  1. ANASAYFA
  2. RESMİ İLANLAR

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI -- gg

06.11.2025 00:00

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Erzurum il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 03/10/2019 tarih ve 21-765 no’lu karar, 09.07.2020 tarih ve 14-674 no’lu karar, 12.03.2018 tarih ve 5-133 no’lu karar, 09.07.2022 tarih ve 14-663 no’lu karar, 29.05.2019 tarih ve 11-428 no’lu karar, 27.11.2019 tarih ve 25-920 no’lu karar,16.09.2020 tarih ve 19-1085 no’lu karar,16.09.2020 tarih ve 19-1068 no’lu karar, 13.12.2019 tarih ve 26-979 no’lu kararlar ile başlanılmıştır.
Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0442 240 01 84-85 telefon numarasından bilgi alınması ve Şükrü Paşa Mah. Filiz Cad. TEDAŞ Tesisleri Yakutiye/ERZURUM adresinde bulunan TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğüne (Erzurum) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

İLÇESİ KÖYÜ/ MAHALLESİ ADA NO PARSEL NO ADI SOYADI BABA ADI
ÇAT BOZYAZI 142 30 OSMAN ÖZEN DURSUN
ÇAT BOZYAZI 142 23 OSMAN ÖZEN DURSUN
ÇAT BOZYAZI 142 23 HÜSEYİN ÖZEN DURSUN
ÇAT BOZYAZI 142 23 MİKAİL ÖZEN ÖMER
ÇAT BOZYAZI 142 24 SALİH ZEKİ ÖZEN HALİT
ÇAT BOZYAZI 142 24 CEVRİYE IŞIK HALİT
ÇAT BOZYAZI 142 24 MEHMET BAYRAM MAHMUT
ÇAT BOZYAZI 142 32 ELBEĞİ KILIÇ RÜSTEM
ÇAT BOZYAZI 142 16 MEHMET KILIÇ HÜSEYİN
ÇAT BOZYAZI 142 15 ELBEĞİ KILIÇ RÜSTEM
ÇAT BOZYAZI 142 9 EDİP BAYRAM MEHMET
ÇAT BOZYAZI 142 9 BAHATTİN BAYRAM MEHMET
ÇAT BOZYAZI 142 9 HAMİT BAYRAM MEHMET
ÇAT BOZYAZI 142 6 MELEK HALİS HASAN
ÇAT BOZYAZI 142 6 ELANUR YILDIZ (BİNGÖL) HASAN
OLTU SÜLÜNKAYA 139 714 FEYYAZ CANPOLAT MEHMET
OLTU SÜLÜNKAYA 104 14 SEYYAF BEDİR MEHMET
OLTU SÜLÜNKAYA 105 9 ASLAN ALKAN MEHMET
OLTU SÜLÜNKAYA 105 10 DURSUN MURAT YEŞİLYURT İSMAİL
OLTU SÜLÜNKAYA 105 11 YASİN YEŞİLYURT İBRAHİM
OLTU SÜLÜNKAYA 104 9 ŞAHİSTAN YEŞİLYURT NASİF
OLTU SÜLÜNKAYA 104 1 MEYREM NAZİRE KAYA MUHİBBİ
OLTU SÜLÜNKAYA 103 7 RAZİ ALKAN AHMET
OLTU SÜLÜNKAYA 103 6 SÜLEYMAN ALKAN RIZA
OLTU SÜLÜNKAYA 101 2 MEHMET GÜMÜŞSOY ZÜLAL
OLTU SÜLÜNKAYA 101 4 ALİ CANPOLAT İBRAHİM
OLTU SÜLÜNKAYA 101 27 KAHRİMAN BEDİR MEHMET
OLTU SÜLÜNKAYA 101 29 HİLMİ BEDİR HASAN
OLTU SÜLÜNKAYA 101 12 VEHBİ TUNÇ İBRAHİM
OLTU SÜLÜNKAYA 102 16 GÜLİNAZ YİGİT HACI SAİT
OLTU SÜLÜNKAYA 102 16 HASAN SEZGİN İSMET
OLTU SÜLÜNKAYA 102 17 YAŞAR YİĞİT MARİF
OLTU SÜLÜNKAYA 134 2 YAŞAR YİĞİT MARİF
OLTU SÜLÜNKAYA 139 1157 RAMİS YEŞİLYURT ŞAHİN
OLTU SÜLÜNKAYA 139 1154 ŞAHMERDAN YEŞİLYURT NASİF
OLTU SÜLÜNKAYA 139 1078 ALİ CANPOLAT İBRAHİM
OLTU SÜLÜNKAYA 139 1076 YASİN YİGİT İLYAS
OLTU SÜLÜNKAYA 139 1158 HACİ CANPOLAT MUHİTTİN
OLTU SÜLÜNKAYA 139 1156 GÜLİNAZ YİGİT HACI SAİT
OLTU SÜLÜNKAYA 139 1156 HASAN SEZGİN İSMET
OLTU SÜLÜNKAYA 139 1121 ŞÜKRÜ CANPOLAT RÜŞTÜ
OLTU SÜLÜNKAYA 139 1120 AHMET YALÇİN ZÜLFİ
OLTU SÜLÜNKAYA 139 1120 CEMAL YALÇİN ZÜLFİ
OLTU SÜLÜNKAYA 139 1120 REMZİ YALÇİN ZÜLFİ
OLTU SÜLÜNKAYA 139 1114 GÜLİNAZ YİGİT HACI SAİT
OLTU SÜLÜNKAYA 139 1114 HASAN SEZGİN İSMET
OLTU SÜLÜNKAYA 139 1113 HACİ CANPOLAT MUHİTTİN
OLTU SÜLÜNKAYA 139 1111 RECEP ALKAN MEHMET
OLTU SÜLÜNKAYA 139 1110 YASİN YİGİT İLYAS
OLTU GÜRYAPRAK 127 3 AHMET YİGİT DURSUN
OLTU GÜRYAPRAK 127 6 İLHAMİ DEMİR ŞAHİSTAN
OLTU GÜRYAPRAK 119 2 ŞEFİK YILDIRIM MEHMET
OLTU GÜRYAPRAK 119 3 ŞAHİN YÜCEL MOLLA ALİ
OLTU GÜRYAPRAK 127 8 MÜCEDDİL YİGİT İKRAM
OLTU GÜRYAPRAK 127 9 MEHMET YİGİT HAKKI
OLTU GÜRYAPRAK 127 9 MUZAFFER YİGİT HAKKI
OLTU GÜRYAPRAK 127 9 REMEZAN YİGİT HAKKI
OLTU GÜRYAPRAK 127 11 MURAT DEMİR HİMMET
OLTU GÜRYAPRAK 127 11 NURİ DEMİR HÜMMET
OLTU GÜRYAPRAK 127 11 RECEP DEMİR HİMMET
OLTU KAYAALTI 102 379 ŞAHATTİN ALKAN İMDAT
OLTU KAYAALTI 102 45 CİHAT YILDIZ ABİT
OLTU KAYAALTI 102 26 RESUL YILDIZ EFLATUN
OLTU KAYAALTI 102 24 ABDULLAH YILDIZ HİMMET
OLTU KAYAALTI 102 371 ABDURRAHİM AKYÜZ ABDULKERİM
OLTU KAYAALTI 102 71 MUZAFFER GÖZÜTOK BEKTAŞ
OLTU KAYAALTI 102 72 ABUBEKİR GÖZÜTOK FAZİL
OLTU KAYAALTI 102 72 HALİL GÖZÜTOK FAZİL
OLTU KAYAALTI 102 90 HADİCE GÖZÜTOK RAMİS
OLTU KAYAALTI 102 92 HADİCE GÖZÜTOK RAMİS
OLTU KAYAALTI 102 102 MEHMET ÇALIŞKAN BAHATTİN
OLTU KAYAALTI 126 4 HAFİZ AKYÜZ HİCABİ
OLTU KAYAALTI 126 4 TEMEL AKYÜZ HİCABİ
OLTU ELMADÜZÜ 101 1151 SERVET ALKAN ABUZER
OLTU ELMADÜZÜ 101 1152 İBRAHİM ALKAN ABUZER
OLTU ELMADÜZÜ 101 1156 ŞAHATTİN ALKAN İMDAT
OLTU ELMADÜZÜ 101 1160 ALİ ALKAN ABUZER
OLTU ELMADÜZÜ 101 1131 İSMAİL ALKAN AHMET
OLTU ELMADÜZÜ 101 1121 HİMMET ALKAN İMDAT
OLTU ELMADÜZÜ 101 1120 HİLMİ AKTÜRK SÜLEYMAN
OLTU ELMADÜZÜ 101 1120 KÜÇÜKAĞA AKTÜRK SÜLEYMAN
OLTU ELMADÜZÜ 101 1120 RESUL AKTÜRK SÜLEYMAN
OLTU ELMADÜZÜ 101 1114 ALİ ALKAN ABUZER
OLTU ELMADÜZÜ 101 1113 SEVİM ARSLAN SERVET
OLTU ELMADÜZÜ 101 1111 MUZAFFER ALKAN BEKİR
OLTU ELMADÜZÜ 101 1111 ŞAKİR ALKAN BEKİR
OLTU ELMADÜZÜ 101 1232 İBRAHİM AKTÜRK RESUL
OLTU ELMADÜZÜ 129 1 KÜÇÜKAĞA AKTÜRK SÜLEYMAN
OLTU ELMADÜZÜ 101 1108 HİLMİ AKTÜRK SÜLEYMAN
OLTU ELMADÜZÜ 101 1227 İSMAİL ALKAN AHMET
OLTU ELMADÜZÜ 101 1223 ŞAHATTİN ALKAN İMDAT
OLTU ELMADÜZÜ 101 540 HALİME TOSUN CASİM
OLTU ELMADÜZÜ 101 540 HESNA AKŞAM KURBAN
OLTU ELMADÜZÜ 101 540 RESİDE YILDIRIM CASİM
