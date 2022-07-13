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Resmi kurumlar ve devlet daireleri ne zaman açılacak? Resmi daireler bugün açık mı?

13.07.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi kurumlar ve devlet daireleri ne zaman açılacak sorusunun yanıtı, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından merak edilmeye başladı. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından birçok kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar idari izinli sayılıyor. Peki, resmi kurumlar ve devlet daireleri ne zaman açılacak? Resmi daireler bugün açık mı?

Resmi kurumlar ve devlet daireleri ne zaman açılacak? Resmi daireler bugün açık mı?

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte birçok özel kurum ve resmi dairelerde bayram tatiline girdi. Özel işlerini halletmek isteyen vatandaşlar resmi kurumlar ve devlet dairelerinin açılacağı tarihi merak ediyor ve internet üzerinden sorgulamaya devam ediyor. Peki, resmi kurumlar ve devlet daireleri ne zaman açılacak? Resmi daireler bugün açık mı?

RESMİ DAİRELER NE ZAMAN AÇILACAK?

9 Temmuz Cumartesi günü başlayan 2022 Kurban Bayramı, 12 Temmuz Salı günü sona eriyor. Fakat 13-14 Temmuz'un idari izin sayılması ve 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle bayram tatili resmi dairelerde çalışan vatandaşlar için 9 gün olacak.

Yani resmi dairelerin 18 Temmuz Pazartesi günü işe başlamaları bekleniyor.

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