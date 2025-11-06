TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2023/270 Esas

KARAR NO : 2023/293

HAKİM : Fadime ALTINOK KURTULUŞ 193627

KATİP : Serhat FİDAN 229154

DAVACI : SİNAN RASTİN - 23402809514

VEKİLİ : Av. MEHMET TURGAY BİLGE - [16288-82651-96305] UETS

DAVALI : NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ MADEN - [35756-86578-59710] UETS

DAVA : Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli)

DAVA TARİHİ : 21/09/2023

KARAR TARİHİ : 10/10/2023

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİH : 12/10/2023

Mahkememizde görülmekte bulunan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili 21/09/2023 tarihli dava dilekçesinde özetle ; Müvekkilinin, Azeri Türkü kökenli İran vatandaşıyken ailesiyle birlikte Türkiye’ye yerleştiği ve T.C. Vatandaşlığını aldığı, yüksek öğrenimini Türkiye’de tamamladıktan sonra iş hayatına Radsin Dış Ticaret Ltd. Şti. unvanlı bir şirket kurduğu ve halen başarılı ve saygın özel ve iş hayatını sürdürdüğü, Müvekkiline, yazım ve anlam olarak sorun yaratması nedeniyle vatandaşlık aldığı sırada Hosseinzadeh olan soyadını değiştirmek için yargıya başvurduğu, yeni soyadı olarak, halen şirketinin de ismi olan ve Azerice “reddetmek” anlamına gelen “RADSİN” kelimesini tercih eden müvekkilininin davasının, İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesince 2023/78 Esas - 2023/2353 K. sayısıyla görüldüğü, ancak, müvekkilinin önceki avukatının, davada soyadının RADSİN değil RASTİN olarak değiştirilmesini talep ettiği , hatalı talebin Mahkemece kabul edildiği, kesinleşmiş ve müvekkilinin nüfus kaydında da soyadı değişikliğinin RASTİN olarak gerçekleştiği, Müvekkilinin, kendi tercih ve hatasından kaynaklanmayan bu durum karşısında, hem istemediği bir soyadını almak zorunda kaldığı hem de resmi ve özel işlerinde yaşamaya başladığı karışıklıklar nedeniyle mağdur olduğu, tüm bu nedenlerle davanın kabulü ile, “RASTİN” soyadının “RADSİN” olarak değiştirilmesine karar verilmesini talep ve dava ettiği görülmüştür.

Mahkememizce Uyap sisteminden davacının nüfus kaydı çıkartılarak incelenmiş, davacının aranan şahıslardan olup olmadığı sorulmuş, adli sicil kaydı olup olmadığına Uyap sisteminden bakılmıştır.

Davalı Nüfus İdaresi Temsilcisi duruşmada kayden engel halin bulunmadığını, takdirin Mahkemeye ait olduğunu beyan etmiştir.

Dava, nüfus kaydında soy isim tashihi talebinden ibarettir.

Dosya kapsamına göre; İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, 5. Levent Mahallesi, Cilt:39 , Hane:6 , BSN:1'de kayıtlı davacının nüfus kaydında soy isminin "RASTİN" olarak kayıtlı olduğunu, asıl soy isminin "RADSİN" olduğunu, kayıt işlemi sırasında sehven RASTİN olarak yazıldığını, bu nedenle soy isminin "RADSİN" olarak düzeltilmesini talep ettiği anlaşılmakla, mahkememizce de TMK 27. maddesi gereğince kayıt değişikliğinde haklı nedenin bulunduğu gözetilmekle, davacının davasının kabulüne, nüfus kaydında RASTİN olan soy isminin "RADSİN" olarak düzeltilmesine ve bu şekilde nüfusa kayıt ve tesciline karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM:

1-Davacının davasının KABULÜ ile;

İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, 5. Levent Mahallesi, Cilt:39 , Hane: 6, BSN:1'de nüfusa kayıtlı MIKAEIL ve HADIGHEH'den olma 08/05/1998 doğumlu, 23402809514 T.C. Kimlik numaralı davacı Sinan Rastin'in "RASTİN" olan soy isminin silinerek soy isminin "RADSİN" olarak DÜZELTİLMESİNE ve bu şekilde nüfusa kayıt ve TESCİLİNE,

2-Hüküm özetinin yerel gazetelerden birinde yayınlanmasına,

3-Yeteri kadar harç alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına,

4-Davalı Nüfus İdaresi kanuni hasım bulunduğundan masrafların davacı üzerinde bırakılmasına, vekalet ücreti tayinine yer olmadığına,

5-Gerekçeli kararın talep halinde taraflara tebliğine,

6-Karar kesinleştiğinde kullanılmayan gider avansının davacıya iadesine,

Dair, davacı vekili ile davalı Nüfus İdaresi Temsilcisinin yüzüne karşı, açık yargılama sonunda, kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu usulen anlatıldı. 10/10/2023

Katip 229154

E-imzalıdır

Hakim 193627

E-imzalıdır

#ilangovtr Basın no 111111