OLTU ELMADÜZÜ 101 540 SALİME YILDIRIM CASİM
OLTU ELMADÜZÜ 101 548 KASIM YILDIRIM HAŞİM
OLTU ELMADÜZÜ 101 539 CİHAT AYDIN BEKTAŞ
OLTU ELMADÜZÜ 101 539 ESENNUR ÖZTÜRK CAVİT
OLTU ELMADÜZÜ 101 539 GENCAY AYDIN CAVİT
OLTU ELMADÜZÜ 101 539 MÜNEVVER YEŞİLYURT BEKTAŞ
OLTU ELMADÜZÜ 101 539 YAŞAR AYDIN BEKTAŞ
OLTU ELMADÜZÜ 101 371 HALİL YILDIRIM RESUL
OLTU ELMADÜZÜ 101 370 HAŞİM YILDIRIM RESUL
OLTU ELMADÜZÜ 101 369 NİYAZİ YILDIRIM RESUL
OLTU ELMADÜZÜ 101 368 RESUL YILDIRIM CASİM
OLTU ELMADÜZÜ 101 367 MUHAMMET HANEFİ YILDIRIM BAHRİ
OLTU ELMADÜZÜ 101 400 RESUL YILDIRIM CASİM
OLTU ELMADÜZÜ 101 400 YASİN YILDIRIM CASİM
OLTU ELMADÜZÜ 101 401 KASIM YILDIRIM HAŞİM
OLTU ELMADÜZÜ 101 402 BAYRAM YILDIRIM BAHRİ
OLTU ELMADÜZÜ 101 404 YASİN YILDIZ AHMET
OLTU ELMADÜZÜ 101 409 HALİME TOSUN CASİM
OLTU ELMADÜZÜ 101 409 HESNA AKŞAM KURBAN
OLTU ELMADÜZÜ 101 409 SALİME YILDIRIM CASİM
OLTU ELMADÜZÜ 101 409 ŞENGÜL YEŞİLYURT CASİM
OLTU ELMADÜZÜ 101 409 YASİN AKŞAM İSMAİL
OLTU ELMADÜZÜ 101 405 MUSTAFA YILDIZ AHMET
OLTU ELMADÜZÜ 101 408 AYŞE AY FEHMİ
OLTU ELMADÜZÜ 101 408 RAHMİ AKŞAM REHİM
OLTU ELMADÜZÜ 101 408 SALİHA AKŞAM BAHRİ
OLTU ELMADÜZÜ 101 408 SELAMİ AKŞAM FEHMİ
OLTU ELMADÜZÜ 101 391 İLYAS YEŞİLYURT ASLAN
OLTU ELMADÜZÜ 101 395 FAZLİ YEŞİLYURT ASLAN
OLTU ELMADÜZÜ 101 394 BAYRAM YEŞİLYURT OSMAN
OLTU ELMADÜZÜ 101 394 HAŞİM YEŞİLYURT OSMAN
OLTU ELMADÜZÜ 102 17 KAZİM YILMAZ NUMAN
OLTU ELMADÜZÜ 102 19 ALİ YILMAZ NUMAN
OLTU ELMADÜZÜ 102 18 ALİ YILMAZ NUMAN
OLTU ARITAŞ 101 142 YUNUS BEKTAŞ TEMEL
OLTU ARITAŞ 101 131 OSMAN ŞAKAR MUHİTTİN
OLTU ARITAŞ 101 111 YUSUF ZİYA BEKTAŞ ARİF
OLTU ÇANAKPINAR 101 690 EMİN ATMACA ASLAN
OLTU ÇANAKPINAR 101 686 YILMAZ YILMAZ TOSUN
OLTU ÇANAKPINAR 101 685 YILMAZ YILMAZ TOSUN
OLTU ÇANAKPINAR 101 683 NİHAT ALBAYRAK RASİM
OLTU ÇANAKPINAR 101 678 NİHAT ALBAYRAK RASİM
OLTU ÇANAKPINAR 101 679 RESUL ALBAYRAK SÜLEYMAN
OLTU ÇANAKPINAR 101 676 AKIN ALA MURAT
OLTU ÇANAKPINAR 101 676 ALİ NİHAT ALA AĞAALİ
OLTU ÇANAKPINAR 101 676 FUAT ALA AGA ALİ
OLTU ÇANAKPINAR 101 676 İKBAL ALA MURAT
OLTU ÇANAKPINAR 101 676 MÜRÜVVET ALA RAHİM
OLTU ÇANAKPINAR 101 676 RUKİYE ALA BAHRİ
OLTU ÇANAKPINAR 101 676 TURAN ALA MURAT
OLTU ÇANAKPINAR 101 675 CELAL BEDİR OSMAN
OLTU ÇANAKPINAR 101 674 ŞAHMER BEDİR OSMAN
OLTU ÇANAKPINAR 101 672 CELAL BEDİR OSMAN
OLTU ÇANAKPINAR 101 670 MELAHAT TOSUN ALİ
OLTU ÇANAKPINAR 101 670 SERFİNAZ ALA RAHİM
OLTU ÇANAKPINAR 101 670 ŞEVKET ALA ALİ
OLTU ÇANAKPINAR 101 662 ALİ NİHAT ALA AĞAALİ
OLTU ÇANAKPINAR 101 662 FUAT ALA AĞA ALİ
OLTU ÇANAKPINAR 101 662 MURAT ALA AĞA ALİ
OLTU ÇANAKPINAR 101 662 RUKİYE ALA BAHRİ
OLTU ÇANAKPINAR 101 293 VEYSEL UYSAL MEVLÜT
OLTU DEREBAŞI 166 671 CASİM YEŞİLYURT YAHYA
OLTU DEREBAŞI 166 615 MUSTAFA ÖZTÜRK KEMAL
OLTU DEREBAŞI 166 609 CELAL ÖZTÜRK SOSAN
OLTU DEREBAŞI 126 133 SEMETTİN ALTAŞ SÜLEYMAN
OLTU DEREBAŞI 166 588 EKREM YILMAZ MÜRSEL
OLTU DEREBAŞI 166 588 MUHARREM YILMAZ MÜRSEL
OLTU DEREBAŞI 166 586 ADEM ALTUNSOY TAHSİN
OLTU DEREBAŞI 166 586 ASİM ALTUNSOY TAHSİN
OLTU DEREBAŞI 166 586 NASİM ALTUNSOY TAHSİN
OLTU DEREBAŞI 166 585 FAZİL DÜLEK SIRRI
OLTU DEREBAŞI 126 126 YILMAZ AKBULUT NURETTİN
OLTU DEREBAŞI 166 584 ŞAKİR ALTUNKAYNAK ÖMER
OLTU DEREBAŞI 166 570 DURSUN ALTUNKAYNAK ÖMER
OLTU DEREBAŞI 126 119 MEHRALİ ETEGÜL ARİF
OLTU DEREBAŞI 166 569 ÖMER YILMAZ HİMMET
OLTU DEREBAŞI 166 567 SEMETTİN ALTAŞ SÜLEYMAN
OLTU DEREBAŞI 102 2 MİRZA YEŞİLYURT İDRİS
TORTUM İNCEDERE 155 55 SUDURET ÇINAR HALİT
TORTUM İNCEDERE 155 55 SELAHATTİN BİNDEL İDRİS
TORTUM İNCEDERE 144 45 OSMAN KARAKELLE NİYAZİ
TORTUM İNCEDERE 144 68 SELAHATTİN BİNDEL İDRİS
TORTUM İNCEDERE 116 3 MUHARREM ÇAKMAK HALİL
TORTUM İNCEDERE 118 60 HALİL ÇELİK MAKSUT
TORTUM İNCEDERE 120 10 SELAHATTİN BİNDEL İDRİS
TORTUM ÇARDAKLI 125 2 SAİME KARAKELLE (AKDAŞ) AHMET
TORTUM ÇARDAKLI 125 2 MERYEM KARAKELLE (AKPINAR) AHMET
TORTUM ÇARDAKLI 125 3 FATMA ERKALEM (KÜÇÜK) MAHMUT
TORTUM ÇARDAKLI 125 7 AYİŞE GÜNEŞ (SAĞLAM) AŞUR
TORTUM ÇARDAKLI 125 7 FERİDE GÜNEŞ (ESKİCİ) AŞUR
TORTUM ÇARDAKLI 125 7 HAKKI GÜNEŞ AŞUR
TORTUM ÇARDAKLI 125 8 SALİHE BİLEN (KELEŞ) NURETTİN
TORTUM ÇARDAKLI 125 8 ALİYE BİLEN (YILDIRIM) NURETTİN
TORTUM ÇARDAKLI 125 9 İSMALİ KALEMLİ İBRAHİM
TORTUM ÇARDAKLI 125 10 İSMET GÜNEY (HANCI) BAHRİ
TORTUM ÇARDAKLI 125 11 ÖMER ATEŞ İBRAHİM
TORTUM ÇARDAKLI 125 14 AHMET KÜÇÜKKALEM MUSTAFA
TORTUM ÇARDAKLI 125 14 MUSTAFA KÜÇÜKKALEM MEVLÜT
TORTUM ÇARDAKLI 125 14 İSRAFİL KÜÇÜKKALEM MEVLÜT
TORTUM ÇARDAKLI 125 14 MİKAİL KÜÇÜKKALEM MEVLÜT
TORTUM ÇARDAKLI 125 26 ALİ İHSAN ŞAHİN MEHMET
TORTUM ÇARDAKLI 127 1 SADİYE ÖZDEMİR MEHMET
TORTUM ÇARDAKLI 132 1 FATMA ERKALEM (KÜÇÜK) MAHMUT
TORTUM ÇARDAKLI 136 22 FATMA ERKALEM (KÜÇÜK) MAHMUT
TEKMAN KALAYCI 115 4 AHMET GÜNEY MURAT
TEKMAN KALAYCI 115 4 ALİ GÜNEY MURAT
TEKMAN KALAYCI 115 5 AHMET AYAZ MUSTAFA
TEKMAN KALAYCI 115 5 MEHMET AYAZ MUSTAFA
TEKMAN KALAYCI 115 13 AHMET GÜNEY MURAT
TEKMAN KALAYCI 115 13 ALİ GÜNEY MURAT
TEKMAN KALAYCI 115 14 KUTBETTİN AKIN BAYRAM
TEKMAN KALAYCI 115 14 RAMAZAN AKIN NECMETTİN
TEKMAN KALAYCI 115 14 SELAHATTİN AKIN BAYRAM
