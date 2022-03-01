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Resmi olarak polisliği bırakan ve OnlyFans hesabı açan Charlotte Rose, itirafıyla gündem yarattı! “Flört etmeyi bıraktım”

01.03.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllar boyunca resmi olarak polis memuru olarak çalışan Charlotte Rose, OnlyFans hesabından kazandığı yüksek gelir nedeniyle erkeklerin kendisine farklı bir gözle baktığını dile getirdi. Erkeklerin kazancı nedeniyle ilişki kurmak istediğini ifade eden Rose, “Flört etmeyi bıraktım” itirafı gündem yarattı.

Resmi olarak polisliği bırakan ve OnlyFans hesabı açan Charlotte Rose, itirafıyla gündem yarattı! “Flört etmeyi bıraktım”

Charlotte Rose, resmi olarak polislik görevini bıraktıktan sonra OnlyFans uygulamasının en popüler isimlerinden biri olmayı başardı. 2016 yılından beri hesabını aktif bir şekilde kullan Rose, müstehcen pozlarını satarak aylık olarak 1.3 milyon sterlin (13 milyon TL) kazanmayı başarıyor. İngiltere’nin Essex bölgesinde yaşayan 27 yaşındaki eski polis memuru OnlyFans hesabının hayatını değiştirdiğini söyledi. Mesaili olarak çalıştığı görevinin 3 katından fazla aylık gelir elde ettiğini ifade eden Rose, kazancı nedeniyle erkeklerin kendisine daha değişik bir şekilde yaklaştığını itiraf etti. Fenomen isim çoğu kişinin parasının derdinde olduğunu söyleyerek “Flört etmeyi bıraktım” açıklamasıyla gündem yarattı.

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“KARAKTERİNİ ANALİZ EDEBİLİYORUM”

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OnlyFans geliri sayesinde lüks spor arabalara ve eve sahip olduğunu ifade eden Rose, “Sahip olduğum lüks eşyalar sayesinde erkeklerin beni ikramiye olarak görmesinden endişeleniyorum. Ben çok iyi bir şekilde karakter analizi yapabiliyorum. Bu yüzden paramın derdinde olanları anlayabileceğimi düşünüyorum. Şu an için flört etmeyi bıraktım. Önümüzdeki birkaç yıl için kendimi hayata tamamen hazırladıktan sonra ikili ilişkilerimi gözden geçireceğim” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
OnlyFans
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