TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI - g

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Erzurum il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 03/10/2019 tarih ve 21-765 no’lu karar, 09.07.2020 tarih ve 14-674 no’lu karar, 12.03.2018 tarih ve 5-133 no’lu karar, 09.07.2022 tarih ve 14-663 no’lu karar, 29.05.2019 tarih ve 11-428 no’lu karar, 27.11.2019 tarih ve 25-920 no’lu karar,16.09.2020 tarih ve 19-1085 no’lu karar,16.09.2020 tarih ve 19-1068 no’lu karar, 13.12.2019 tarih ve 26-979 no’lu kararlar ile başlanılmıştır.
Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0442 240 01 84-85 telefon numarasından bilgi alınması ve Şükrü Paşa Mah. Filiz Cad. TEDAŞ Tesisleri Yakutiye/ERZURUM adresinde bulunan TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğüne (Erzurum) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR
Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
|İLÇESİ
|KÖYÜ/ MAHALLESİ
|ADA NO
|PARSEL NO
|ADI SOYADI
|BABA ADI
|ÇAT
|BOZYAZI
|142
|30
|OSMAN ÖZEN
|DURSUN
|ÇAT
|BOZYAZI
|142
|23
|OSMAN ÖZEN
|DURSUN
|ÇAT
|BOZYAZI
|142
|23
|HÜSEYİN ÖZEN
|DURSUN
|ÇAT
|BOZYAZI
|142
|23
|MİKAİL ÖZEN
|ÖMER
|ÇAT
|BOZYAZI
|142
|24
|SALİH ZEKİ ÖZEN
|HALİT
|ÇAT
|BOZYAZI
|142
|24
|CEVRİYE IŞIK
|HALİT
|ÇAT
|BOZYAZI
|142
|24
|MEHMET BAYRAM
|MAHMUT
|ÇAT
|BOZYAZI
|142
|32
|ELBEĞİ KILIÇ
|RÜSTEM
|ÇAT
|BOZYAZI
|142
|16
|MEHMET KILIÇ
|HÜSEYİN
|ÇAT
|BOZYAZI
|142
|15
|ELBEĞİ KILIÇ
|RÜSTEM
|ÇAT
|BOZYAZI
|142
|9
|EDİP BAYRAM
|MEHMET
|ÇAT
|BOZYAZI
|142
|9
|BAHATTİN BAYRAM
|MEHMET
|ÇAT
|BOZYAZI
|142
|9
|HAMİT BAYRAM
|MEHMET
|ÇAT
|BOZYAZI
|142
|6
|MELEK HALİS
|HASAN
|ÇAT
|BOZYAZI
|142
|6
|ELANUR YILDIZ (BİNGÖL)
|HASAN
|OLTU
|SÜLÜNKAYA
|139
|714
|FEYYAZ CANPOLAT
|MEHMET
|OLTU
|SÜLÜNKAYA
|104
|14
|SEYYAF BEDİR
|MEHMET
|OLTU
|SÜLÜNKAYA
|105
|9
|ASLAN ALKAN
|MEHMET
|OLTU
|SÜLÜNKAYA
|105
|10
|DURSUN MURAT YEŞİLYURT
|İSMAİL
|OLTU
|SÜLÜNKAYA
|105
|11
|YASİN YEŞİLYURT
|İBRAHİM
|OLTU
|SÜLÜNKAYA
|104
|9
|ŞAHİSTAN YEŞİLYURT
|NASİF
|OLTU
|SÜLÜNKAYA
|104
|1
|MEYREM NAZİRE KAYA
|MUHİBBİ
|OLTU
|SÜLÜNKAYA
|103
|7
|RAZİ ALKAN
|AHMET
|OLTU
|SÜLÜNKAYA
|103
|6
|SÜLEYMAN ALKAN
|RIZA
|OLTU
|SÜLÜNKAYA
|101
|2
|MEHMET GÜMÜŞSOY
|ZÜLAL
|OLTU
|SÜLÜNKAYA
|101
|4
|ALİ CANPOLAT
|İBRAHİM
|OLTU
|SÜLÜNKAYA
|101
|27
|KAHRİMAN BEDİR
|MEHMET
|OLTU
|SÜLÜNKAYA
|101
|29
|HİLMİ BEDİR
|HASAN
|OLTU
|SÜLÜNKAYA
|101
|12
|VEHBİ TUNÇ
|İBRAHİM
|OLTU
|SÜLÜNKAYA
|102
|16
|GÜLİNAZ YİGİT
|HACI SAİT
|OLTU
|SÜLÜNKAYA
|102
|16
|HASAN SEZGİN
|İSMET
|OLTU
|SÜLÜNKAYA
|102
|17
|YAŞAR YİĞİT
|MARİF
|OLTU
|SÜLÜNKAYA
|134
|2
|YAŞAR YİĞİT
|MARİF
|OLTU
|SÜLÜNKAYA
|139
|1157
|RAMİS YEŞİLYURT
|ŞAHİN
|OLTU
|SÜLÜNKAYA
|139
|1154
|ŞAHMERDAN YEŞİLYURT
|NASİF
|OLTU
|SÜLÜNKAYA
|139
|1078
|ALİ CANPOLAT
|İBRAHİM
|OLTU
|SÜLÜNKAYA
|139
|1076
|YASİN YİGİT
|İLYAS
|OLTU
|SÜLÜNKAYA
|139
|1158
|HACİ CANPOLAT
|MUHİTTİN
|OLTU
|SÜLÜNKAYA
|139
|1156
|GÜLİNAZ YİGİT
|HACI SAİT
|OLTU
|SÜLÜNKAYA
|139
|1156
|HASAN SEZGİN
|İSMET
|OLTU
|SÜLÜNKAYA
|139
|1121
|ŞÜKRÜ CANPOLAT
|RÜŞTÜ
|OLTU
|SÜLÜNKAYA
|139
|1120
|AHMET YALÇİN
|ZÜLFİ
|OLTU
|SÜLÜNKAYA
|139
|1120
|CEMAL YALÇİN
|ZÜLFİ
|OLTU
|SÜLÜNKAYA
|139
|1120
|REMZİ YALÇİN
|ZÜLFİ
|OLTU
|SÜLÜNKAYA
|139
|1114
|GÜLİNAZ YİGİT
|HACI SAİT
|OLTU
|SÜLÜNKAYA
|139
|1114
|HASAN SEZGİN
|İSMET
|OLTU
|SÜLÜNKAYA
|139
|1113
|HACİ CANPOLAT
|MUHİTTİN
|OLTU
|SÜLÜNKAYA
|139
|1111
|RECEP ALKAN
|MEHMET
|OLTU
|SÜLÜNKAYA
|139
|1110
|YASİN YİGİT
|İLYAS
|OLTU
|GÜRYAPRAK
|127
|3
|AHMET YİGİT
|DURSUN
|OLTU
|GÜRYAPRAK
|127
|6
|İLHAMİ DEMİR
|ŞAHİSTAN
|OLTU
|GÜRYAPRAK
|119
|2
|ŞEFİK YILDIRIM
|MEHMET
|OLTU
|GÜRYAPRAK
|119
|3
|ŞAHİN YÜCEL
|MOLLA ALİ
|OLTU
|GÜRYAPRAK
|127
|8
|MÜCEDDİL YİGİT
|İKRAM
|OLTU
|GÜRYAPRAK
|127
|9
|MEHMET YİGİT
|HAKKI
|OLTU
|GÜRYAPRAK
|127
|9
|MUZAFFER YİGİT
|HAKKI
|OLTU
|GÜRYAPRAK
|127
|9
|REMEZAN YİGİT
|HAKKI
|OLTU
|GÜRYAPRAK
|127
|11
|MURAT DEMİR
|HİMMET
|OLTU
|GÜRYAPRAK
|127
|11
|NURİ DEMİR
|HÜMMET
|OLTU
|GÜRYAPRAK
|127
|11
|RECEP DEMİR
|HİMMET
|OLTU
|KAYAALTI
|102
|379
|ŞAHATTİN ALKAN
|İMDAT
|OLTU
|KAYAALTI
|102
|45
|CİHAT YILDIZ
|ABİT
|OLTU
|KAYAALTI
|102
|26
|RESUL YILDIZ
|EFLATUN
|OLTU
|KAYAALTI
|102
|24
|ABDULLAH YILDIZ
|HİMMET
|OLTU
|KAYAALTI
|102
|371
|ABDURRAHİM AKYÜZ
|ABDULKERİM
|OLTU
|KAYAALTI
|102
|71
|MUZAFFER GÖZÜTOK
|BEKTAŞ
|OLTU
|KAYAALTI
|102
|72
|ABUBEKİR GÖZÜTOK
|FAZİL
|OLTU
|KAYAALTI
|102
|72
|HALİL GÖZÜTOK
|FAZİL
|OLTU
|KAYAALTI
|102
|90
|HADİCE GÖZÜTOK
|RAMİS
|OLTU
|KAYAALTI
|102
|92
|HADİCE GÖZÜTOK
|RAMİS
|OLTU
|KAYAALTI
|102
|102
|MEHMET ÇALIŞKAN
|BAHATTİN
|OLTU
|KAYAALTI
|126
|4
|HAFİZ AKYÜZ
|HİCABİ
|OLTU
|KAYAALTI
|126
|4
|TEMEL AKYÜZ
|HİCABİ
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|1151
|SERVET ALKAN
|ABUZER
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|1152
|İBRAHİM ALKAN
|ABUZER
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|1156
|ŞAHATTİN ALKAN
|İMDAT
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|1160
|ALİ ALKAN
|ABUZER
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|1131
|İSMAİL ALKAN
|AHMET
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|1121
|HİMMET ALKAN
|İMDAT
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|1120
|HİLMİ AKTÜRK
|SÜLEYMAN
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|1120
|KÜÇÜKAĞA AKTÜRK
|SÜLEYMAN
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|1120
|RESUL AKTÜRK
|SÜLEYMAN
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|1114
|ALİ ALKAN
|ABUZER
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|1113
|SEVİM ARSLAN
|SERVET