TEKMAN KALAYCI 115 16 İSRACETTİN AYAZ YEMLİHAN
TEKMAN KALAYCI 113 11 KUTBETTİN AKIN BAYRAM
TEKMAN KALAYCI 113 11 RAMAZAN AKIN NECMETTİN
TEKMAN KALAYCI 113 11 SELAHATTİN AKIN BAYRAM
TEKMAN KALAYCI 116 4 ABDULLAH AS EŞREF
TEKMAN KALAYCI 116 4 ASUMAN AS ATİK
TEKMAN KALAYCI 116 4 MEHMET AS ATİK
TEKMAN KALAYCI 116 5 ABDULHAMİT YAŞAR YAŞAR
TEKMAN KALAYCI 116 5 RECEP YAŞAR YAŞAR
TEKMAN KALAYCI 113 24 LUTFİYE İDE (VURAL) FAİK
TEKMAN KALAYCI 113 24 M ZEKİ ABAY FETHULLAH
TEKMAN KALAYCI 113 24 MUHABBET ABAY (ŞABAHAT) FETHULLAH
TEKMAN KALAYCI 113 24 MUTEBER İDE (İLBAŞ) FAİK
TEKMAN KALAYCI 113 24 ŞAHABETTİN ŞAHİN MEMET
TEKMAN KALAYCI 113 24 ZİLKİF İDE FAİK
TEKMAN KALAYCI 125 2 ABDULHAMİT KAYA SAYİTMAMİ
TEKMAN KALAYCI 125 2 ABDULLAH KAYA SAYİTMAMİ
TEKMAN KALAYCI 125 14 MEMET EMİN CİHANOĞLU ARAP
TEKMAN KALAYCI 127 2 ALİ YAŞAR YAŞAR
TEKMAN KALAYCI 127 11 AHMET GÜNEY MURAT
TEKMAN KALAYCI 127 11 ALİ GÜNEY MURAT
TEKMAN KALAYCI 128 23 İSRACETTİN AYAZ YEMLİHAN
TEKMAN KALAYCI 128 15 ABDULLAH AS EŞREF
TEKMAN KALAYCI 128 15 ASUMAN AS ATİK
TEKMAN KALAYCI 128 17 ABDULHAMİT YAŞAR YAŞAR
TEKMAN KALAYCI 128 17 RECEP YAŞAR YAŞAR
TEKMAN KOÇYAYLA 133 7 SEYİTHAN KARTAL AĞA
TEKMAN KOÇYAYLA 133 6 SEYİTHAN KARTAL AĞA
TEKMAN KOÇYAYLA 154 167 ZEKİ ÇİÇEK ALİ
TEKMAN KOÇYAYLA 130 13 SERTİP BİNGÖL MAHMUT
TEKMAN KOÇYAYLA 111 25 SERTİP BİNGÖL MAHMUT
TEKMAN KOÇYAYLA 111 26 ÇİÇEK BİNGÖL M. EMİN
TEKMAN KOÇYAYLA 111 69 ABDULLAH POLAT TACEDDİN
TEKMAN KOÇYAYLA 111 75 AHMET AKTAŞ HACİ
TEKMAN KOÇYAYLA 130 82 MEHMET ALİ KANAR RAİF
TEKMAN KOÇYAYLA 130 122 ŞAHABETTİN SAYAN MEHMET ALİ
TEKMAN KOÇYAYLA 111 158 ÖZER BAYKAN FELEMEZ EKREM
TEKMAN KOÇYAYLA 114 20 ÖZER BAYKAN FELEMEZ EKREM
TEKMAN KOÇYAYLA 114 60 ÖNAL BAYKAN FELEMEZ EKREM
TEKMAN KOÇYAYLA 114 58 HÜSNÜ İNCESU FAHRETTİN
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 116 13 FEVZİ DAYAN DERVİŞ ALİ
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 116 1 GEVEZ DAĞ HÜSEYİN
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 116 2 CAFER MOROĞULLARI SELİM
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 116 2 TURAN MOROĞULLARI SELİM
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 116 3 HASAN AKIN ALİ
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 116 4 MEHMET ZEKİ AKYOL SELİM
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 116 5 ABDURRAHMAN SARITAŞ HÜSEYİN
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 116 5 ARAP SARITAŞ HÜSEYİN
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 116 5 MEMET SARITAŞ HÜSEYİN
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 108 1 HATUN KAYA MAHMUT
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 108 1 ALİRIZA KAYA BİNALİ
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 108 1 YILMAZ KAYA BİNALİ
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 108 1 MAKBULE KAYA BİNALİ
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 108 1 MEDİNE KARAKAYA BİNALİ
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 108 1 MEHMET KAYA BİNALİ
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 108 2 ALİ RESÜL ACAR HATİP
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 108 3 BABA DAYAN DERVİŞ
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 109 3 HAYDAR MOROĞULLARI HÜSEYİN
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 109 4 ABDURRAHMAN SARITAŞ HÜSEYİN
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 109 4 ARAP SARITAŞ HÜSEYİN
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 109 4 MEMET SARITAŞ HÜSEYİN
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 109 4 MUSA SARITAŞ HÜSEYİN
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 109 5 ELBEYİ ONBAŞI MAHMUT
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 109 6 ŞEMSETTİN SAR AZİZ
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 109 7 HASAN AKIN ALİ
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 110 41 ALİ YILMAZ HASAN
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 101 100 VELİ MOROĞULLARI HÜSEYİN
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 101 95 YUSUF YILMAZ MEHMET
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 101 91 YUSUF YILMAZ MEHMET
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 102 38 ALİ RESÜL ACAR HATİP
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 101 90 ALİ RESÜL ACAR HATİP
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 102 39 ZEYNEL ZİNİ HÜSEYIN
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 101 23 KAZİM KAZAR KAMER
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 101 23 SABRİ KAZAR KAMER
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 102 43 GAZİ AKIN HAŞİM
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 102 43 HALET AKIN (ÖZTÜRK) HAŞİM
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 102 43 HAYATİ AKIN HAŞİM
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 101 10 ABBAS SAR MUSA AZİZ
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 101 10 ŞEMSETTİN SAR AZİZ
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 101 10 YILMAZ SAR İLYAS
