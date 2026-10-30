T.C.

İSTANBUL

66. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Mahkememizin 22/09/2026 tarih, 2024/385 esas 2026/476 karar sayılı kararla neticeten;



B- 1-Sanık İbrahim Rahmanı'nın üzerine atılı Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçunu işlediği sabit olmakla, TCK'nın 61. maddesi uyarınca, suçun işleniş biçimi, failin güttüğü amaç ve saike göre temel ceza tertip edilirken alt sınırdan ayrılmayı gerektiren birneden bulunmamakla sanığın eylemine uyan TCK'nın 142/2-h maddesi uyarınca takdiren5 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Sanığın duruşmadaki iyi hali ve sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak sanığa verilen cezadan TCK’nın 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Kararın Şabur ve Medine oğlu 1995 İran doğumluSanık İBRAHİM RAHMANI'a dosyada mevcut beyan adreslerine tebligat yapılamadığı, Başkaca tebliği mümkün kılan bir adresin mevcut olmadığı anlaşılmakla;

7201 sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince Mahkememizin 22/09/2026 tarih, 2024/385 esas 2026/476 kararının, Türkiye Geneli50.000 altı bir gazetede veyerel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde İLANINA;

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra, gerekçeli kararın Sanık İBRAHİM RAHMANI'A TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAĞINA,

Hüküm fıkrasının, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle mahkumiyet kararı yönünden İstinaf Mahkemesine Mahkemesine itiraz yolu açık olduğu hususu,

İlana ait gazetenin mahkememize gönderilmesine,

İlan ücretinin karar kesinleştikten sonra haksız olan taraftan tahsiline,

Keyfiyet ilan olunur. 30/10/2026

#ilangovtr Basın no ILN02582878