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|1111
|MUZAFFER ALKAN
|BEKİR
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|1111
|ŞAKİR ALKAN
|BEKİR
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|1232
|İBRAHİM AKTÜRK
|RESUL
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|129
|1
|KÜÇÜKAĞA AKTÜRK
|SÜLEYMAN
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|1108
|HİLMİ AKTÜRK
|SÜLEYMAN
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|1227
|İSMAİL ALKAN
|AHMET
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|1223
|ŞAHATTİN ALKAN
|İMDAT
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|540
|HALİME TOSUN
|CASİM
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|540
|HESNA AKŞAM
|KURBAN
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|540
|RESİDE YILDIRIM
|CASİM
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|540
|SALİME YILDIRIM
|CASİM
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|548
|KASIM YILDIRIM
|HAŞİM
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|539
|CİHAT AYDIN
|BEKTAŞ
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|539
|ESENNUR ÖZTÜRK
|CAVİT
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|539
|GENCAY AYDIN
|CAVİT
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|539
|MÜNEVVER YEŞİLYURT
|BEKTAŞ
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|539
|YAŞAR AYDIN
|BEKTAŞ
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|371
|HALİL YILDIRIM
|RESUL
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|370
|HAŞİM YILDIRIM
|RESUL
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|369
|NİYAZİ YILDIRIM
|RESUL
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|368
|RESUL YILDIRIM
|CASİM
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|367
|MUHAMMET HANEFİ YILDIRIM
|BAHRİ
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|400
|RESUL YILDIRIM
|CASİM
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|400
|YASİN YILDIRIM
|CASİM
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|401
|KASIM YILDIRIM
|HAŞİM
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|402
|BAYRAM YILDIRIM
|BAHRİ
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|404
|YASİN YILDIZ
|AHMET
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|409
|HALİME TOSUN
|CASİM
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|409
|HESNA AKŞAM
|KURBAN
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|409
|SALİME YILDIRIM
|CASİM
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|409
|ŞENGÜL YEŞİLYURT
|CASİM
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|409
|YASİN AKŞAM
|İSMAİL
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|405
|MUSTAFA YILDIZ
|AHMET
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|408
|AYŞE AY
|FEHMİ
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|408
|RAHMİ AKŞAM
|REHİM
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|408
|SALİHA AKŞAM
|BAHRİ
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|408
|SELAMİ AKŞAM
|FEHMİ
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|391
|İLYAS YEŞİLYURT
|ASLAN
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|395
|FAZLİ YEŞİLYURT
|ASLAN
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|394
|BAYRAM YEŞİLYURT
|OSMAN
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|101
|394
|HAŞİM YEŞİLYURT
|OSMAN
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|102
|17
|KAZİM YILMAZ
|NUMAN
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|102
|19
|ALİ YILMAZ
|NUMAN
|OLTU
|ELMADÜZÜ
|102
|18
|ALİ YILMAZ
|NUMAN
|OLTU
|ARITAŞ
|101
|142
|YUNUS BEKTAŞ
|TEMEL
|OLTU
|ARITAŞ
|101
|131
|OSMAN ŞAKAR
|MUHİTTİN
|OLTU
|ARITAŞ
|101
|111
|YUSUF ZİYA BEKTAŞ
|ARİF
|OLTU
|ÇANAKPINAR
|101
|690
|EMİN ATMACA
|ASLAN
|OLTU
|ÇANAKPINAR
|101
|686
|YILMAZ YILMAZ
|TOSUN
|OLTU
|ÇANAKPINAR
|101
|685
|YILMAZ YILMAZ
|TOSUN
|OLTU
|ÇANAKPINAR
|101
|683
|NİHAT ALBAYRAK
|RASİM
|OLTU
|ÇANAKPINAR
|101
|678
|NİHAT ALBAYRAK
|RASİM
|OLTU
|ÇANAKPINAR
|101
|679
|RESUL ALBAYRAK
|SÜLEYMAN
|OLTU
|ÇANAKPINAR
|101
|676
|AKIN ALA
|MURAT
|OLTU
|ÇANAKPINAR
|101
|676
|ALİ NİHAT ALA
|AĞAALİ
|OLTU
|ÇANAKPINAR
|101
|676
|FUAT ALA
|AGA ALİ
|OLTU
|ÇANAKPINAR
|101
|676
|İKBAL ALA
|MURAT
|OLTU
|ÇANAKPINAR
|101
|676
|MÜRÜVVET ALA
|RAHİM
|OLTU
|ÇANAKPINAR
|101
|676
|RUKİYE ALA
|BAHRİ
|OLTU
|ÇANAKPINAR
|101
|676
|TURAN ALA
|MURAT
|OLTU
|ÇANAKPINAR
|101
|675
|CELAL BEDİR
|OSMAN
|OLTU
|ÇANAKPINAR
|101
|674
|ŞAHMER BEDİR
|OSMAN
|OLTU
|ÇANAKPINAR
|101
|672
|CELAL BEDİR
|OSMAN
|OLTU
|ÇANAKPINAR
|101
|670
|MELAHAT TOSUN
|ALİ
|OLTU
|ÇANAKPINAR
|101
|670
|SERFİNAZ ALA
|RAHİM
|OLTU
|ÇANAKPINAR
|101
|670
|ŞEVKET ALA
|ALİ
|OLTU
|ÇANAKPINAR
|101
|662
|ALİ NİHAT ALA
|AĞAALİ
|OLTU
|ÇANAKPINAR
|101
|662
|FUAT ALA
|AĞA ALİ
|OLTU
|ÇANAKPINAR
|101
|662
|MURAT ALA
|AĞA ALİ
|OLTU
|ÇANAKPINAR
|101
|662
|RUKİYE ALA
|BAHRİ
|OLTU
|ÇANAKPINAR
|101
|293
|VEYSEL UYSAL
|MEVLÜT
|OLTU
|DEREBAŞI
|166
|671
|CASİM YEŞİLYURT
|YAHYA
|OLTU
|DEREBAŞI
|166
|615
|MUSTAFA ÖZTÜRK
|KEMAL
|OLTU
|DEREBAŞI
|166
|609
|CELAL ÖZTÜRK
|SOSAN
|OLTU
|DEREBAŞI
|126
|133
|SEMETTİN ALTAŞ
|SÜLEYMAN
|OLTU
|DEREBAŞI
|166
|588
|EKREM YILMAZ
|MÜRSEL
|OLTU
|DEREBAŞI
|166
|588
|MUHARREM YILMAZ
|MÜRSEL
|OLTU
|DEREBAŞI
|166
|586
|ADEM ALTUNSOY
|TAHSİN
|OLTU
|DEREBAŞI
|166
|586
|ASİM ALTUNSOY
|TAHSİN
|OLTU
|DEREBAŞI
|166
|586
|NASİM ALTUNSOY
|TAHSİN
|OLTU
|DEREBAŞI
|166
|585
|FAZİL DÜLEK
|SIRRI
|OLTU
|DEREBAŞI
|126
|126
|YILMAZ AKBULUT
|NURETTİN
|OLTU
|DEREBAŞI
|166
|584
|ŞAKİR ALTUNKAYNAK