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 102 44 ALİ RESÜL ACAR HATİP
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 101 4 ALİ RESÜL ACAR HATİP
TEKMAN KURUCA 106 8 GÜLLİZAR YILDIZ (SUCU) MEHMET
TEKMAN KURUCA 106 5 SAYİM YILMAZ MEMET
TEKMAN KURUCA 106 3 HADİCE YILDIZ ALİ
TEKMAN KURUCA 106 2 MUSTAFA DOGAN ALİ
TEKMAN KURUCA 106 26 MUSTAFA DOGAN ALİ
TEKMAN KURUCA 108 1 MUSTAFA DOGAN ALİ
TEKMAN KURUCA 106 30 ALİCAN YOLA YUSUF
TEKMAN KURUCA 106 30 ALİŞAN YOLA YUSUF
TEKMAN ÇAĞLAR 101 19 ALİ KARAKAYA VELİ
TEKMAN ÇAĞLAR 101 19 HİLMİ KARAKAYA VELİ
TEKMAN ÇAĞLAR 101 19 ZEKİ KARAKAYA VELİ
TEKMAN ÇAĞLAR 101 18 ALİ KARAKAYA VELİ
TEKMAN ÇAĞLAR 101 18 ZEKİ KARAKAYA VELİ
TEKMAN ÇAĞLAR 102 1 NAZMİYE KAYA HAYDAR
TEKMAN ÇAĞLAR 102 1 REŞAT KAYA SABRİ
TEKMAN ÇAĞLAR 115 10 FİRDES LAÇİN KAKİL
TEKMAN ÇAĞLAR 115 10 LİRA LAÇİN (ALBAY) KAKİL
TEKMAN ÇAĞLAR 115 10 MEHMET LAÇİN KAKİL
TEKMAN ÇAĞLAR 113 36 MUSA AK ALİKAMER
TEKMAN ÇAĞLAR 113 37 İSMAİL SALE YUSUF
TEKMAN ÇAĞLAR 106 2 HULUSİ YILDIZ HÜSEYİN
TEKMAN ÇAĞLAR 113 1 SERVET SÖNMEZ EŞREF
TEKMAN ÇAĞLAR 106 3 GÜZEL SÖNMEZ (UĞAN) EŞREF
TEKMAN ÇAĞLAR 106 3 SERVET SÖNMEZ EŞREF
TEKMAN GÜMÜŞLÜK 113 1 ATİLLA OĞUZ MUSTAFA
TEKMAN GÜMÜŞLÜK 114 2 MEMET AKTAŞ MUSTAFA
TEKMAN GÜMÜŞLÜK 114 3 YUSUF DEMİR VELİ
TEKMAN GÜMÜŞLÜK 119 51 HABİP NARİN MEMET
TEKMAN GÜMÜŞLÜK 119 43 PAŞA SARA SÜLEYMAN
TEKMAN GÜMÜŞLÜK 114 10 ALİHAN ÇİÇEK KAKİL
TEKMAN GÜMÜŞLÜK 111 2 AHMET YILDIRIM KAKİL
TEKMAN GÜMÜŞLÜK 111 3 KAMER KAYA YUSUF
TEKMAN GÜMÜŞLÜK 111 5 PAŞA SARA SÜLEYMAN
TEKMAN GÜMÜŞLÜK 111 6 ALİ YILDIZ MEVALİ
TEKMAN GÜMÜŞLÜK 112 10 ALİHAN ÇİÇEK KAKİL
TEKMAN GÜMÜŞLÜK 112 11 KAMER KAYA YUSUF
TEKMAN GÜMÜŞLÜK 112 15 HAYDAR NARİN BAHTİYAR
TEKMAN GÜMÜŞLÜK 112 16 HAYDAR NARİN BAHTİYAR
YAKUTİYE GÜZELYAYLA 118 51 HÜSEYİN TAŞDEMİR ŞÜKRÜ
YAKUTİYE GÜZELYAYLA 137 2 MAHMUT TURHAN MUSTAFA
YAKUTİYE GÜZELYAYLA 136 8 AHMET MURATOĞLU MUZAFFER
YAKUTİYE GÜZELYAYLA 136 8 HALUK MURATOĞLU MUZAFFER
YAKUTİYE GÜZELYAYLA 136 20 AYŞE KAYA SEFER
YAKUTİYE GÜZELYAYLA 136 20 ABDULLAH DOĞRUDİL SEFER
YAKUTİYE GÜZELYAYLA 136 20 OSMAN NURİ DOĞRUDİL SEFER
YAKUTİYE GÜZELYAYLA 136 20 FİKRET DOĞRUDİL FERİT
YAKUTİYE GÜZELYAYLA 136 20 FERİDUN DOĞRUDİL FERİT
YAKUTİYE GÜZELYAYLA 136 20 BUŞRA ÖZÇOLAK SEFER
YAKUTİYE GÜZELYAYLA 136 6 MERİH ŞEKEREOĞLU RAGIP
YAKUTİYE GÜZELYAYLA 136 6 SEYFULLAH DEMİRCİOĞLU MİRZE ALİ
YAKUTİYE GÜZELYAYLA 136 6 ARİF HİKMET DEMİRCİOĞLU MUSA
YAKUTİYE GÜZELYAYLA 136 6 METİN DEMİRCİOĞLU MUSA
YAKUTİYE GÜZELYAYLA 136 6 EMRULLAH DEMİRCİOĞLU ABAMÜSLİM
YAKUTİYE GÜZELYAYLA 136 6 ZUHAL CİYER RAĞIP
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 349 ALAATTİN AĞIRKAYA FAİK
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 349 FEYZULLAH AĞIRKAYA FAİK
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 345 BAHATTİN YOLUK HÜSEYİN
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 345 HALİT MEHMET NURİ
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 345 MEHMET YOLUK HÜSEYİN
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 345 SIRRI YOLUK HÜSEYİN
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 348 ABDURREZAK SAYAN SADİ
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 348 SAİT SAYAN CANŞA
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 502 ABDULLAH FİLİK ALİ
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 502 ABDULBAKİ YAŞAR MEHMET
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 502 ABDURRAHMAN AĞIRLI ABDULLAH
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 502 EFENDİ ÇELİK TEVFİK
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 502 EMİN ÇOBAN AHMET
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 502 GÜLÜZAR YAŞAR MEHMET
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 502 HASAN DEMİR AHMET
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 502 ABDURRAHMAN AĞIRLI ABDULLAH
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 502 SADİ YAŞAR MEHMET
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 502 SARAYİ ÇELİK TEVFİK
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 502 SELİM YAŞAR MEHMET
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 502 ZABİT ÇELİK TEVFİK
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 299 ABDULLAH ALTUN HASAN
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 299 FETULLAH ALTUN HASAN
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 299 HANIM ALTUN ABDURRAHMAN
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 299 ZÜMRÜTA ALTUN HASAN
TEKMAN KAYABOĞAZI 106 29 ABDULLAH GÜVENİR AHMET ATİK
TEKMAN KAYABOĞAZI 106 29 LÜTFİYE GÜVENİR (SAYAN) AHMET ATİK
TEKMAN KAYABOĞAZI 106 29 SIDDIKA GÜVENİR (BAŞAK) AHMET ATİK
TEKMAN KAYABOĞAZI 106 29 ŞADİYE GÜVENİR (SAYAN) AHMET ATİK
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 ADEM KİSELİ M.HANİFİ
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 AHMET TAŞ ALİ
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 ALİ KİSELİ ÖMER
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 AYNUR ARIBAŞ M.HANİFİ
