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Resmi olarak polisliği bırakan Charlotte Rose, OnlyFans’a katıldıktan sonra servet kazandı

08.07.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir yıl resmi olarak polislik yaptıktan sonra mesleğin kendisine göre olmadığına karar vererek bırakan Charlotte Rose, OnlyFans uygulamasının en popüler isimlerinden biri oldu. 2016 yılından itibaren uygulama üzerinden çıplak fotoğraflarını paylaşan Rose, ayda 1.3 milyon sterlin (13 milyon TL) kazanıyor.

Resmi olarak polisliği bırakan Charlotte Rose, OnlyFans’a katıldıktan sonra servet kazandı

İngiltere’nin Essex bölgesinde yaşayan 27 yaşındaki polis memuru Charlotte Rose, göreve başladıktan sonra mesleğin kendisine göre olmadığını fark etti. Erkeklerin egemen olmasından rahatsız olan ve emir-komuta zincirinde yer almak istemediğini ifade eden Rose, polisliği bırakıp modellik yapmaya başladı.

ARKADAŞININ TAVSİYESİ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

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Bir arkadaşının önerisi üzerine amatör çekimler yapmaya başlayan Rose, 2016 yılında OnlyFans uygulamasına üye oldu. Bu uygulama üzerinde oldukça popüler olan Rose, hayranlarına açık olarak fotoğraf ve videolarını satmaya başladı.

HAYRANLARININ İSTEKLERİNİ YERİNE GETİRİYOR

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Rose yaptığı açıklamada şu ana kadar 1.3 milyon sterlin kazandığını ifade etti. Hayranlarının isteklerini yerine getirmek için günde 12-16 saat çalıştığını anlatan Rose, uygulamada özgür hissettiğini söyledi.

Modellik yaparken nasıl giyinip poz vereceğine başkalarının karar verdiğini ve bunun kendisini mutsuz ettiğini söyleyen Rose, şu an yaptığı işte kimsenin kendisine talimat vermediğini tamamen istediği gibi davrandığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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