|ÖMER
|OLTU
|DEREBAŞI
|166
|570
|DURSUN ALTUNKAYNAK
|ÖMER
|OLTU
|DEREBAŞI
|126
|119
|MEHRALİ ETEGÜL
|ARİF
|OLTU
|DEREBAŞI
|166
|569
|ÖMER YILMAZ
|HİMMET
|OLTU
|DEREBAŞI
|166
|567
|SEMETTİN ALTAŞ
|SÜLEYMAN
|OLTU
|DEREBAŞI
|102
|2
|MİRZA YEŞİLYURT
|İDRİS
|TORTUM
|İNCEDERE
|155
|55
|SUDURET ÇINAR
|HALİT
|TORTUM
|İNCEDERE
|155
|55
|SELAHATTİN BİNDEL
|İDRİS
|TORTUM
|İNCEDERE
|144
|45
|OSMAN KARAKELLE
|NİYAZİ
|TORTUM
|İNCEDERE
|144
|68
|SELAHATTİN BİNDEL
|İDRİS
|TORTUM
|İNCEDERE
|116
|3
|MUHARREM ÇAKMAK
|HALİL
|TORTUM
|İNCEDERE
|118
|60
|HALİL ÇELİK
|MAKSUT
|TORTUM
|İNCEDERE
|120
|10
|SELAHATTİN BİNDEL
|İDRİS
|TORTUM
|ÇARDAKLI
|125
|2
|SAİME KARAKELLE (AKDAŞ)
|AHMET
|TORTUM
|ÇARDAKLI
|125
|2
|MERYEM KARAKELLE (AKPINAR)
|AHMET
|TORTUM
|ÇARDAKLI
|125
|3
|FATMA ERKALEM (KÜÇÜK)
|MAHMUT
|TORTUM
|ÇARDAKLI
|125
|7
|AYİŞE GÜNEŞ (SAĞLAM)
|AŞUR
|TORTUM
|ÇARDAKLI
|125
|7
|FERİDE GÜNEŞ (ESKİCİ)
|AŞUR
|TORTUM
|ÇARDAKLI
|125
|7
|HAKKI GÜNEŞ
|AŞUR
|TORTUM
|ÇARDAKLI
|125
|8
|SALİHE BİLEN (KELEŞ)
|NURETTİN
|TORTUM
|ÇARDAKLI
|125
|8
|ALİYE BİLEN (YILDIRIM)
|NURETTİN
|TORTUM
|ÇARDAKLI
|125
|9
|İSMALİ KALEMLİ
|İBRAHİM
|TORTUM
|ÇARDAKLI
|125
|10
|İSMET GÜNEY (HANCI)
|BAHRİ
|TORTUM
|ÇARDAKLI
|125
|11
|ÖMER ATEŞ
|İBRAHİM
|TORTUM
|ÇARDAKLI
|125
|14
|AHMET KÜÇÜKKALEM
|MUSTAFA
|TORTUM
|ÇARDAKLI
|125
|14
|MUSTAFA KÜÇÜKKALEM
|MEVLÜT
|TORTUM
|ÇARDAKLI
|125
|14
|İSRAFİL KÜÇÜKKALEM
|MEVLÜT
|TORTUM
|ÇARDAKLI
|125
|14
|MİKAİL KÜÇÜKKALEM
|MEVLÜT
|TORTUM
|ÇARDAKLI
|125
|26
|ALİ İHSAN ŞAHİN
|MEHMET
|TORTUM
|ÇARDAKLI
|127
|1
|SADİYE ÖZDEMİR
|MEHMET
|TORTUM
|ÇARDAKLI
|132
|1
|FATMA ERKALEM (KÜÇÜK)
|MAHMUT
|TORTUM
|ÇARDAKLI
|136
|22
|FATMA ERKALEM (KÜÇÜK)
|MAHMUT
|TEKMAN
|KALAYCI
|115
|4
|AHMET GÜNEY
|MURAT
|TEKMAN
|KALAYCI
|115
|4
|ALİ GÜNEY
|MURAT
|TEKMAN
|KALAYCI
|115
|5
|AHMET AYAZ
|MUSTAFA
|TEKMAN
|KALAYCI
|115
|5
|MEHMET AYAZ
|MUSTAFA
|TEKMAN
|KALAYCI
|115
|13
|AHMET GÜNEY
|MURAT
|TEKMAN
|KALAYCI
|115
|13
|ALİ GÜNEY
|MURAT
|TEKMAN
|KALAYCI
|115
|14
|KUTBETTİN AKIN
|BAYRAM
|TEKMAN
|KALAYCI
|115
|14
|RAMAZAN AKIN
|NECMETTİN
|TEKMAN
|KALAYCI
|115
|14
|SELAHATTİN AKIN
|BAYRAM
|TEKMAN
|KALAYCI
|115
|16
|İSRACETTİN AYAZ
|YEMLİHAN
|TEKMAN
|KALAYCI
|113
|11
|KUTBETTİN AKIN
|BAYRAM
|TEKMAN
|KALAYCI
|113
|11
|RAMAZAN AKIN
|NECMETTİN
|TEKMAN
|KALAYCI
|113
|11
|SELAHATTİN AKIN
|BAYRAM
|TEKMAN
|KALAYCI
|116
|4
|ABDULLAH AS
|EŞREF
|TEKMAN
|KALAYCI
|116
|4
|ASUMAN AS
|ATİK
|TEKMAN
|KALAYCI
|116
|4
|MEHMET AS
|ATİK
|TEKMAN
|KALAYCI
|116
|5
|ABDULHAMİT YAŞAR
|YAŞAR
|TEKMAN
|KALAYCI
|116
|5
|RECEP YAŞAR
|YAŞAR
|TEKMAN
|KALAYCI
|113
|24
|LUTFİYE İDE (VURAL)
|FAİK
|TEKMAN
|KALAYCI
|113
|24
|M ZEKİ ABAY
|FETHULLAH
|TEKMAN
|KALAYCI
|113
|24
|MUHABBET ABAY (ŞABAHAT)
|FETHULLAH
|TEKMAN
|KALAYCI
|113
|24
|MUTEBER İDE (İLBAŞ)
|FAİK
|TEKMAN
|KALAYCI
|113
|24
|ŞAHABETTİN ŞAHİN
|MEMET
|TEKMAN
|KALAYCI
|113
|24
|ZİLKİF İDE
|FAİK
|TEKMAN
|KALAYCI
|125
|2
|ABDULHAMİT KAYA
|SAYİTMAMİ
|TEKMAN
|KALAYCI
|125
|2
|ABDULLAH KAYA
|SAYİTMAMİ
|TEKMAN
|KALAYCI
|125
|14
|MEMET EMİN CİHANOĞLU
|ARAP
|TEKMAN
|KALAYCI
|127
|2
|ALİ YAŞAR
|YAŞAR
|TEKMAN
|KALAYCI
|127
|11
|AHMET GÜNEY
|MURAT
|TEKMAN
|KALAYCI
|127
|11
|ALİ GÜNEY
|MURAT
|TEKMAN
|KALAYCI
|128
|23
|İSRACETTİN AYAZ
|YEMLİHAN
|TEKMAN
|KALAYCI
|128
|15
|ABDULLAH AS
|EŞREF
|TEKMAN
|KALAYCI
|128
|15
|ASUMAN AS
|ATİK
|TEKMAN
|KALAYCI
|128
|17
|ABDULHAMİT YAŞAR
|YAŞAR
|TEKMAN
|KALAYCI
|128
|17
|RECEP YAŞAR
|YAŞAR
|TEKMAN
|KOÇYAYLA
|133
|7
|SEYİTHAN KARTAL
|AĞA
|TEKMAN
|KOÇYAYLA
|133
|6
|SEYİTHAN KARTAL
|AĞA
|TEKMAN
|KOÇYAYLA
|154
|167
|ZEKİ ÇİÇEK
|ALİ
|TEKMAN
|KOÇYAYLA
|130
|13
|SERTİP BİNGÖL
|MAHMUT
|TEKMAN
|KOÇYAYLA
|111
|25
|SERTİP BİNGÖL
|MAHMUT
|TEKMAN
|KOÇYAYLA
|111
|26
|ÇİÇEK BİNGÖL
|M. EMİN
|TEKMAN
|KOÇYAYLA
|111
|69
|ABDULLAH POLAT
|TACEDDİN
|TEKMAN
|KOÇYAYLA
|111
|75
|AHMET AKTAŞ
|HACİ
|TEKMAN
|KOÇYAYLA
|130
|82
|MEHMET ALİ KANAR
|RAİF
|TEKMAN
|KOÇYAYLA
|130
|122
|ŞAHABETTİN SAYAN
|MEHMET ALİ
|TEKMAN
|KOÇYAYLA
|111
|158
|ÖZER BAYKAN
|FELEMEZ EKREM
|TEKMAN
|KOÇYAYLA
|114
|20
|ÖZER BAYKAN
|FELEMEZ EKREM
|TEKMAN
|KOÇYAYLA
|114
|60
|ÖNAL BAYKAN
|FELEMEZ EKREM
|TEKMAN
|KOÇYAYLA
|114
|58
|HÜSNÜ İNCESU
|FAHRETTİN
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|116
|13
|FEVZİ DAYAN
|DERVİŞ ALİ
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|116
|1
|GEVEZ DAĞ
|HÜSEYİN
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|116
|2
|CAFER MOROĞULLARI
|SELİM
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|116
|2
|TURAN MOROĞULLARI
|SELİM
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|116
|3
|HASAN AKIN
|ALİ
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|116
|4
|MEHMET ZEKİ AKYOL
|SELİM
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|116
|5
|ABDURRAHMAN SARITAŞ
|HÜSEYİN
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|116
|5
|ARAP SARITAŞ
|HÜSEYİN
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|116
|5
|MEMET SARITAŞ
|HÜSEYİN
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|108
|1
|HATUN KAYA
|MAHMUT
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|108
|1
|ALİRIZA KAYA
|BİNALİ
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|108
|1
|YILMAZ KAYA
|BİNALİ
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|108
|1
|MAKBULE KAYA
|BİNALİ
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|108
|1
|MEDİNE KARAKAYA
|BİNALİ
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|108
|1
|MEHMET KAYA
|BİNALİ
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|108
|2
|ALİ RESÜL ACAR
|HATİP