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 BERFA ÖZER ETEM
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 BERİVAN MALAZGİRT ALİ
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 BEYAZ KİSELİ ÖMER
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 BİLAL TAŞ ALİ
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 CAMİ KİSELİ HASAN
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 EKREM KİSELİ HÜSEYİN
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 ELİF KİSELİ ÖMER
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 EMİNE DÜNDAR CUMA
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 FAYTUN KİSELİ YUSUF
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 FİRDES SELÇUK CUMA
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 GÜLLİ ÇELİK ALİ
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 GÜLNETAŞ UÇAR ETEM
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 HACİ UÇAR ETEM
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 HASAN KİSELİ HÜSEYİN
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 HAYRİYE YILMAZ CUMA
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 HEDİYE KİSELİ ABDULLAH
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 HÜSNÜ KİSELİ HASAN
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 İDRİS KİSELİ M.HANİFİ
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 İSA KİSELİ M.HANİFİ
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 MELEK CİNGÖZ YUSUF
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 MUSA KİSELİ M.HANİFİ
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 RECEP UÇAR ETEM
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 RINDİ KİSELİ ÖMER
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 SAİM KİSELİ M.HANİFİ
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 SEBİHA KİSELİ SEYFETTİN
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 SEMİHA CİNGÖZ (ERDOĞAN) YUSUF
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 SIDDIK KİSELİ HASAN
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 SİRACETTİN KİSELİ HÜSEYİN
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 ŞAHİN TAŞ ALİ
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 YAKUP KİSELİ M.HANİFİ
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 YUSUF KİSELİ ÖMER
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 ZEYNEP ARSLAN M.HANİFİ
TEKMAN GÖKOĞLAN 117 38 ŞAHABETTİN DURMAZ SAİT
TEKMAN GÖKOĞLAN 117 39 DİLŞAH GÖKOĞLAN SAİT
TEKMAN GÖKOĞLAN 112 12 ŞAHABETTİN DURNAGÖL ABDAL
TEKMAN GÖKOĞLAN 112 11 ŞAHABETTİN DURNAGÖL ABDAL
TEKMAN GÖKOĞLAN 112 10 CUMA BİNGÖL HASAN
TEKMAN GÖKOĞLAN 111 17 CUMA BİNGÖL HASAN
TEKMAN GÖKOĞLAN 111 19 MEHMET TOPAL ÖMER
TEKMAN KARLICA 103 4 ABDULLAH KAYA DERVİŞ
TEKMAN KARLICA 103 22 RÜSTEM ÖZEL FAZLI
TEKMAN KARLICA 103 22 SEYFETTİN ÖZEL FAZLI
TEKMAN KARLICA 104 27 ABDULLAH KAYA DERVİŞ
TEKMAN KARLICA 104 27 ABDULMELİK ÖZBEY AHMET
TEKMAN KARLICA 104 27 HALİT ÖZEL SEYFETTİN
TEKMAN KARLICA 104 10 ZEKİ YILDIZ YUSUF
TEKMAN KARLICA 104 2 AHMET YILDIZ ATEŞ
TEKMAN KARLICA 104 2 ESMER KAYA DERVİŞ
TEKMAN KARLICA 113 4 AHMET YILDIZ ATEŞ
TEKMAN KARLICA 113 4 ESMER KAYA DERVİŞ
TEKMAN KARLICA 110 3 ABDULLAH KAYA DERVİŞ
TEKMAN KARLICA 110 3 AHMET YILDIZ ATEŞ
TEKMAN ALABAYIR 102 15 DERVİŞ HOLLO AHMET
TEKMAN ALABAYIR 102 15 HALİS HOLLO EŞREF
TEKMAN ALABAYIR 102 17 M.NURİ YILDIZ NÜSRET
TEKMAN ALABAYIR 102 18 DEVRİŞ VURAL MEMET ZEKİ
TEKMAN ALABAYIR 102 18 ZÜLKÜF VURAL MEMET ZEKİ
TEKMAN ALABAYIR 102 19 ABDÜLHALİK VURAL MEMET ZEKİ
TEKMAN ALABAYIR 106 14 ABDÜLHALİK VURAL MEMET ZEKİ
TEKMAN ALABAYIR 106 14 DEVRİŞ VURAL MEMET ZEKİ
TEKMAN ALABAYIR 106 14 HASAN VURAL MEMET SIDDİK
TEKMAN ALABAYIR 106 14 LETİFE VURAL CEMAL
TEKMAN ALABAYIR 106 14 SELAHATTİN VURAL MEMET SIDDİK
TEKMAN ALABAYIR 118 14 ABDÜLHALİK VURAL MEMET ZEKİ
TEKMAN ALABAYIR 118 14 DEVRİŞ VURAL MEMET ZEKİ
TEKMAN ALABAYIR 118 14 HASAN VURAL MEMET SIDDİK
TEKMAN ALABAYIR 118 14 LETİFE VURAL CEMAL
TEKMAN ALABAYIR 117 1 ABDÜLHALİK VURAL MEMET ZEKİ
TEKMAN ALABAYIR 117 1 DEVRİŞ VURAL MEMET ZEKİ
TEKMAN ALABAYIR 117 1 HASAN VURAL MEMET SIDDİK
TEKMAN ALABAYIR 117 1 SELAHATTİN VURAL MEMET SIDDİK
TEKMAN ALABAYIR 109 37 ABDÜLHALİK VURAL MEMET ZEKİ
TEKMAN ALABAYIR 109 37 DEVRİŞ VURAL MEMET ZEKİ
TEKMAN ALABAYIR 109 37 HASAN VURAL MEMET SIDDİK
TEKMAN ALABAYIR 109 37 LETİFE VURAL CEMAL
TEKMAN ALABAYIR 109 37 SELAHATTİN VURAL MEMET SIDDİK
TEKMAN ALABAYIR 109 36 ZÜLKÜF VURAL MEMET ZEKİ
TEKMAN ALABAYIR 109 38 ZİNNET ÖZKARACA MEMET
TEKMAN ALABAYIR 109 39 ZİNNET ÖZKARACA MEMET
TEKMAN ALABAYIR 109 40 HAYDAR ÖZKARACA HALİT
TEKMAN ALABAYIR 107 8 ÖMER YILDIRIM ABDULLAH
TEKMAN AKDAMAR 117 11 ZEKİ AKKUŞ MAHMUT
TEKMAN AKDAMAR 117 12 HAMİT AKKUŞ TALHA
TEKMAN AKDAMAR 109 34 KEMAL ŞEKER AGİT
TEKMAN YİĞİTLER 120 1 FATİH DEMİR MEHMET
TEKMAN YİĞİTLER 124 8 EŞREF ÇELİK KUDBETTİN
TEKMAN YİĞİTLER 124 8 SEYRAN ÇELİK AHMET
TEKMAN YİĞİTLER 124 8 SULTAN ÇELİK (DEMİR) KUDBETTİN
TEKMAN YİĞİTLER 120 11 ZAHİRE BOZKURT (NALKIRAN) MEHMETSIDIK
TEKMAN YİĞİTLER 121 5 ABDULMELİK DEMİR KIYASETTİN
TEKMAN YİĞİTLER 121 6 SAYIM DEMİR MELEK
