|2023082166GZs0000002
|2023082114Ga80000016
|KDV
|
|28.787,70
|
|80
|RASİM ÖZDEMİR
|6800500605
|KARAKAŞ MAH. ADALET SK. Kapı No:4/1 Daire No:1 Tel: MERKEZ KIRKLARELİ
|2021/11-2021/11
|2023082166GZs0000002
|2023082114Ga80000017
|
|V.ZİYAI
|
|15.261,95
|81
|AHMET TOPRAK
|8540597711
|CEBECİ MAH. 2546. SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL
|2018/04-2018/06
|2023092966GZu0000002
|2023092914GaA0000005
|KUR.GEÇ. V
|V.ZİYAI
|2.027,07
|62.386,11
|82
|AHMET TOPRAK
|8540597711
|CEBECİ MAH. 2546. SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL
|2018/01-2018/12
|2023092966GZu0000002
|2023092914GaA0000008
|KURUMLAR
|V.ZİYAI
|43.528,80
|124.406,01
|83
|AHMET TOPRAK
|8540597711
|CEBECİ MAH. 2546. SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL
|2018/01-2018/03
|2023092966GZu0000002
|2023092914GaA0000009
|KUR.GEÇ. V
|V.ZİYAI
|1.631,23
|28.607,40
|84
|AHMET TOPRAK
|8540597711
|CEBECİ MAH. 2546. SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL
|2017/10-2017/12
|2023092966GZu0000002
|2023092914GaA0000017
|KUR.GEÇ. V
|V.ZİYAI
|169,49
|37.122,57
|85
|AHMET TOPRAK
|8540597711
|CEBECİ MAH. 2546. SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL
|2018/07-2018/09
|2023092966GZu0000002
|2023092914GaA0000018
|KUR.GEÇ. V
|V.ZİYAI
|1.259,95
|64.252,20
|86
|AHMET TOPRAK
|8540597711
|CEBECİ MAH. 2546. SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL
|2017/01-2017/12
|2023092966GZu0000002
|2023092914GaA0000023
|KURUMLAR
|V.ZİYAI
|41.765,51
|68.566,83
|87
|MUHAMMED ASLAN
|0880304189
|HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA
|2017/01-2017/12
|2023092666GZm0000002
|2023092614Ga20000005
|KURUMLAR
|V.ZİYAI
|99.816,17
|151.160,28
|88
|MUHAMMED ASLAN
|0880304189
|HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA
|2018/01-2018/03
|2023092666GZm0000002
|2023092614Ga20000007
|KUR.GEÇ. V
|V.ZİYAI
|7.211,74
|122.927,31
|89
|MUHAMMED ASLAN
|0880304189
|HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA
|2018/03-2018/03
|2023092666GZm0000002
|2023092614Ga20000008
|KDV
|V.ZİYAI
|29.773,59
|44.997,87
|90
|MUHAMMED ASLAN
|0880304189
|HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA
|2018/10-2018/12
|2023092666GZm0000002
|2023092614Ga20000009
|KUR.GEÇ. V
|V.ZİYAI
|85,17
|12.775,26
|91
|MUHAMMED ASLAN
|0880304189
|HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA
|2018/01-2018/12
|2023092666GZm0000002
|2023092614Ga20000011
|KURUMLAR
|V.ZİYAI
|294.562,73
|498.976,95
|92
|MUHAMMED ASLAN
|0880304189
|HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA
|2018/06-2018/06
|2023092666GZm0000002
|2023092614Ga20000013
|KDV
|V.ZİYAI
|22.079,38
|34.090,65
|93
|MUHAMMED ASLAN
|0880304189
|HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA
|2018/07-2018/07
|2023092666GZm0000002
|2023092614Ga20000014
|KDV
|V.ZİYAI
|35.712,66
|55.540,68
|94
|MUHAMMED ASLAN
|0880304189
|HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA
|2018/04-2018/06
|2023092666GZm0000002
|2023092614Ga20000015
|KUR.GEÇ. V
|V.ZİYAI
|4.538,79
|101.614,68
|95
|MUHAMMED ASLAN
|0880304189
|HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA
|2018/07-2018/09
|2023092666GZm0000002
|2023092614Ga20000018
|KUR.GEÇ. V
|V.ZİYAI
|6.977,59
|261.659,70
|96
|MUHAMMED ASLAN
|0880304189
|HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA
|2017/07-2017/09
|2023092666GZm0000002
|2023092614Ga20000021
|KUR.GEÇ. V
|V.ZİYAI
|929,35
|49.786,56
|97
|MUHAMMED ASLAN
|0880304189
|HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA
|2017/10-2017/10
|2023092666GZm0000002
|2023092614Ga20000023
|KDV
|V.ZİYAI
|23.766,05
|34.694,97
|98
|MUHAMMED ASLAN
|0880304189
|HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA
|2017/10-2017/12
|2023092666GZm0000002
|2023092614Ga20000024
|KUR.GEÇ. V
|V.ZİYAI
|471,14
|100.959,51
|99
|MUHAMMED ASLAN
|0880304189
|HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA
|2018/01-2018/01
|2023092666GZm0000002
|2023092614Ga20000027
|KDV
|V.ZİYAI
|28.280,52
|42.146,82
|100
|MUHAMMED ASLAN
|0880304189
|HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA
|2018/08-2018/08
|2023092666GZm0000002
|2023092614Ga20000028
|KDV
|V.ZİYAI
|41.878,73
|65.606,37
|"Sultanbeyli Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan Ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı VUK'nun 103-106'ncı maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."