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|108
|3
|BABA DAYAN
|DERVİŞ
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|109
|3
|HAYDAR MOROĞULLARI
|HÜSEYİN
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|109
|4
|ABDURRAHMAN SARITAŞ
|HÜSEYİN
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|109
|4
|ARAP SARITAŞ
|HÜSEYİN
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|109
|4
|MEMET SARITAŞ
|HÜSEYİN
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|109
|4
|MUSA SARITAŞ
|HÜSEYİN
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|109
|5
|ELBEYİ ONBAŞI
|MAHMUT
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|109
|6
|ŞEMSETTİN SAR
|AZİZ
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|109
|7
|HASAN AKIN
|ALİ
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|110
|41
|ALİ YILMAZ
|HASAN
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|101
|100
|VELİ MOROĞULLARI
|HÜSEYİN
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|101
|95
|YUSUF YILMAZ
|MEHMET
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|101
|91
|YUSUF YILMAZ
|MEHMET
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|102
|38
|ALİ RESÜL ACAR
|HATİP
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|101
|90
|ALİ RESÜL ACAR
|HATİP
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|102
|39
|ZEYNEL ZİNİ
|HÜSEYIN
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|101
|23
|KAZİM KAZAR
|KAMER
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|101
|23
|SABRİ KAZAR
|KAMER
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|102
|43
|GAZİ AKIN
|HAŞİM
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|102
|43
|HALET AKIN (ÖZTÜRK)
|HAŞİM
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|102
|43
|HAYATİ AKIN
|HAŞİM
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|101
|10
|ABBAS SAR
|MUSA AZİZ
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|101
|10
|ŞEMSETTİN SAR
|AZİZ
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|101
|10
|YILMAZ SAR
|İLYAS
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|102
|44
|ALİ RESÜL ACAR
|HATİP
|TEKMAN
|ÇAYIRDAĞI
|101
|4
|ALİ RESÜL ACAR
|HATİP
|TEKMAN
|KURUCA
|106
|8
|GÜLLİZAR YILDIZ (SUCU)
|MEHMET
|TEKMAN
|KURUCA
|106
|5
|SAYİM YILMAZ
|MEMET
|TEKMAN
|KURUCA
|106
|3
|HADİCE YILDIZ
|ALİ
|TEKMAN
|KURUCA
|106
|2
|MUSTAFA DOGAN
|ALİ
|TEKMAN
|KURUCA
|106
|26
|MUSTAFA DOGAN
|ALİ
|TEKMAN
|KURUCA
|108
|1
|MUSTAFA DOGAN
|ALİ
|TEKMAN
|KURUCA
|106
|30
|ALİCAN YOLA
|YUSUF
|TEKMAN
|KURUCA
|106
|30
|ALİŞAN YOLA
|YUSUF
|TEKMAN
|ÇAĞLAR
|101
|19
|ALİ KARAKAYA
|VELİ
|TEKMAN
|ÇAĞLAR
|101
|19
|HİLMİ KARAKAYA
|VELİ
|TEKMAN
|ÇAĞLAR
|101
|19
|ZEKİ KARAKAYA
|VELİ
|TEKMAN
|ÇAĞLAR
|101
|18
|ALİ KARAKAYA
|VELİ
|TEKMAN
|ÇAĞLAR
|101
|18
|ZEKİ KARAKAYA
|VELİ
|TEKMAN
|ÇAĞLAR
|102
|1
|NAZMİYE KAYA
|HAYDAR
|TEKMAN
|ÇAĞLAR
|102
|1
|REŞAT KAYA
|SABRİ
|TEKMAN
|ÇAĞLAR
|115
|10
|FİRDES LAÇİN
|KAKİL
|TEKMAN
|ÇAĞLAR
|115
|10
|LİRA LAÇİN (ALBAY)
|KAKİL
|TEKMAN
|ÇAĞLAR
|115
|10
|MEHMET LAÇİN
|KAKİL
|TEKMAN
|ÇAĞLAR
|113
|36
|MUSA AK
|ALİKAMER
|TEKMAN
|ÇAĞLAR
|113
|37
|İSMAİL SALE
|YUSUF
|TEKMAN
|ÇAĞLAR
|106
|2
|HULUSİ YILDIZ
|HÜSEYİN
|TEKMAN
|ÇAĞLAR
|113
|1
|SERVET SÖNMEZ
|EŞREF
|TEKMAN
|ÇAĞLAR
|106
|3
|GÜZEL SÖNMEZ (UĞAN)
|EŞREF
|TEKMAN
|ÇAĞLAR
|106
|3
|SERVET SÖNMEZ
|EŞREF
|TEKMAN
|GÜMÜŞLÜK
|113
|1
|ATİLLA OĞUZ
|MUSTAFA
|TEKMAN
|GÜMÜŞLÜK
|114
|2
|MEMET AKTAŞ
|MUSTAFA
|TEKMAN
|GÜMÜŞLÜK
|114
|3
|YUSUF DEMİR
|VELİ
|TEKMAN
|GÜMÜŞLÜK
|119
|51
|HABİP NARİN
|MEMET
|TEKMAN
|GÜMÜŞLÜK
|119
|43
|PAŞA SARA
|SÜLEYMAN
|TEKMAN
|GÜMÜŞLÜK
|114
|10
|ALİHAN ÇİÇEK
|KAKİL
|TEKMAN
|GÜMÜŞLÜK
|111
|2
|AHMET YILDIRIM
|KAKİL
|TEKMAN
|GÜMÜŞLÜK
|111
|3
|KAMER KAYA
|YUSUF
|TEKMAN
|GÜMÜŞLÜK
|111
|5
|PAŞA SARA
|SÜLEYMAN
|TEKMAN
|GÜMÜŞLÜK
|111
|6
|ALİ YILDIZ
|MEVALİ
|TEKMAN
|GÜMÜŞLÜK
|112
|10
|ALİHAN ÇİÇEK
|KAKİL
|TEKMAN
|GÜMÜŞLÜK
|112
|11
|KAMER KAYA
|YUSUF
|TEKMAN
|GÜMÜŞLÜK
|112
|15
|HAYDAR NARİN
|BAHTİYAR
|TEKMAN
|GÜMÜŞLÜK
|112
|16
|HAYDAR NARİN
|BAHTİYAR
|YAKUTİYE
|GÜZELYAYLA
|118
|51
|HÜSEYİN TAŞDEMİR
|ŞÜKRÜ
|YAKUTİYE
|GÜZELYAYLA
|137
|2
|MAHMUT TURHAN
|MUSTAFA
|YAKUTİYE
|GÜZELYAYLA
|136
|8
|AHMET MURATOĞLU
|MUZAFFER
|YAKUTİYE
|GÜZELYAYLA
|136
|8
|HALUK MURATOĞLU
|MUZAFFER
|YAKUTİYE
|GÜZELYAYLA
|136
|20
|AYŞE KAYA
|SEFER
|YAKUTİYE
|GÜZELYAYLA
|136
|20
|ABDULLAH DOĞRUDİL
|SEFER
|YAKUTİYE
|GÜZELYAYLA
|136
|20
|OSMAN NURİ DOĞRUDİL
|SEFER
|YAKUTİYE
|GÜZELYAYLA
|136
|20
|FİKRET DOĞRUDİL
|FERİT
|YAKUTİYE
|GÜZELYAYLA
|136
|20
|FERİDUN DOĞRUDİL
|FERİT
|YAKUTİYE
|GÜZELYAYLA
|136
|20
|BUŞRA ÖZÇOLAK
|SEFER
|YAKUTİYE
|GÜZELYAYLA
|136
|6
|MERİH ŞEKEREOĞLU
|RAGIP
|YAKUTİYE
|GÜZELYAYLA
|136
|6
|SEYFULLAH DEMİRCİOĞLU
|MİRZE ALİ
|YAKUTİYE
|GÜZELYAYLA
|136
|6
|ARİF HİKMET DEMİRCİOĞLU
|MUSA
|YAKUTİYE
|GÜZELYAYLA
|136
|6
|METİN DEMİRCİOĞLU
|MUSA
|YAKUTİYE
|GÜZELYAYLA
|136
|6
|EMRULLAH DEMİRCİOĞLU
|ABAMÜSLİM
|YAKUTİYE
|GÜZELYAYLA
|136
|6
|ZUHAL CİYER
|RAĞIP
|TEKMAN
|ÇUKURYAYLA
|0
|349
|ALAATTİN AĞIRKAYA
|FAİK
|TEKMAN
|ÇUKURYAYLA
|0
|349
|FEYZULLAH AĞIRKAYA
|FAİK
|TEKMAN
|ÇUKURYAYLA
|0
|345
|BAHATTİN YOLUK
|HÜSEYİN
|TEKMAN
|ÇUKURYAYLA
|0
|345
|HALİT
|MEHMET NURİ
|TEKMAN
|ÇUKURYAYLA
|0
|345
|MEHMET YOLUK
|HÜSEYİN
|TEKMAN
|ÇUKURYAYLA
|0
|345
|SIRRI YOLUK
|HÜSEYİN
|TEKMAN
|ÇUKURYAYLA
|0
|348
|ABDURREZAK SAYAN
|SADİ
|TEKMAN
|ÇUKURYAYLA
|0
|348
|SAİT SAYAN
|CANŞA
|TEKMAN
|ÇUKURYAYLA
|0
|502
|ABDULLAH FİLİK
|ALİ
|TEKMAN
|ÇUKURYAYLA
|0
|502
|ABDULBAKİ YAŞAR
|MEHMET
|TEKMAN
|ÇUKURYAYLA
|0
|502
|ABDURRAHMAN AĞIRLI
|ABDULLAH
|TEKMAN
|ÇUKURYAYLA
|0
|502
|EFENDİ ÇELİK