TEKMAN YİĞİTLER 119 10 MAHMUT DOĞAN M.GAZİ
TEKMAN KARLICA 103 3 AHMET YILDIZ DİLAVER
TEKMAN KARLICA 103 3 BİLENT ÖZEL GILLAR
TEKMAN KARLICA 103 3 HALİT ÖZEL SEYFETTİN
TEKMAN KARLICA 103 3 MAHİR YILDIZ HASAN
TEKMAN KARLICA 103 3 MUZAFFER YILDIZ ZEKİ
TEKMAN KARLICA 103 3 YÜKSEL YILDIZ ZEKİ
TEKMAN DALSÖĞÜT 112 26 MEMET ZAHİR İBA ADİL
TEKMAN DALSÖĞÜT 112 26 YAHYA İBA ADİL
TEKMAN DALSÖĞÜT 112 25 HALİT YILDIRIM GİYASETTİN
TEKMAN DALSÖĞÜT 112 24 MEMET ZAHİR İBA ADİL
TEKMAN DALSÖĞÜT 112 24 YAHYA İBA ADİL
TEKMAN DALSÖĞÜT 112 11 ABDÜLHALİK VURAL MEMET ZEKİ
TEKMAN DALSÖĞÜT 112 11 DEVRİŞ VURAL MEMET ZEKİ
TEKMAN DALSÖĞÜT 112 11 HASAN VURAL MEMET SIDDİK
TEKMAN DALSÖĞÜT 112 11 SELAHATTİN VURAL MEMET SIDDİK
TEKMAN DALSÖĞÜT 112 11 ZÜLKÜF VURAL MEMET ZEKİ
TEKMAN DALSÖĞÜT 113 23 MUSTAFA ÖZDEMİR FİLİT
TEKMAN DALSÖĞÜT 117 2 FETULLAH İLBEYİ ABDULKADİR
TEKMAN DALSÖĞÜT 117 2 HÜSEYİN İLBEYİ HASAN
TEKMAN DALSÖĞÜT 117 2 NURİ İLBEYİ ABDURRAHMAN
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 102 152 İSMAİL HAKKI ÇAĞLAYAN RASİM
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 102 163 İSMAİL HAKKI ÇAĞLAYAN RASİM
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 102 185 İBRAHİM KARA HÜSEYİN
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 102 193 MUSTAFA ÇOLAKOĞLU DURSUN
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 102 191 HASAN EKŞİ MEHMET
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 102 191 ZAHİDE AYDIN MEHMET
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 102 191 MİNE ARSLAN CELAL
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 102 191 NEŞE ARSLAN (SIKTAŞ) CELAL
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 102 191 İSMET GÖNÜL ARSLAN CELAL
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 102 191 NECDET KÜÇÜKAYDIN ALİ
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 102 191 EMİNE AKTAŞ ALİ
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 102 202 OSMAN AKKUŞ HASAN
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 102 201 İDRİS AKKUŞ MEMET
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 102 201 MUSTAFA AKKUŞ MEMET
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 102 207 HÜSEYİN AKKUŞ ALİ
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 102 221 HASAN ATEŞ ALİ OSMAN
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 102 221 EMİNE ATEŞ (KAYA) ALİ OSMAN
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 102 211 MUSTAFA ÇELİK MEMET
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 102 211 SEHER ÇELİK (MİLLİ) İBRAHİM
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 102 211 MERYEM ÇELİK (ATEŞ) İBRAHİM
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 123 5 AYNUR AYGÜN MUSTAFA
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 123 5 İNAYET KOÇAN MUSTAFA
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 123 5 AHMET EKŞİ MUSTAFA
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 123 6 MUSTAFA EKŞİ HASAN
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 123 11 GÜLİNAZ AKKUŞ HALİL
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 123 12 GÜLİNAZ AKKUŞ HALİL
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 133 137 OSMAN AKKUŞ HÜSEYİN
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 133 138 OSMAN AKKUŞ HÜSEYİN
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 133 136 MECİT AKKUŞ İSMAİL
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 133 4 ESENGÜL ŞAHİN YUSUF
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 133 4 SEHER AYDEMİR ÖZKAN YUSUF
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 133 4 SÜMEYRA EFİLOĞLU HÜSEYİN
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 133 4 SÜMEYRA EFİLOĞLU HÜSEYİN
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 121 9 HAYATİ EKŞİ MEHMET
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 121 9 HASAN EKŞİ MEHMET
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 101 457 HÜSEYİN AKKUŞ ALİ
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 101 453 ZELİHA AKKUŞ (KAYA) MUSTAFA
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 101 453 MEMET GELMİŞ OSMAN
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 101 451 ZELİHA AKKUŞ (KAYA) MUSTAFA
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 101 451 MEMET GELMİŞ OSMAN
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 101 450 EMİNE AKKUŞ (GÜLTEKİN) EMİN
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 101 442 İBRAHİM ÖZDEMİR ALİ
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 101 439 ALİ ARSLAN İMDAT
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 101 439 FATMA ARSLAN (AKKUŞ) İMDAT
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 101 439 MEHMET ARSLAN İMDAT
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 101 432 AYŞE ÇAĞLAYAN KURBAN
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 101 423 ALİ ARSLAN İMDAT
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 101 423 FATMA ARSLAN (AKKUŞ) İMDAT
