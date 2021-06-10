Resmi İşsiz Sayısı 4,5 Milyonu Aştı İşsizlik Tarihi Zirveye Yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı, Nisan ayı “İşgücü İstatistikleri”ne göre, Türkiye’de resmi işsizlik oranı, yüzde 13,9’la yeniden tarihi zirvenin eşiğine geldi.
Türkiye’de işsizlik verisi, 1962 yılından beri ölçülüyor. O yıl yüzde 3,2 olarak ölçülen işsiz oranı, 2009 yılında yüzde 14 ile tarihi zirveye ulaştı.
2015 yılından bu yana, yıllık bazda tek haneli oranı hiç göremeyen işsizlik, 2018 Kasım’ından beri de yüzde 12’nin altına inemedi.
2020 yılının Nisan ayında, yüzde 40,4 olan istihdam oranıysa, Mart ayında yüzde 44,6’ya ulaştıktan sonra bu yıl Nisan’da yüzde 44,2’ye geriledi.
Son bir yılda işsiz sayısı 531 bin arttı
Resmi işsiz sayısıysa 2021 yılının Nisan ayında, 4 milyon 511 binle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaştı. Son bir yılda işsiz kişi sayısı 531 bin kişi artmış oldu.
Salgın nedeniyle işten çıkarmaların yasaklandığı ve Kısa Çalışma Ödeneği desteğiyle istihdamın desteklenmeye çalışıldığı son bir yılda, yasaklara rağmen artış sürdü.
Nisan ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,8 puan azalarak yüzde 28,4 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde, kayıt dışı çalışanların oranıysa, 2020 yılının aynı ayına göre, 0,7 puan azalarak yüzde 16,4 oldu.
Geniş tanımlı işsizlik ve genç işsizliği yükseliyor
Geniş tanımlı işsizlik olarak kabul edilen “atıl işgücü oranı” ise yeniden yüzde 27’nin üzerine çıktı. 2021 yılının Nisan ayında yüzde 27,4 ölçülen atıl işgücü bu yılın Ocak ayında yüzde 29,1’le tarihi zirveye ulaşmıştı.
Gençlerde hem istihdam hem hem de işsizlik artıyor.
TÜİK’in yayınladığı istatistiklere göre, 24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla %25,6, istihdam oranı 0,5 puanlık artışla %32,0 oldu.
Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 43seviyesinde gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranıda yüze 27,4 oldu
DİSK-AR: ‘‘Geniş tanımlı işsiz sayısı son bir yılda 650 bin kişi arttı’’
Türkiye’nin üç büyük işçi konfederasyonundan biri olan DİSK’in araştırma birimi DİSK AR, TÜİK’in açıkladığı veri setinin eskisi kadar ayrıntılı olmamasını eleştirirken işsizliğin, salgının ilk döneminden daha kötü duruma geldiğini duyurdu.
DİSK-AR’dan yapılan açıklamada “TÜİK verilerinden hareketle yaptığımız hesaplamaya göre, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı, Nisan 2021’de 9 milyon 837 bin olarak gerçekleşti. Nisan 2020’de 9 milyon 187 bin mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı son bir yılda 650 bin kişi arttı. TÜİK’in yeni kullanmaya başladığı metodolojiye göre açıklanan aylık veriler, oldukça sınırlı bir kapsama sahip. Aylık verilerde daha önceki TÜİK metodolojisinde yer alan pek çok ayrıntı yer almıyor. Örneğin istihdam olup çalışmayanlar, aylık verilerde yok. Bu nedenle salgın döneminde istihdamda görünüp işbaşında olmayanların sayıları, TÜİK verilerinde yer almıyor. Yine iş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısı, ümidini kaybeden işsizlerin sayısı ve genç işsizliğe ilişkin ayrıntılar, TÜİK’in aylık verilerinde yer almıyor” dendi.