|TEVFİK
|TEKMAN
|ÇUKURYAYLA
|0
|502
|EMİN ÇOBAN
|AHMET
|TEKMAN
|ÇUKURYAYLA
|0
|502
|GÜLÜZAR YAŞAR
|MEHMET
|TEKMAN
|ÇUKURYAYLA
|0
|502
|HASAN DEMİR
|AHMET
|TEKMAN
|ÇUKURYAYLA
|0
|502
|ABDURRAHMAN AĞIRLI
|ABDULLAH
|TEKMAN
|ÇUKURYAYLA
|0
|502
|SADİ YAŞAR
|MEHMET
|TEKMAN
|ÇUKURYAYLA
|0
|502
|SARAYİ ÇELİK
|TEVFİK
|TEKMAN
|ÇUKURYAYLA
|0
|502
|SELİM YAŞAR
|MEHMET
|TEKMAN
|ÇUKURYAYLA
|0
|502
|ZABİT ÇELİK
|TEVFİK
|TEKMAN
|ÇUKURYAYLA
|0
|299
|ABDULLAH ALTUN
|HASAN
|TEKMAN
|ÇUKURYAYLA
|0
|299
|FETULLAH ALTUN
|HASAN
|TEKMAN
|ÇUKURYAYLA
|0
|299
|HANIM ALTUN
|ABDURRAHMAN
|TEKMAN
|ÇUKURYAYLA
|0
|299
|ZÜMRÜTA ALTUN
|HASAN
|TEKMAN
|KAYABOĞAZI
|106
|29
|ABDULLAH GÜVENİR
|AHMET ATİK
|TEKMAN
|KAYABOĞAZI
|106
|29
|LÜTFİYE GÜVENİR (SAYAN)
|AHMET ATİK
|TEKMAN
|KAYABOĞAZI
|106
|29
|SIDDIKA GÜVENİR (BAŞAK)
|AHMET ATİK
|TEKMAN
|KAYABOĞAZI
|106
|29
|ŞADİYE GÜVENİR (SAYAN)
|AHMET ATİK
|TEKMAN
|KAYABOĞAZI
|107
|5
|ADEM KİSELİ
|M.HANİFİ
|TEKMAN
|KAYABOĞAZI
|107
|5
|AHMET TAŞ
|ALİ
|TEKMAN
|KAYABOĞAZI
|107
|5
|ALİ KİSELİ
|ÖMER
|TEKMAN
|KAYABOĞAZI
|107
|5
|AYNUR ARIBAŞ
|M.HANİFİ
|TEKMAN
|KAYABOĞAZI
|107
|5
|BERFA ÖZER
|ETEM
|TEKMAN
|KAYABOĞAZI
|107
|5
|BERİVAN MALAZGİRT
|ALİ
|TEKMAN
|KAYABOĞAZI
|107
|5
|BEYAZ KİSELİ
|ÖMER
|TEKMAN
|KAYABOĞAZI
|107
|5
|BİLAL TAŞ
|ALİ
|TEKMAN
|KAYABOĞAZI
|107
|5
|CAMİ KİSELİ
|HASAN
|TEKMAN
|KAYABOĞAZI
|107
|5
|EKREM KİSELİ
|HÜSEYİN
|TEKMAN
|KAYABOĞAZI
|107
|5
|ELİF KİSELİ
|ÖMER
|TEKMAN
|KAYABOĞAZI
|107
|5
|EMİNE DÜNDAR
|CUMA
|TEKMAN
|KAYABOĞAZI
|107
|5
|FAYTUN KİSELİ
|YUSUF
|TEKMAN
|KAYABOĞAZI
|107
|5
|FİRDES SELÇUK
|CUMA
|TEKMAN
|KAYABOĞAZI
|107
|5
|GÜLLİ ÇELİK
|ALİ
|TEKMAN
|KAYABOĞAZI
|107
|5
|GÜLNETAŞ UÇAR
|ETEM
|TEKMAN
|KAYABOĞAZI
|107
|5
|HACİ UÇAR
|ETEM
|TEKMAN
|KAYABOĞAZI
|107
|5
|HASAN KİSELİ
|HÜSEYİN
|TEKMAN
|KAYABOĞAZI
|107
|5
|HAYRİYE YILMAZ
|CUMA
|TEKMAN
|KAYABOĞAZI
|107
|5
|HEDİYE KİSELİ
|ABDULLAH
|TEKMAN
|KAYABOĞAZI
|107
|5
|HÜSNÜ KİSELİ
|HASAN
|TEKMAN
|KAYABOĞAZI
|107
|5
|İDRİS KİSELİ
|M.HANİFİ
|TEKMAN
|KAYABOĞAZI
|107
|5
|İSA KİSELİ
|M.HANİFİ
|TEKMAN
|KAYABOĞAZI
|107
|5
|MELEK CİNGÖZ
|YUSUF
|TEKMAN
|KAYABOĞAZI
|107
|5
|MUSA KİSELİ
|M.HANİFİ
|TEKMAN
|KAYABOĞAZI
|107
|5
|RECEP UÇAR
|ETEM
|TEKMAN
|KAYABOĞAZI
|107
|5
|RINDİ KİSELİ
|ÖMER
|TEKMAN
|KAYABOĞAZI
|107
|5
|SAİM KİSELİ
|M.HANİFİ
|TEKMAN
|KAYABOĞAZI
|107
|5
|SEBİHA KİSELİ
|SEYFETTİN
|TEKMAN
|KAYABOĞAZI
|107
|5
|SEMİHA CİNGÖZ (ERDOĞAN)
|YUSUF
|TEKMAN
|KAYABOĞAZI
|107
|5
|SIDDIK KİSELİ
|HASAN
|TEKMAN
|KAYABOĞAZI
|107
|5
|SİRACETTİN KİSELİ
|HÜSEYİN
|TEKMAN
|KAYABOĞAZI
|107
|5
|ŞAHİN TAŞ
|ALİ
|TEKMAN
|KAYABOĞAZI
|107
|5
|YAKUP KİSELİ
|M.HANİFİ
|TEKMAN
|KAYABOĞAZI
|107
|5
|YUSUF KİSELİ
|ÖMER
|TEKMAN
|KAYABOĞAZI
|107
|5
|ZEYNEP ARSLAN
|M.HANİFİ
|TEKMAN
|GÖKOĞLAN
|117
|38
|ŞAHABETTİN DURMAZ
|SAİT
|TEKMAN
|GÖKOĞLAN
|117
|39
|DİLŞAH GÖKOĞLAN
|SAİT
|TEKMAN
|GÖKOĞLAN
|112
|12
|ŞAHABETTİN DURNAGÖL
|ABDAL
|TEKMAN
|GÖKOĞLAN
|112
|11
|ŞAHABETTİN DURNAGÖL
|ABDAL
|TEKMAN
|GÖKOĞLAN
|112
|10
|CUMA BİNGÖL
|HASAN
|TEKMAN
|GÖKOĞLAN
|111
|17
|CUMA BİNGÖL
|HASAN
|TEKMAN
|GÖKOĞLAN
|111
|19
|MEHMET TOPAL
|ÖMER
|TEKMAN
|KARLICA
|103
|4
|ABDULLAH KAYA
|DERVİŞ
|TEKMAN
|KARLICA
|103
|22
|RÜSTEM ÖZEL
|FAZLI
|TEKMAN
|KARLICA
|103
|22
|SEYFETTİN ÖZEL
|FAZLI
|TEKMAN
|KARLICA
|104
|27
|ABDULLAH KAYA
|DERVİŞ
|TEKMAN
|KARLICA
|104
|27
|ABDULMELİK ÖZBEY
|AHMET
|TEKMAN
|KARLICA
|104
|27
|HALİT ÖZEL
|SEYFETTİN
|TEKMAN
|KARLICA
|104
|10
|ZEKİ YILDIZ
|YUSUF
|TEKMAN
|KARLICA
|104
|2
|AHMET YILDIZ
|ATEŞ
|TEKMAN
|KARLICA
|104
|2
|ESMER KAYA
|DERVİŞ
|TEKMAN
|KARLICA
|113
|4
|AHMET YILDIZ
|ATEŞ
|TEKMAN
|KARLICA
|113
|4
|ESMER KAYA
|DERVİŞ
|TEKMAN
|KARLICA
|110
|3
|ABDULLAH KAYA
|DERVİŞ
|TEKMAN
|KARLICA
|110
|3
|AHMET YILDIZ
|ATEŞ
|TEKMAN
|ALABAYIR
|102
|15
|DERVİŞ HOLLO
|AHMET
|TEKMAN
|ALABAYIR
|102
|15
|HALİS HOLLO
|EŞREF
|TEKMAN
|ALABAYIR
|102
|17
|M.NURİ YILDIZ
|NÜSRET
|TEKMAN
|ALABAYIR
|102
|18
|DEVRİŞ VURAL
|MEMET ZEKİ
|TEKMAN
|ALABAYIR
|102
|18
|ZÜLKÜF VURAL
|MEMET ZEKİ
|TEKMAN
|ALABAYIR
|102
|19
|ABDÜLHALİK VURAL
|MEMET ZEKİ
|TEKMAN
|ALABAYIR
|106
|14
|ABDÜLHALİK VURAL
|MEMET ZEKİ
|TEKMAN
|ALABAYIR
|106
|14
|DEVRİŞ VURAL
|MEMET ZEKİ
|TEKMAN
|ALABAYIR
|106
|14
|HASAN VURAL
|MEMET SIDDİK
|TEKMAN
|ALABAYIR
|106
|14
|LETİFE VURAL
|CEMAL
|TEKMAN
|ALABAYIR
|106
|14
|SELAHATTİN VURAL
|MEMET SIDDİK
|TEKMAN
|ALABAYIR
|118
|14
|ABDÜLHALİK VURAL
|MEMET ZEKİ
|TEKMAN
|ALABAYIR
|118
|14
|DEVRİŞ VURAL
|MEMET ZEKİ
|TEKMAN
|ALABAYIR
|118
|14
|HASAN VURAL
|MEMET SIDDİK
|TEKMAN
|ALABAYIR
|118
|14
|LETİFE VURAL
|CEMAL
|TEKMAN
|ALABAYIR
|117
|1
|ABDÜLHALİK VURAL
|MEMET ZEKİ
|TEKMAN
|ALABAYIR
|117
|1
|DEVRİŞ VURAL
|MEMET ZEKİ
|TEKMAN
|ALABAYIR
|117
|1
|HASAN VURAL
|MEMET SIDDİK
|TEKMAN
|ALABAYIR
|117
|1
|SELAHATTİN VURAL
|MEMET SIDDİK
|TEKMAN
|ALABAYIR
|109
|37
|ABDÜLHALİK VURAL
|MEMET ZEKİ
|TEKMAN
|ALABAYIR
|109
|37
|DEVRİŞ VURAL
|MEMET ZEKİ
|TEKMAN
|ALABAYIR
|109
|37
|HASAN VURAL
|MEMET SIDDİK
|TEKMAN
|ALABAYIR
|109
|37
|LETİFE VURAL
|CEMAL
|TEKMAN
|ALABAYIR
|109
|37
|SELAHATTİN VURAL
|MEMET SIDDİK
|TEKMAN
|ALABAYIR
|109
|36
|ZÜLKÜF VURAL
|MEMET ZEKİ
|TEKMAN
|ALABAYIR
|109
|38
|ZİNNET ÖZKARACA
|MEMET
|TEKMAN
|ALABAYIR
|109
|39
|ZİNNET ÖZKARACA
|MEMET
|TEKMAN
|ALABAYIR
|109
|40
|HAYDAR ÖZKARACA
|HALİT
|TEKMAN
|ALABAYIR
|107
|8
|ÖMER YILDIRIM
|ABDULLAH
|TEKMAN
|AKDAMAR
|117
|11
|ZEKİ AKKUŞ
|MAHMUT
|TEKMAN
|AKDAMAR
|117
|12
|HAMİT AKKUŞ
|TALHA
|TEKMAN
|AKDAMAR
|109
|34
|KEMAL ŞEKER
|AGİT
|TEKMAN
|YİĞİTLER
|120
|1
|FATİH DEMİR
|MEHMET
|TEKMAN
|YİĞİTLER
|124
|8
|EŞREF ÇELİK
|KUDBETTİN
|TEKMAN
|YİĞİTLER
|124
|8
