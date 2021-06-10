Resmi İşsiz Sayısı 4,5 Milyonu Aştı İşsizlik Tarihi Zirveye Yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı, Nisan ayı “İşgücü İstatistikleri”ne göre, Türkiye’de resmi işsizlik oranı, yüzde 13,9’la yeniden tarihi zirvenin eşiğine geldi.

Türkiye’de işsizlik verisi, 1962 yılından beri ölçülüyor. O yıl yüzde 3,2 olarak ölçülen işsiz oranı, 2009 yılında yüzde 14 ile tarihi zirveye ulaştı.

2015 yılından bu yana, yıllık bazda tek haneli oranı hiç göremeyen işsizlik, 2018 Kasım’ından beri de yüzde 12’nin altına inemedi.

2020 yılının Nisan ayında, yüzde 40,4 olan istihdam oranıysa, Mart ayında yüzde 44,6’ya ulaştıktan sonra bu yıl Nisan’da yüzde 44,2’ye geriledi.

Son bir yılda işsiz sayısı 531 bin arttı

Resmi işsiz sayısıysa 2021 yılının Nisan ayında, 4 milyon 511 binle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaştı. Son bir yılda işsiz kişi sayısı 531 bin kişi artmış oldu.

Salgın nedeniyle işten çıkarmaların yasaklandığı ve Kısa Çalışma Ödeneği desteğiyle istihdamın desteklenmeye çalışıldığı son bir yılda, yasaklara rağmen artış sürdü.

Nisan ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,8 puan azalarak yüzde 28,4 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde, kayıt dışı çalışanların oranıysa, 2020 yılının aynı ayına göre, 0,7 puan azalarak yüzde 16,4 oldu.