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 101 423 MEHMET ARSLAN İMDAT
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 101 401 AYŞE ÇAĞLAYAN KURBAN
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 101 403 HIZIR EKŞİ SÜLEYMAN
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 101 879 HIZIR EKŞİ SÜLEYMAN
İSPİR ÖZLÜCE 147 4 ABDULLAH YILDIRIM ALİ
İSPİR ÖZLÜCE 148 1 ALİ OSMAN YILDIRIM OSMAN
İSPİR ÖZLÜCE 149 2 SELVİYE YILDIRIM ALAETTİN
İSPİR ÖZLÜCE 149 2 ALİ YILDIRIM AHMET
İSPİR ÖZLÜCE 149 2 BEHİYE ŞIH AHMET
İSPİR ÖZLÜCE 104 15 SEFURE DAĞ HASAN
İSPİR ÖZLÜCE 104 17 FİLİZ KARTAL İBRAHİM
İSPİR ÖZLÜCE 104 17 MUSTAFA ARSLAN İBRAHİM
İSPİR ÖZLÜCE 104 17 ŞAH İSMAİL ARSLAN İBRAHİM
İSPİR ÖZLÜCE 104 17 ŞENOL ARSLAN İBRAHİM
İSPİR ÖZLÜCE 101 120 HAKKI ÖZDEMİR İBRAHİM
İSPİR ÖZLÜCE 101 120 CELAL ARSLAN BAYRAM
İSPİR ÖZLÜCE 101 121 FİLİZ KARTAL İBRAHİM
İSPİR ÖZLÜCE 101 121 MUSTAFA ARSLAN İBRAHİM
İSPİR ÖZLÜCE 101 121 ŞAH İSMAİL ARSLAN İBRAHİM
İSPİR ÖZLÜCE 101 121 ŞENOL ARSLAN İBRAHİM
KARAYAZI MOLLAOSMAN 148 2 UĞUR TAN MEMET
KARAYAZI MOLLAOSMAN 148 3 ENİS KARATAŞ HULUSİ
KARAYAZI MOLLAOSMAN 148 17 ABDULLAH ÇİFTÇİ BEDİR
KARAYAZI MOLLAOSMAN 116 11 ENİS KARATAŞ HULUSİ
KARAYAZI MOLLAOSMAN 132 9 CAZİM YILDIRIM CİMŞİT
KARAYAZI MOLLAOSMAN 122 1 FERAMUZ YILDIRIM HAMİT
KARAYAZI ÇELİKLİ 102 1 ABDULLAH CEYHAN MEHMET
KARAYAZI ÇELİKLİ 102 1 ABUBEKİR CEYHAN MEHMET
KARAYAZI ÇELİKLİ 102 5 MUSTAFA YILDIRIM KASİM
KARAYAZI ÇELİKLİ 102 214 HÜSEYİN CEYHAN ALİ
KARAYAZI ÇELİKLİ 102 222 SÜLEYMAN ÇELİK FAHRETTİN
KARAYAZI ÇELİKLİ 102 166 SÜLEYMAN ÇELİK SAİT
KARAYAZI UĞURDALI 101 22 ESET ESNEK MEHMET SAİT
KARAYAZI UĞURDALI 102 3 TACETTİN AYAZ ZUBİT
KARAYAZI UĞURDALI 103 26 ESET ESNEK MEHMET SAİT
KARAYAZI UĞURDALI 106 7 KIYASETTİN KUTLUAY ABDURREZAK
KARAYAZI UĞURDALI 106 8 FESİH KARAKAYA ALO
KARAYAZI UĞURDALI 106 8 HASAN KUTLUAY ORHAN
KARAYAZI UĞURDALI 106 8 MAZHAR KUTLUAY SALAHATTİN
KARAYAZI UĞURDALI 103 25 FESİH KARAKAYA ALO
KARAYAZI UĞURDALI 103 25 HASAN KUTLUAY ORHAN
KARAYAZI UĞURDALI 103 25 MAZHAR KUTLUAY SALAHATTİN
KARAYAZI UĞURDALI 106 9 KIYASETTİN KUTLUAY ABDURREZAK
KARAYAZI UĞURDALI 103 23 KIYASETTİN KUTLUAY ABDURREZAK
KARAYAZI UĞURDALI 103 22 FESİH KARAKAYA ALO
KARAYAZI UĞURDALI 103 22 HASAN KUTLUAY ORHAN
KARAYAZI UĞURDALI 103 22 MAZHAR KUTLUAY SALAHATTİN
KARAYAZI UĞURDALI 106 14 FESİH KARAKAYA ALO
KARAYAZI UĞURDALI 106 14 HASAN KUTLUAY ORHAN
KARAYAZI UĞURDALI 106 14 MAZHAR KUTLUAY SALAHATTİN
KARAYAZI UĞURDALI 106 15 FAZİLE ARAS SABRİ
KARAYAZI UĞURDALI 106 16 ŞENGÜL YAMAK KASİM
KARAYAZI UĞURDALI 106 24 HAMİT YAMAK YUSUF
KARAYAZI KARABEY 109 16 YASİN KARABAKAN HÜSEYİN
KARAYAZI KARABEY 109 15 YASİN KARABAKAN HÜSEYİN
KARAYAZI KARABEY 102 42 YASİN KARABAKAN HÜSEYİN
KARAYAZI KARABEY 102 37 ŞEMSETTİN KARABAKAN ENVER
KARAYAZI KARABEY 102 34 ŞEMSETTİN KARABAKAN ENVER
KARAYAZI KARABEY 102 32 ŞEMSETTİN KARABAKAN ENVER
KARAYAZI KARABEY 138 1 YAVUZ KARABAKAN MEHMET
KARAYAZI ELMALIDEREGÜLLÜ 111 10 ABDULBARİ MAHÇUP ŞEMSETTİN
KARAYAZI SUKONAK 116 34 HÜSEYİN EREN AHMET
KARAYAZI SUKONAK 116 37 NESİM DİNÇ AHMET
KARAYAZI SUKONAK 116 52 ALİ EREN TACETTİN
KARAYAZI SUKONAK 116 54 ALİ EREN TACETTİN
KARAYAZI SUKONAK 116 56 EMİN YAMAK SÜLEYMAN
KARAYAZI SUKONAK 116 89 MEDİNE EREN SÜLEYMAN
KARAYAZI SUKONAK 116 88 MEHMET SENA YAMAK ASLAN
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 115 2 MUSTAFA KESGİN KAYA
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 115 2 NERGİZ KESKİN KAYA
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 124 5 VELİ KARTAL MAHMUT
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 125 69 RIZA KAYGISIZ YUSUF
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 125 72 NARİNGÜL ÇELENK MÜRTEZA
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 125 1 RIZA KAYGISIZ YUSUF
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 125 3 MURAT KALKAN MUSTAFA
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 125 4 SÜLEYMAN KALKAN MUSTAFA
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 125 64 HASAN KILIÇ ALİ
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 125 59 HANIM KESKİN HÜSEYİN
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 125 59 YILMAZ KESKİN HASAN
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 125 50 RIZA KAYGISIZ YUSUF
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 881 BEKTAŞ KAYGUSUZ MURAT
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 881 ÇİÇEK GÖÇMEN MURAT
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 125 49 HEDİYE KAYGISIZ YUSUF
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 125 48 BAYRAM KARTAL RIZA
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 125 41 CELAL KALKAN İBRAHİM
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 125 44 VELİ KANIK HALİL
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 125 43 ALİ KANIK HASAN
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 126 60 FERHAT KARATAY HASAN
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 126 60 NERGİZ KESGİN HASAN
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 126 52 MÜJDE YEŞİLYURT BAYRAM SEYİTALİ