|SEYRAN ÇELİK
|AHMET
|TEKMAN
|YİĞİTLER
|124
|8
|SULTAN ÇELİK (DEMİR)
|KUDBETTİN
|TEKMAN
|YİĞİTLER
|120
|11
|ZAHİRE BOZKURT (NALKIRAN)
|MEHMETSIDIK
|TEKMAN
|YİĞİTLER
|121
|5
|ABDULMELİK DEMİR
|KIYASETTİN
|TEKMAN
|YİĞİTLER
|121
|6
|SAYIM DEMİR
|MELEK
|TEKMAN
|YİĞİTLER
|119
|10
|MAHMUT DOĞAN
|M.GAZİ
|TEKMAN
|KARLICA
|103
|3
|AHMET YILDIZ
|DİLAVER
|TEKMAN
|KARLICA
|103
|3
|BİLENT ÖZEL
|GILLAR
|TEKMAN
|KARLICA
|103
|3
|HALİT ÖZEL
|SEYFETTİN
|TEKMAN
|KARLICA
|103
|3
|MAHİR YILDIZ
|HASAN
|TEKMAN
|KARLICA
|103
|3
|MUZAFFER YILDIZ
|ZEKİ
|TEKMAN
|KARLICA
|103
|3
|YÜKSEL YILDIZ
|ZEKİ
|TEKMAN
|DALSÖĞÜT
|112
|26
|MEMET ZAHİR İBA
|ADİL
|TEKMAN
|DALSÖĞÜT
|112
|26
|YAHYA İBA
|ADİL
|TEKMAN
|DALSÖĞÜT
|112
|25
|HALİT YILDIRIM
|GİYASETTİN
|TEKMAN
|DALSÖĞÜT
|112
|24
|MEMET ZAHİR İBA
|ADİL
|TEKMAN
|DALSÖĞÜT
|112
|24
|YAHYA İBA
|ADİL
|TEKMAN
|DALSÖĞÜT
|112
|11
|ABDÜLHALİK VURAL
|MEMET ZEKİ
|TEKMAN
|DALSÖĞÜT
|112
|11
|DEVRİŞ VURAL
|MEMET ZEKİ
|TEKMAN
|DALSÖĞÜT
|112
|11
|HASAN VURAL
|MEMET SIDDİK
|TEKMAN
|DALSÖĞÜT
|112
|11
|SELAHATTİN VURAL
|MEMET SIDDİK
|TEKMAN
|DALSÖĞÜT
|112
|11
|ZÜLKÜF VURAL
|MEMET ZEKİ
|TEKMAN
|DALSÖĞÜT
|113
|23
|MUSTAFA ÖZDEMİR
|FİLİT
|TEKMAN
|DALSÖĞÜT
|117
|2
|FETULLAH İLBEYİ
|ABDULKADİR
|TEKMAN
|DALSÖĞÜT
|117
|2
|HÜSEYİN İLBEYİ
|HASAN
|TEKMAN
|DALSÖĞÜT
|117
|2
|NURİ İLBEYİ
|ABDURRAHMAN
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|102
|152
|İSMAİL HAKKI ÇAĞLAYAN
|RASİM
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|102
|163
|İSMAİL HAKKI ÇAĞLAYAN
|RASİM
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|102
|185
|İBRAHİM KARA
|HÜSEYİN
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|102
|193
|MUSTAFA ÇOLAKOĞLU
|DURSUN
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|102
|191
|HASAN EKŞİ
|MEHMET
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|102
|191
|ZAHİDE AYDIN
|MEHMET
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|102
|191
|MİNE ARSLAN
|CELAL
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|102
|191
|NEŞE ARSLAN (SIKTAŞ)
|CELAL
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|102
|191
|İSMET GÖNÜL ARSLAN
|CELAL
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|102
|191
|NECDET KÜÇÜKAYDIN
|ALİ
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|102
|191
|EMİNE AKTAŞ
|ALİ
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|102
|202
|OSMAN AKKUŞ
|HASAN
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|102
|201
|İDRİS AKKUŞ
|MEMET
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|102
|201
|MUSTAFA AKKUŞ
|MEMET
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|102
|207
|HÜSEYİN AKKUŞ
|ALİ
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|102
|221
|HASAN ATEŞ
|ALİ OSMAN
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|102
|221
|EMİNE ATEŞ (KAYA)
|ALİ OSMAN
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|102
|211
|MUSTAFA ÇELİK
|MEMET
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|102
|211
|SEHER ÇELİK (MİLLİ)
|İBRAHİM
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|102
|211
|MERYEM ÇELİK (ATEŞ)
|İBRAHİM
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|123
|5
|AYNUR AYGÜN
|MUSTAFA
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|123
|5
|İNAYET KOÇAN
|MUSTAFA
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|123
|5
|AHMET EKŞİ
|MUSTAFA
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|123
|6
|MUSTAFA EKŞİ
|HASAN
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|123
|11
|GÜLİNAZ AKKUŞ
|HALİL
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|123
|12
|GÜLİNAZ AKKUŞ
|HALİL
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|133
|137
|OSMAN AKKUŞ
|HÜSEYİN
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|133
|138
|OSMAN AKKUŞ
|HÜSEYİN
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|133
|136
|MECİT AKKUŞ
|İSMAİL
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|133
|4
|ESENGÜL ŞAHİN
|YUSUF
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|133
|4
|SEHER AYDEMİR ÖZKAN
|YUSUF
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|133
|4
|SÜMEYRA EFİLOĞLU
|HÜSEYİN
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|133
|4
|SÜMEYRA EFİLOĞLU
|HÜSEYİN
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|121
|9
|HAYATİ EKŞİ
|MEHMET
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|121
|9
|HASAN EKŞİ
|MEHMET
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|101
|457
|HÜSEYİN AKKUŞ
|ALİ
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|101
|453
|ZELİHA AKKUŞ (KAYA)
|MUSTAFA
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|101
|453
|MEMET GELMİŞ
|OSMAN
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|101
|451
|ZELİHA AKKUŞ (KAYA)
|MUSTAFA
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|101
|451
|MEMET GELMİŞ
|OSMAN
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|101
|450
|EMİNE AKKUŞ (GÜLTEKİN)
|EMİN
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|101
|442
|İBRAHİM ÖZDEMİR
|ALİ
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|101
|439
|ALİ ARSLAN
|İMDAT
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|101
|439
|FATMA ARSLAN (AKKUŞ)
|İMDAT
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|101
|439
|MEHMET ARSLAN
|İMDAT
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|101
|432
|AYŞE ÇAĞLAYAN
|KURBAN
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|101
|423
|ALİ ARSLAN
|İMDAT
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|101
|423
|FATMA ARSLAN (AKKUŞ)
|İMDAT
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|101
|423
|MEHMET ARSLAN
|İMDAT
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|101
|401
|AYŞE ÇAĞLAYAN
|KURBAN
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|101
|403
|HIZIR EKŞİ
|SÜLEYMAN
|İSPİR
|ÇAYIRÖZÜ
|101
|879
|HIZIR EKŞİ
|SÜLEYMAN
|İSPİR
|ÖZLÜCE
|147
|4
|ABDULLAH YILDIRIM
|ALİ
|İSPİR
|ÖZLÜCE
|148
|1
|ALİ OSMAN YILDIRIM
|OSMAN
|İSPİR
|ÖZLÜCE
|149
|2
|SELVİYE YILDIRIM
|ALAETTİN
|İSPİR
|ÖZLÜCE
|149
|2
|ALİ YILDIRIM
|AHMET
|İSPİR
|ÖZLÜCE
|149
|2
|BEHİYE ŞIH
|AHMET
|İSPİR
|ÖZLÜCE
|104
|15
|SEFURE DAĞ
|HASAN
|İSPİR
|ÖZLÜCE
|104
|17
|FİLİZ KARTAL
|İBRAHİM
|İSPİR
|ÖZLÜCE
|104
|17
|MUSTAFA ARSLAN
|İBRAHİM
|İSPİR
|ÖZLÜCE
|104
|17
|ŞAH İSMAİL ARSLAN
|İBRAHİM
|İSPİR
|ÖZLÜCE
|104
|17
|ŞENOL ARSLAN
|İBRAHİM
|İSPİR
|ÖZLÜCE
|101
|120
|HAKKI ÖZDEMİR
|İBRAHİM
|İSPİR
|ÖZLÜCE
|101
|120
|CELAL ARSLAN
|BAYRAM
|İSPİR
|ÖZLÜCE
|101
|121
|FİLİZ KARTAL
|İBRAHİM
|İSPİR
|ÖZLÜCE
|101
|121
|MUSTAFA ARSLAN
|İBRAHİM
|İSPİR
|ÖZLÜCE
|101
|121
|ŞAH İSMAİL ARSLAN
|İBRAHİM
|İSPİR
|ÖZLÜCE
|101
|121
|ŞENOL ARSLAN
|İBRAHİM
|KARAYAZI
|MOLLAOSMAN
|148
|2
|UĞUR TAN
|MEMET
|KARAYAZI
|MOLLAOSMAN
|148
|3
|ENİS KARATAŞ
|HULUSİ
|KARAYAZI
|MOLLAOSMAN
|148
|17
|ABDULLAH ÇİFTÇİ
|BEDİR
|KARAYAZI
|MOLLAOSMAN
|116
|11
|ENİS KARATAŞ
|HULUSİ
|KARAYAZI
|MOLLAOSMAN
|132
|9
|CAZİM YILDIRIM
|CİMŞİT
|KARAYAZI
|MOLLAOSMAN
|122
|1
|FERAMUZ YILDIRIM
|HAMİT
|KARAYAZI
|ÇELİKLİ
|102
|1
|ABDULLAH CEYHAN
|MEHMET
|KARAYAZI
|ÇELİKLİ
|102
|1
|ABUBEKİR CEYHAN
|MEHMET
|KARAYAZI
|ÇELİKLİ
|102
|5
|MUSTAFA YILDIRIM
|KASİM
|KARAYAZI
|ÇELİKLİ
|102
|214
|HÜSEYİN CEYHAN
|ALİ
|KARAYAZI
|ÇELİKLİ
|102
|222
|SÜLEYMAN ÇELİK
|FAHRETTİN
|KARAYAZI
|ÇELİKLİ
|102
|166
|SÜLEYMAN ÇELİK
|SAİT
|KARAYAZI
|UĞURDALI
|101
|22
|ESET ESNEK
|MEHMET SAİT
|KARAYAZI
|UĞURDALI
|102
|3
|TACETTİN AYAZ
|ZUBİT
|KARAYAZI
|UĞURDALI
|103
|26
|ESET ESNEK
|MEHMET SAİT
|KARAYAZI
|UĞURDALI
|106
|7
|KIYASETTİN KUTLUAY
|ABDURREZAK
|KARAYAZI
|UĞURDALI
|106
|8
|FESİH KARAKAYA
|ALO
|KARAYAZI
|UĞURDALI
|106
|8
|HASAN KUTLUAY
|ORHAN
|KARAYAZI
|UĞURDALI
|106
|8
|MAZHAR KUTLUAY
|SALAHATTİN
|KARAYAZI
|UĞURDALI
|103
|25
|FESİH KARAKAYA
|ALO
|KARAYAZI
|UĞURDALI
|103
|25
|HASAN KUTLUAY
|ORHAN
|KARAYAZI
|UĞURDALI
|103
|25
|MAZHAR KUTLUAY
|SALAHATTİN
|KARAYAZI
|UĞURDALI
|106
|9
|KIYASETTİN KUTLUAY
|ABDURREZAK
|KARAYAZI
|UĞURDALI
|103
|23
|KIYASETTİN KUTLUAY
|ABDURREZAK
|KARAYAZI
|UĞURDALI
|103
|22
|FESİH KARAKAYA
|ALO
|KARAYAZI
|UĞURDALI
|103
|22
|HASAN KUTLUAY
|ORHAN
|KARAYAZI
|UĞURDALI
|103
|22
|MAZHAR KUTLUAY
|SALAHATTİN
|KARAYAZI
|UĞURDALI
|106
|14
|FESİH KARAKAYA
|ALO
|KARAYAZI
|UĞURDALI
|106
|14
|HASAN KUTLUAY
|ORHAN
|KARAYAZI
|UĞURDALI
|106
|14
|MAZHAR KUTLUAY
|SALAHATTİN
|KARAYAZI
|UĞURDALI
|106
|15
|FAZİLE ARAS
|SABRİ
|KARAYAZI
|UĞURDALI
|106
|16
|ŞENGÜL YAMAK
|KASİM
|KARAYAZI
|UĞURDALI
|106
|24
|HAMİT YAMAK
|YUSUF
|KARAYAZI
|KARABEY
|109
|16
|YASİN KARABAKAN
|HÜSEYİN
|KARAYAZI
|KARABEY
|109
|15
|YASİN KARABAKAN
|HÜSEYİN
|KARAYAZI
|KARABEY
|102
|42
|YASİN KARABAKAN
|HÜSEYİN
|KARAYAZI
|KARABEY
|102
|37
|ŞEMSETTİN KARABAKAN
|ENVER
|KARAYAZI
|KARABEY
|102
|34
|ŞEMSETTİN KARABAKAN
|ENVER
|KARAYAZI
|KARABEY
|102
|32
|ŞEMSETTİN KARABAKAN
|ENVER
|KARAYAZI
|KARABEY
|138
|1
|YAVUZ KARABAKAN
|MEHMET
|KARAYAZI
|ELMALIDEREGÜLLÜ
|111
|10
|ABDULBARİ MAHÇUP
|ŞEMSETTİN
|KARAYAZI
|SUKONAK
|116
|34
|HÜSEYİN EREN
|AHMET
|KARAYAZI
|SUKONAK
|116
|37
|NESİM DİNÇ
|AHMET
|KARAYAZI
|SUKONAK
|116
|52
|ALİ EREN
|TACETTİN
|KARAYAZI
|SUKONAK
|116
|54
|ALİ EREN
|TACETTİN
|KARAYAZI
|SUKONAK
|116
|56
|EMİN YAMAK
|SÜLEYMAN
|KARAYAZI
|SUKONAK
|116
|89
|MEDİNE EREN
|SÜLEYMAN
|KARAYAZI
|SUKONAK
|116
|88
|MEHMET SENA YAMAK
|ASLAN
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|115
|2
|MUSTAFA KESGİN
|KAYA
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|115
|2
|NERGİZ KESKİN
|KAYA
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|124
|5
|VELİ KARTAL
|MAHMUT
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|125
|69
|RIZA KAYGISIZ
|YUSUF
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|125
|72
|NARİNGÜL ÇELENK
|MÜRTEZA
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|125
|1
|RIZA KAYGISIZ
|YUSUF
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|125
|3
|MURAT KALKAN
|MUSTAFA
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|125
|4
|SÜLEYMAN KALKAN
|MUSTAFA
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|125
|64
|HASAN KILIÇ
|ALİ
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|125
|59
|HANIM KESKİN
|HÜSEYİN
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|125
|59
|YILMAZ KESKİN
|HASAN
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|125
|50
|RIZA KAYGISIZ
|YUSUF
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|101
|881
|BEKTAŞ KAYGUSUZ
|MURAT
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|101
|881
|ÇİÇEK GÖÇMEN
|MURAT
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|125
|49
|HEDİYE KAYGISIZ
|YUSUF
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|125
|48
|BAYRAM KARTAL
|RIZA
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|125
|41
|CELAL KALKAN
|İBRAHİM
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|125
|44
|VELİ KANIK
|HALİL
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|125
|43
|ALİ KANIK
|HASAN
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|126
|60
|FERHAT KARATAY
|HASAN
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|126
|60
|NERGİZ KESGİN
|HASAN