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 126 43 İLYAS KUL RIZA
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 126 43 SONA KUL MAHMUT
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 126 42 TAHSİN KUL KURBAN
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 126 41 İZZET KARATAY VELİ
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 126 40 ALİ KAYGISIZ İBRAHİM
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 343 AYSEL ERGÜL BEKTAŞ
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 343 GÜLSEN KARTAL BEKTAŞ
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 343 AYSEL ERGÜL BEKTAŞ
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 343 GÜLSEN KARTAL BEKTAŞ
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 344 MAHMUT KAYGUSUZ VELİ
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 344 YALÇIN KAYGUSUZ VELİ
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 350 RIZA ÇELENK İSMAİL
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 351 DENİZ KOÇ AKIN
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 356 ALİ ÇELENK MURAT
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 635 HASAN ÇELENK ALİ
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 635 ŞENGÜL ÇELENK ALİ
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 632 ALİ KAYGISIZ İBRAHİM
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 425 HASAN ÇELENK İSMAİL
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 425 HASAN ÇELENK İSMAİL
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 605 BEHÇET KIZILTAN CUMA
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 457 HEDİYE KAYGISIZ YUSUF
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 458 MİNE KESKİN ŞAMİL
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 458 MÜSLÜM KESKİN ALİMİRZE
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 458 EMİNE ÇELENK ALİ RIZA
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 459 AYTEKİN KARATAY KAMİL
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 459 ÇİMEN KARATAY KAMİL
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 148 1 ASLAN ÇELENK MURAT
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 526 BEHÇET KIZILTAN CUMA
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 524 BEHÇET KIZILTAN CUMA
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 924 VELİ KIZILTAN SÜLEYMAN
ŞENKAYA KAYALISU 101 231 GÜLALİ UÇAR KEMAL
ŞENKAYA KAYALISU 124 9 AHMET TÖREN MURAT
ŞENKAYA KAYALISU 124 9 ALİ TÖREN MURAT
ŞENKAYA KAYALISU 124 9 HASAN TÖREN MURAT
ŞENKAYA KAYALISU 124 9 MUHARREM TÖREN MURAT
ŞENKAYA KAYALISU 124 7 ALİ TÖREN ASKER
ŞENKAYA KAYALISU 101 223 ABİT TAŞAN BAYRAM
ŞENKAYA KAYALISU 101 223 KİRAZ TAŞAN ABİT
ŞENKAYA KAYALISU 101 222 BİLAL TUNCAY TOSUN
ŞENKAYA KAYALISU 101 221 ASİM TAŞAN MURAT
ŞENKAYA KAYALISU 101 220 ALİ TAŞAN MURAT
ŞENKAYA KAYALISU 101 218 BİNALİ TAŞAN ABBAS
ŞENKAYA KAYALISU 101 217 ASİM TAŞAN MURAT
ŞENKAYA KAYALISU 101 215 ALİ TAŞAN MURAT
ŞENKAYA KAYALISU 101 211 ALİ TÖREN CUMA
ŞENKAYA KAYALISU 101 211 FERHAT TÖREN CUMA
ŞENKAYA KAYALISU 101 190 FERHAT TÖREN CUMA
ŞENKAYA KAYALISU 101 152 EMİRALİ TÖREN YUSUF
ŞENKAYA KAYALISU 101 151 NAZİM TAŞAN MURAT
ŞENKAYA KAYALISU 101 147 ALİ TÖREN ASKER
ŞENKAYA KAYALISU 101 147 CEMAL TÖREN ASKER
ŞENKAYA KAYALISU 101 147 EMMİ TÖREN ASKER
ŞENKAYA KAYALISU 101 145 CEMAL ORAL KARACA
ŞENKAYA KAYALISU 101 143 ALİ TAŞAN MURAT
ŞENKAYA KAYALISU 101 142 HASAN TAŞAN ASİM
ŞENKAYA KAYALISU 101 142 NAZİM TAŞAN ASİM
ŞENKAYA KAYALISU 101 64 HAMDULLAH TOKAN ÇIRAK
ŞENKAYA KAYALISU 101 138 GÜLALİ UÇAR KEMAL
ŞENKAYA KAYALISU 101 66 NARGÜZER TOKAN ASKER
ŞENKAYA KAYALISU 101 66 ÜNAL TOKAN DAVUT
ŞENKAYA KAYALISU 101 136 MEDİNE TÖREN BİNALİ
ŞENKAYA KAYALISU 101 136 NAZLİ TURAL CUMA
ŞENKAYA KAYALISU 101 75 BİLAL TUNCAY TOSUN
ŞENKAYA KAYALISU 101 133 CEYRAN TUNCAY İSKENDER
ŞENKAYA KAYALISU 101 132 SAFİYE TUNCAY ASİM
ŞENKAYA DOKUZELMA 101 40 GAZİ ÜSTÜNDAĞ HÜSEYİN
ŞENKAYA DOKUZELMA 101 46 ZEKERİYA EROĞLU MEMET
ŞENKAYA GÜLVEREN 101 525 KEMAL EROĞLU MEVLÜT
ŞENKAYA GÜLVEREN 101 543 SÜRMELİ ALTUNER SADET
ŞENKAYA GÜLVEREN 101 56 NAZİFE AKTÜRK RECEP
ŞENKAYA GÜLVEREN 101 63 ŞANZİMET EROĞLU DİLAVER
ŞENKAYA GÜLVEREN 101 68 İSRAFİL AKTÜRK ZİYETTİN
ŞENKAYA GÜLVEREN 124 31 HACİNAZ EROĞLU ALİ
ŞENKAYA GÜLVEREN 124 30 SEFER OCAK VELİ
ŞENKAYA GÜLVEREN 124 29 ŞÜKRÜ ALTAŞ SÜLEYMAN
ŞENKAYA GÜLVEREN 124 25 SABİT ALTUNER RÜFET
ŞENKAYA GÜLVEREN 124 26 AYHAN ALTAŞ MİRZE
ŞENKAYA GÜLVEREN 124 24 EHLİNAZ TAŞAN BİNALİ
ŞENKAYA GÜLVEREN 124 24 GÜVEN TAŞAN HASAN
ŞENKAYA GÜLVEREN 124 24 KAZİM TAŞAN HASAN
ŞENKAYA GÜLVEREN 124 24 NARİN TAŞAN HASAN
ŞENKAYA GÜLVEREN 124 24 NAZİM TAŞAN MURAT
ŞENKAYA GÜLVEREN 124 23 SİNAN ALTAŞ CELAL
ŞENKAYA GÜLVEREN 124 22 CEYLAN TÖREN HASAN
ŞENKAYA GÜLVEREN 124 22 EHLİNAZ TAŞAN BİNALİ
ŞENKAYA GÜLVEREN 124 22 NARİN TAŞAN HASAN
ŞENKAYA GÜLVEREN 124 22 NAZİM TAŞAN MURAT
ŞENKAYA GÜLVEREN 124 15 SERVET AKTÜRK MEVLÜT
#ilangovtr Basın no 12345678
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.