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|126
|52
|MÜJDE YEŞİLYURT BAYRAM
|SEYİTALİ
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|126
|43
|İLYAS KUL
|RIZA
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|126
|43
|SONA KUL
|MAHMUT
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|126
|42
|TAHSİN KUL
|KURBAN
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|126
|41
|İZZET KARATAY
|VELİ
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|126
|40
|ALİ KAYGISIZ
|İBRAHİM
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|101
|343
|AYSEL ERGÜL
|BEKTAŞ
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|101
|343
|GÜLSEN KARTAL
|BEKTAŞ
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|101
|343
|AYSEL ERGÜL
|BEKTAŞ
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|101
|343
|GÜLSEN KARTAL
|BEKTAŞ
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|101
|344
|MAHMUT KAYGUSUZ
|VELİ
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|101
|344
|YALÇIN KAYGUSUZ
|VELİ
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|101
|350
|RIZA ÇELENK
|İSMAİL
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|101
|351
|DENİZ KOÇ
|AKIN
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|101
|356
|ALİ ÇELENK
|MURAT
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|101
|635
|HASAN ÇELENK
|ALİ
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|101
|635
|ŞENGÜL ÇELENK
|ALİ
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|101
|632
|ALİ KAYGISIZ
|İBRAHİM
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|101
|425
|HASAN ÇELENK
|İSMAİL
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|101
|425
|HASAN ÇELENK
|İSMAİL
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|101
|605
|BEHÇET KIZILTAN
|CUMA
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|101
|457
|HEDİYE KAYGISIZ
|YUSUF
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|101
|458
|MİNE KESKİN
|ŞAMİL
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|101
|458
|MÜSLÜM KESKİN
|ALİMİRZE
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|101
|458
|EMİNE ÇELENK
|ALİ RIZA
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|101
|459
|AYTEKİN KARATAY
|KAMİL
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|101
|459
|ÇİMEN KARATAY
|KAMİL
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|148
|1
|ASLAN ÇELENK
|MURAT
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|101
|526
|BEHÇET KIZILTAN
|CUMA
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|101
|524
|BEHÇET KIZILTAN
|CUMA
|ŞENKAYA
|NİŞANTAŞI
|101
|924
|VELİ KIZILTAN
|SÜLEYMAN
|ŞENKAYA
|KAYALISU
|101
|231
|GÜLALİ UÇAR
|KEMAL
|ŞENKAYA
|KAYALISU
|124
|9
|AHMET TÖREN
|MURAT
|ŞENKAYA
|KAYALISU
|124
|9
|ALİ TÖREN
|MURAT
|ŞENKAYA
|KAYALISU
|124
|9
|HASAN TÖREN
|MURAT
|ŞENKAYA
|KAYALISU
|124
|9
|MUHARREM TÖREN
|MURAT
|ŞENKAYA
|KAYALISU
|124
|7
|ALİ TÖREN
|ASKER
|ŞENKAYA
|KAYALISU
|101
|223
|ABİT TAŞAN
|BAYRAM
|ŞENKAYA
|KAYALISU
|101
|223
|KİRAZ TAŞAN
|ABİT
|ŞENKAYA
|KAYALISU
|101
|222
|BİLAL TUNCAY
|TOSUN
|ŞENKAYA
|KAYALISU
|101
|221
|ASİM TAŞAN
|MURAT
|ŞENKAYA
|KAYALISU
|101
|220
|ALİ TAŞAN
|MURAT
|ŞENKAYA
|KAYALISU
|101
|218
|BİNALİ TAŞAN
|ABBAS
|ŞENKAYA
|KAYALISU
|101
|217
|ASİM TAŞAN
|MURAT
|ŞENKAYA
|KAYALISU
|101
|215
|ALİ TAŞAN
|MURAT
|ŞENKAYA
|KAYALISU
|101
|211
|ALİ TÖREN
|CUMA
|ŞENKAYA
|KAYALISU
|101
|211
|FERHAT TÖREN
|CUMA
|ŞENKAYA
|KAYALISU
|101
|190
|FERHAT TÖREN
|CUMA
|ŞENKAYA
|KAYALISU
|101
|152
|EMİRALİ TÖREN
|YUSUF
|ŞENKAYA
|KAYALISU
|101
|151
|NAZİM TAŞAN
|MURAT
|ŞENKAYA
|KAYALISU
|101
|147
|ALİ TÖREN
|ASKER
|ŞENKAYA
|KAYALISU
|101
|147
|CEMAL TÖREN
|ASKER
|ŞENKAYA
|KAYALISU
|101
|147
|EMMİ TÖREN
|ASKER
|ŞENKAYA
|KAYALISU
|101
|145
|CEMAL ORAL
|KARACA
|ŞENKAYA
|KAYALISU
|101
|143
|ALİ TAŞAN
|MURAT
|ŞENKAYA
|KAYALISU
|101
|142
|HASAN TAŞAN
|ASİM
|ŞENKAYA
|KAYALISU
|101
|142
|NAZİM TAŞAN
|ASİM
|ŞENKAYA
|KAYALISU
|101
|64
|HAMDULLAH TOKAN
|ÇIRAK
|ŞENKAYA
|KAYALISU
|101
|138
|GÜLALİ UÇAR
|KEMAL
|ŞENKAYA
|KAYALISU
|101
|66
|NARGÜZER TOKAN
|ASKER
|ŞENKAYA
|KAYALISU
|101
|66
|ÜNAL TOKAN
|DAVUT
|ŞENKAYA
|KAYALISU
|101
|136
|MEDİNE TÖREN
|BİNALİ
|ŞENKAYA
|KAYALISU
|101
|136
|NAZLİ TURAL
|CUMA
|ŞENKAYA
|KAYALISU
|101
|75
|BİLAL TUNCAY
|TOSUN
|ŞENKAYA
|KAYALISU
|101
|133
|CEYRAN TUNCAY
|İSKENDER
|ŞENKAYA
|KAYALISU
|101
|132
|SAFİYE TUNCAY
|ASİM
|ŞENKAYA
|DOKUZELMA
|101
|40
|GAZİ ÜSTÜNDAĞ
|HÜSEYİN
|ŞENKAYA
|DOKUZELMA
|101
|46
|ZEKERİYA EROĞLU
|MEMET
|ŞENKAYA
|GÜLVEREN
|101
|525
|KEMAL EROĞLU
|MEVLÜT
|ŞENKAYA
|GÜLVEREN
|101
|543
|SÜRMELİ ALTUNER
|SADET
|ŞENKAYA
|GÜLVEREN
|101
|56
|NAZİFE AKTÜRK
|RECEP
|ŞENKAYA
|GÜLVEREN
|101
|63
|ŞANZİMET EROĞLU
|DİLAVER
|ŞENKAYA
|GÜLVEREN
|101
|68
|İSRAFİL AKTÜRK
|ZİYETTİN
|ŞENKAYA
|GÜLVEREN
|124
|31
|HACİNAZ EROĞLU
|ALİ
|ŞENKAYA
|GÜLVEREN
|124
|30
|SEFER OCAK
|VELİ
|ŞENKAYA
|GÜLVEREN
|124
|29
|ŞÜKRÜ ALTAŞ
|SÜLEYMAN
|ŞENKAYA
|GÜLVEREN
|124
|25
|SABİT ALTUNER
|RÜFET
|ŞENKAYA
|GÜLVEREN
|124
|26
|AYHAN ALTAŞ
|MİRZE
|ŞENKAYA
|GÜLVEREN
|124
|24
|EHLİNAZ TAŞAN
|BİNALİ
|ŞENKAYA
|GÜLVEREN
|124
|24
|GÜVEN TAŞAN
|HASAN
|ŞENKAYA
|GÜLVEREN
|124
|24
|KAZİM TAŞAN
|HASAN
|ŞENKAYA
|GÜLVEREN
|124
|24
|NARİN TAŞAN
|HASAN
|ŞENKAYA
|GÜLVEREN
|124
|24
|NAZİM TAŞAN
|MURAT
|ŞENKAYA
|GÜLVEREN
|124
|23
|SİNAN ALTAŞ
|CELAL
|ŞENKAYA
|GÜLVEREN
|124
|22
|CEYLAN TÖREN
|HASAN
|ŞENKAYA
|GÜLVEREN
|124
|22
|EHLİNAZ TAŞAN
|BİNALİ
|ŞENKAYA
|GÜLVEREN
|124
|22
|NARİN TAŞAN
|HASAN
|ŞENKAYA
|GÜLVEREN
|124
|22
|NAZİM TAŞAN
|MURAT
|ŞENKAYA
|GÜLVEREN
|124
|15
|SERVET AKTÜRK
|MEVLÜT